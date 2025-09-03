Condenaron a un hombre por “insultos racistas” contra un jugador del Athletic de Bilbao

MADRID (REUTERS).- Un hombre fue condenado este miércoles a un año de prisión en un acuerdo judicial por insultos racistas contra el delantero del Athletic de Bilbao Iñaki Williams durante un partido en el Estadio Cornellà-El Prat, en Barcelona, ocurridos en 2020.

Según detallaron los fiscales, el incidente ocurrió cuando el hombre comenzó a imitar ruidos y gestos de mono dirigidos contra Williams. Esto, según el juzgado a cargo de la causa, supuso el primer caso de abuso racial en el fútbol que llega a los tribunales españoles.

Williams reaccionó de forma violenta ante las agresiones en su contra. Alvaro Barrientos - AP

En el caso de Williams, los fiscales habían solicitado inicialmente una pena de dos años de prisión para el acusado, cuyo nombre no dio a conocer. El hombre también aceptó pagar una multa económica y una inhabilitación de tres años sin acudir a estadios de fútbol, así como una inhabilitación de cinco años sin trabajar en profesiones relacionadas con la educación o el deporte.

De acuerdo con la legislación española, las penas de prisión inferiores a los dos años por delitos no violentos suelen suspenderse para quienes delinquen por primera vez, lo que significa que es improbable que el acusado cumpla condena de cárcel a menos que cometa nuevos delitos.

En ese entonces, las imágenes de la televisión mostraron cómo Williams se enojó por los gestos en su contra y trató de enfrentarse a la grada del Espanyol que lo provocó después de ser sustituido.

Tras el incidente, el futbolista reflexionó, dijo que se sentía triste por los insultos racistas e hizo hincapié en que el fútbol es un deporte de equipo para jugar en un “ambiente amistoso”.

Iñaki Williams. Twitter Iñaki Williams

Antecedentes de agresiones

La temporada pasada, otro partido partido de LaLiga que el Athletic de Bilbao disputó en febrero contra el Espanyol fue interrumpido temporalmente después de que Williams -nacido en Bilbao de padres ghaneses que se conocieron en un campo de refugiados, denunciara presuntos abusos racistas contra su compañero de equipo Maroan Sannadi.

Por otro lado, en 2023, el delantero brasileño del Real Madrid, Vinícius Jr, acusó a LaLiga y a España de racismo tras ser objeto de insultos durante un partido en el estadio valencianista de Mestalla. Desde entonces, varios aficionados habían sido condenados por insultar de forma racista a Vinícius.