Primera Nacional: el partido entre Deportivo Maipú y Tristán Suárez, suspendido por una agresión al arquero visitante

El partido que Deportivo Maipú le ganaba este miércoles en su cancha a Tristán Suárez por 1 a 0, correspondiente a la séptima fecha del torneo de la Primera Nacional, fue suspendido a los 44 minutos de la etapa inicial por una agresión al arquero visitante, Cristian Correa, que fue alcanzado por un proyectil arrojado desde la tribuna.

Maipú se imponía con el gol que anotó Bruno Nasta a los 26 minutos y ejercía un claro dominio en el encuentro. Sin embargo, poco antes del final del primer tiempo cambió radicalmente el panorama: Correa, arquero de Tristán Suárez, estaba por ejecutar un saque de meta cuando fue alcanzado por una bengala arrojada desde la tribuna ocupada por la barra brava del “Cruzado”.

El momento de la agresión

EL MOMENTO DE LA AGRESIÓN 👎



Así fue el instante en el que un grupo de hinchas le arrojó un proyectil a Cristian Correa, arquero de @TSuarezOficial. El partido, al que le quedaban más de 45 minutos, fue suspendido cuando @Deportivo_Maipu ganaba 1-0. pic.twitter.com/XWy67QT5ck — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) March 23, 2022

El arquero cayó en el área, de inmediato fue asistido y luego debió ser trasladado en ambulancia a un sanatorio cercano, donde luego de las primeras atenciones se le diagnóstico un hematoma con quemadura a la altura de la espalda.

En el campo de juego, mientras tanto, los futbolistas de Maipú mantuvieron una encendida discusión con sus propios hinchas y, después de varios minutos y de conversar con el personal policial dentro de la cancha, el árbitro José Carreras dispuso la suspensión del encuentro.

Como sucede en este tipo de casos, una vez que haya recibido el informe, el Tribunal de Disciplina de la AFA fallará sobre el partido.

📈 #Ascenso 🎇 Cristian Correa, arquero de #TristánSuárez, fue alcanzado por una bengala desde la tribuna de #Maipú. pic.twitter.com/GzUoU9RN9f — Mati Errecalde (@matierrecalde) March 23, 2022

Tras la suspensión, el entrenador de Deportivo Maipú, Juan Manuel Sara, expresó: “Yo pensé que esto no iba a pasar más. En realidad uno nunca piensa que pueden pasar este tipo de cosas”. Sara contó cómo estaba el arquero visitante tras el incidente: “Tenía una marca en la espalda ¿y contra eso que voy a decir? Es un compañero. Uno fue futbolista, y si él dice que no puede jugar, no podés hacer nada. El árbitro le preguntó al jugador, que le dijo que no podía jugar y nos tuvimos que ir”.