La temporada 2024 del fútbol argentino tendrá, nuevamente, dos descensos a la Primera Nacional, al igual que ocurrió en 2023 con Colón y Arsenal de Sarandí. La manera de definirlos tampoco sufrirá modificaciones, salvo que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) opte por realizar cambios de último momento al igual que el año pasado. Bajarán a la segunda categoría el equipo con peor rendimiento del 2024 sumando la Copa de la Liga y la Liga Profesional (Tabla Anual), como así también el que finalice con el promedio más bajo, una clasificación que tiene en cuenta lo hecho en los últimos tres años.

En la previa del inicio de la actividad, River Plate es el equipo que menos chances tiene de ser relegado ya que se ubica en lo más alto de la tabla de promedios con 1.963 puntos, por encima de Boca Juniors que acumula 1.719. Más atrás aparecen Racing (1.707), Defensa y Justicia y Estudiantes de La Plata (1.500) y San Lorenzo (1.487). Independiente, que el año pasado sufrió en demasía por la posibilidad concreta de bajar de categoría, se ubica 13° con 1.243, misma cantidad de unidades que Barracas Central y Banfield.

River y Boca cuentan con chances ínfimas de descender en esta temporada, por los promedios Aníbal Greco

Los últimos son Deportivo Riestra e Independiente Rivadavia de Mendoza porque ascendieron recientemente y no jugaron partidos en Primera en los últimos tres años. En esos casos, la ventaja -aunque si tienen una mala campaña, podría perjudicarlos- es que dividirán la cantidad de puntos obtenidos en la incipiente temporada por una sola. Por este motivo, teniendo en cuenta esos casos particulares, los equipos más comprometidos y que dividen por tres son Lanús (1.134), Unión y Vélez (1.158), Platense (1.170), Central Córdoba (1.182) y Sarmiento de Junín (1.207).

Tabla de promedios

River Plate - 1.963

Boca Juniors - 1.719

Racing - 1.707

Defensa y Justicia y Estudiantes de La Plata - 1.500

San Lorenzo - 1.487

Argentinos Juniors - 1.475

Huracán y Newell’s - 1.414

Belgrano y Godoy Cruz - 1.390

Talleres de Córdoba - 1.378

Atlético Tucumán y Rosario Central - 1.353

Gimnasia de La Plata y Tigre - 1.341

Instituto - 1.268

Banfield, Barracas Central e Independiente - 1.243

Sarmiento de Junín - 1.207

Central Córdoba - 1.182

Platense - 1.170

Unión y Vélez - 1.158

Lanús - 1.134

Deportivo Riestra e Independiente Rivadavia - 0.000

Así arranca la tabla de promedios del fútbol argentino en la temporada 2024 Canchallena

Así se juega la Copa de la Liga 2024

Este jueves comienza la Copa de la Liga 2024, el primer torneo del año en el fútbol argentino. Un certamen que reúne a los 28 integrantes de Primera División y los divide en dos zonas de 14 equipos cada una, en la que los cuatro mejores se clasificarán a cuartos de final y disputarán enfrentamientos a partido único hasta llegar a la definición, programada para principios de mayo. El ganador obtendrá el derecho de participar del Trofeo de Campeones ante el club que resulte vencedor de la Liga Profesional 2024 (segundo semestre).

Los grupos son idénticos a los de la Copa de la Liga 2023 que ganó Rosario Central tras derrotar a Platense por 1 a 0 en la final, con la salvedad de que se reemplazó a los descendidos Arsenal y Colón por Deportivo Riestra e Independiente Rivadavia, los ascendidos desde la Primera Nacional. En la zona A están Independiente Rivadavia de Mendoza, Independiente, Talleres de Córdoba, Gimnasia de La Plata, Barracas Central, Vélez, Instituto, Deportivo Riestra, Atlético Tucumán, Rosario Central, River, Argentinos Juniors, Banfield y Huracán; mientras que en la B quedaron Estudiantes de La Plata, Belgrano, Godoy Cruz, Defensa y Justicia, Racing, Unión, Platense, Boca, Tigre, Sarmiento, San Lorenzo, Lanús, Central Córdoba y Newell’s.

Los festejos de los hinchas de Rosario Central tras la obtención de la Copa de la Liga 2023 LA NACION/Marcelo Manera

Los equipos se enfrentarán todos contra todos en sus respectivas zonas y, además, habrá una fecha, la séptima, con duelos interzonales -en su mayoría, clásicos-, por lo que cada uno disputará 14 encuentros. Sobresalen River vs. Boca en el estadio Monumental, Huracán vs. San Lorenzo en Parque Patricios, Newell’s vs. Rosario Central en el Parque Independencia, Independiente vs. Racing en el Libertadores de América, Lanús vs. Banfield en La Fortaleza, Gimnasia vs. Estudiantes en el Bosque y Belgrano vs. Talleres en el barrio de Alberdi.