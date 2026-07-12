Próximo partido de la selección argentina: cuándo vuelve a jugar por el Mundial 2026

Luego del partido de este sábado frente a Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026, con una clasificación un tanto sufrida, |la selección argentina ya piensa en el próximo partido, el de semifinales. El equipo dirigido por Lionel Scaloni, que aún sueña con defender el título, espera por Inglaterra, que derrotó por 2 a 1 a Noruega en el tiempo suplementario. El encuentro está programado para el miércoles 15 de julio a las 16 (horario argentino) en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos. Todos los detalles del torneo están en canchallena.com.

Ante los suizos, la albiceleste festejó por 3 a 1 gracias a las anotaciones de Alexis Mc Allister, Julián Alvarez y Lautaro Martínez (empató transitoriamente Dan Ndoye).

Alexis Mac Allister abrió el marcador ante Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026 Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Al igual que el resto de los compromisos del campeón del mundo en ejercicio, el encuentro ante los ingleses se podrá ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports, TV Pública, DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Para todos los casos se requiere tener suscripciones activas y ser cliente. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real estará disponible en canchallena.com.

La albiceleste ya sabe que, pase lo que pase, tendrá un encuentro más. Si pierde, jugará por el tercer puesto el sábado 18 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami y si gana afrontará la final el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Ante cualquiera de los casos, tendrá de oponente a un equipo que decantará de la parte alta del cuadro. Los posibles son dos potencias: Francia o España, semifinalistas del otro lado de la llave.

El Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos, volverá a recibir a la selección argentina Europa Press Sports - Europa Press

La lista de la selección argentina para el Mundial 2026

Arqueros

Emiliano ‘Dibu’ Martínez - Aston Villa

Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella

Juan Musso - Atlético de Madrid

Defensores

Gonzalo Montiel - River

Nahuel Molina - Atlético de Madrid

Lisandro Martínez - Manchester United

Nicolás Otamendi - Benfica (firmó contrato con River, club al que se sumará después del Mundial)

Marcos Senesi, que reemplazó al lesionado Leonardo Balerdi - Bournemouth (firmó contrato con Tottenham, club al que se sumará después del Mundial)

Cristian ‘Cuti’ Romero - Tottenham

Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon

Facundo Medina - Olympique de Marsella

Mediocampistas

Giovani Lo Celso - Betis

Leandro Paredes - Boca

Rodrigo De Paul - Inter Miami

Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen

Enzo Fernández - Chelsea

Alexis Mac Allister - Liverpool

Valentín Barco - Racing de Estrasburgo

Delanteros

Lionel Messi - Inter Miami

Nicolás González - Atlético de Madrid

Giuliano Simeone - Atlético de Madrid

Lautaro Martínez - Inter de Milán

José Manuel ‘Flaco’ López - Palmeiras

Julián Álvarez - Atlético de Madrid

Thiago Almada - Lyon

Nico Paz - Como 1907