Próximo partido de la selección argentina: cuándo vuelve a jugar por el Mundial 2026

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El seleccionado dirigido por Lionel Scaloni y capitaneado por Lionel Messi se verá las caras en semifinales con Inglaterra, que dejó en el camino a Noruega
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Luego del partido de este sábado frente a Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026, con una clasificación un tanto sufrida, |la selección argentina ya piensa en el próximo partido, el de semifinales. El equipo dirigido por Lionel Scaloni, que aún sueña con defender el título, espera por Inglaterra, que derrotó por 2 a 1 a Noruega en el tiempo suplementario. El encuentro está programado para el miércoles 15 de julio a las 16 (horario argentino) en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos. Todos los detalles del torneo están en canchallena.com.
- Ante los suizos, la albiceleste festejó por 3 a 1 gracias a las anotaciones de Alexis Mc Allister, Julián Alvarez y Lautaro Martínez (empató transitoriamente Dan Ndoye).
Al igual que el resto de los compromisos del campeón del mundo en ejercicio, el encuentro ante los ingleses se podrá ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports, TV Pública, DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Para todos los casos se requiere tener suscripciones activas y ser cliente. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real estará disponible en canchallena.com.
La albiceleste ya sabe que, pase lo que pase, tendrá un encuentro más. Si pierde, jugará por el tercer puesto el sábado 18 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami y si gana afrontará la final el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Ante cualquiera de los casos, tendrá de oponente a un equipo que decantará de la parte alta del cuadro. Los posibles son dos potencias: Francia o España, semifinalistas del otro lado de la llave.
La lista de la selección argentina para el Mundial 2026
Arqueros
- Emiliano ‘Dibu’ Martínez - Aston Villa
- Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella
- Juan Musso - Atlético de Madrid
Defensores
- Gonzalo Montiel - River
- Nahuel Molina - Atlético de Madrid
- Lisandro Martínez - Manchester United
- Nicolás Otamendi - Benfica (firmó contrato con River, club al que se sumará después del Mundial)
- Marcos Senesi, que reemplazó al lesionado Leonardo Balerdi - Bournemouth (firmó contrato con Tottenham, club al que se sumará después del Mundial)
- Cristian ‘Cuti’ Romero - Tottenham
- Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon
- Facundo Medina - Olympique de Marsella
Mediocampistas
- Giovani Lo Celso - Betis
- Leandro Paredes - Boca
- Rodrigo De Paul - Inter Miami
- Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen
- Enzo Fernández - Chelsea
- Alexis Mac Allister - Liverpool
- Valentín Barco - Racing de Estrasburgo
Delanteros
- Lionel Messi - Inter Miami
- Nicolás González - Atlético de Madrid
- Giuliano Simeone - Atlético de Madrid
- Lautaro Martínez - Inter de Milán
- José Manuel ‘Flaco’ López - Palmeiras
- Julián Álvarez - Atlético de Madrid
- Thiago Almada - Lyon
- Nico Paz - Como 1907
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