PSG arde por Christophe Galtier: el entrenador está acusado por Niza de tener posiciones racistas y discriminatorias

PSG no puede escapar de los escándalos. Cada semana se escribe un nuevo capítulo y en esta oportunidad el que quedó expuesto es el entrenador, Christophe Galtier, sobre quien el club parisino determinó abrir una investigación. Es que este miércoles se conoció que fue denunciado por el exdirector deportivo de Niza, Julien Fournier, por haber tenido actitudes racistas y discriminatorias durante su etapa como conductor del club de la Costa Azul.

De acuerdo con un informe del periodista Romain Molina y del programa After-Foot, de RMC Sport, Julien Fournier acusó a Galtier mediante un correo electrónico en agosto de 2021. Esta historia comenzó a ver la luz en septiembre último, cuando Fournier, en una entrevista, habló acerca de la salida turbulenta del entrenador de Niza: “ Si explico las verdaderas razones por las que nos peleamos, porque ésa es realmente la palabra, Christophe Galtier no volverá a entrar en un vestuario, ni en Francia ni en Europa ”.

La pelea entre Galtier y Fournier, el ex director de fútbol de Niza, explotó en Francia Christophe Ena - AP

En un correo electrónico enviado al final de la temporada pasada a la gerencia de Ineos, y más precisamente a Dave Brailsford, el asesor del propietario de OGC Niza, Fournier, en ese correo relató una escena que según él data del 9 de agosto de 2021, es decir, al comienzo de la temporada: “Christophe Galtier entró entonces en mi despacho y saludó a su hijo, que le dijo ‘puedes comprobar con mi padre lo que te he dicho’ (el hijo de Galtier es agente de jugadores y también había hablado con Fournier para comentarle las palabras del técnico): Una vez que su agente/hijo se fue, le conté a Galtier la conversación que acababa de tener y le pregunté si era cierta. Me contestó que sí y que tenía que tener en cuenta la realidad existente en la ciudad, y que efectivamente no podíamos tener tantos negros y musulmanes dentro del equipo ”.

En ese correo que envió Fournier además se detalla otro fragmento de la charla con Galtier, en la que el entrenador había dicho: “ Fui a un restaurante y todo el mundo se me vino encima asegurando que el equipo estaba lleno de negros . Julien, debes darte cuenta en qué ciudad estamos, estamos en la ciudad de Jacques Médecin (el ex alcalde de Niza), y nuestro equipo no se corresponde a lo que la gente quiere”.

Según el periodista Romain Molina y el programa ‘After-Foot’, lo más grave de todo el correo electrónico estaría al final. Y es que Fournier habla de una reunión con John Valovic-Galtier, hijo adoptivo de Galtier, en la que afirmaba que la situación de su padre era “insostenible” por el plantel que tenía: “Le pregunté qué pasaba y me explicó que este equipo no era como él, que no podíamos seguir así. Le pedí que me explicara lo que decía para entenderlo mejor y me dijo: ‘Construiste un equipo de escoria’ ”. Y continuaba: “Le pedí que fuera más preciso y añadió: ‘Sólo hay negros y la mitad de tu equipo está en la mezquita los viernes por la tarde...’ Le dije al Sr. John Valovic-Galtier que estaba indignado por sus comentarios y le pedí que abandonara mi despacho inmediatamente”.

Nasser al-Khelaïfi ordenó una investigación interna para conocer la veracidad de las acusaciones sobre Galtier

Investigación interna

Ante semejante escenario es que RMC Sports, esta mañana elaboró un informe acerca de cómo impactó todo esto en los directivos de PSG y aseguran que no quieren precipitarse ni dejarse llevar por el pánico. Consciente de que hay dos posiciones enfrentadas, la comitiva del dueño de PSG, Nasser Al-Khelaïfi, determinó abrir su propia investigación del caso .

Según RMC Sport, en el momento de los primeros contactos con Galtier para llevarlo a París, Nasser Al Khelaïfi no estaba al tanto de los detalles y el contenido de las declaraciones supuestamente hechas sobre Galtier, en particular en relación con la religión musulmana. “ Si lo hubiera sabido, Galtier nunca hubiera podido llegar a PSG, imposible ”, aseguran desde la comitiva de Khelaïfi.

La dirección del club de París mantiene buenas relaciones con los jefes de Inéos, el accionista mayoritario de Niza, por lo tanto se cree que deberían permitir a PSG conocer la veracidad de las declaraciones sobre Galtier. Si se prueban, dicen desde el medio francés que la salida de Galtier está fuera de toda duda.

