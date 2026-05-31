Amistosos mundialistas: Alemania goleó a Finlandia y Estados Unidos le ganó a Senegal

La figura de la goleada 4-0 de Alemania sobre Finlandia fue Deniz Undav, un centro-delantero que, según la prensa germana, no convence al entrenador Julian Nagelsmann. Undav, autor de dos tantos y una asistencia, fue el máximo anotador alemán (19) de la Bundesliga, detrás del inglés Harry Kane. Los reparos de Nagelsmann son por la tendencia a engordar de Undav y algunos comportamientos frívolos. Gran parte del ambiente futbolístico alemán considera que tiene méritos para ser el centro-delantero en el Mundial, en un puesto que también puede ser para Kai Havertz -el sábado hizo el gol para Arsenal en la final de la Champions League- o por Nick Woltemade, que tuvo una pobre primera temporada en la Premier League, con ocho goles en 33 cotejos para Newcastle.

El próximo y último amistoso de Alemania será ante los Estados Unidos. En el Mundial debutará el 14 de junio, ante Curazao, y luego enfrentará a Costa de Marfil y Ecuador. Undav puso en marcha el triunfo ante Finlandia al conectar de cabeza un centro de Joshua Kimmich, que en la selección juega de lateral derecho, a diferencia de Bayern Munich, donde integra el doble pivote.

La sociedad Florian Wirtz-Jamal Musiala despierta expectativas en Alemania. Son talentosos y creativos, pero ambos deben recuperar el mejor nivel. En el caso de Wirtz, el rendimiento que llevó a Liverpool a pagar 125 millones de euros por su pase, una cifra que no justificó en su temporada en el equipo inglés. Musiala debe recuperar la sintonía fina que tenía antes de la grave lesión -fractura de peroné izquierdo- que sufrió en un choque con Donnarumma. “Incluso al 70 por ciento, Jamal sigue siendo mejor que muchos otros en el mundo”, lo valoró Nagelsmann.

Lo más destacado de Alemania 4 - Finlandia 0

El entrenador los volvió a juntar en la victoria sobre Finlandia, amistoso disputado en Mainz. El rival nórdico no consiguió la clasificación al Mundial, tras finalizar tercero en su zona, detrás de Países Bajos y Polonia (consiguió el pasaje a través del repechaje).

La línea de tres media-puntas la completó Lennart Karl, juvenil de 18 años, ya con rodaje en la finalizada Bundesliga. De 1,68 metros, Karl responde al perfil de volante liviano y atrevido con la pelota. Ante Finlandia se ubicó recostado sobre la derecha, pero en el Mundial difícilmente sea titular, ya que para esa función aparecen Sané o Leweling. La otra prueba se realizó en el lateral izquierdo, con Nathaniel Brown (22 años, de Eintracht Frankfurt).

Joshua Kimmich y Topi Keskinen corren por la pelota; el medio-centro de Bayern Munich en la selección ocupa el lateral derecho KIRILL KUDRYAVTSEV - AFP

No atajó Manuel Neuer -se recupera de un golpe-, de regreso a la selección tras haberse retirado luego de la Eurocopa 2024. Fue titular Baumann, que lo venía siendo antes de la vuelta del arquero de Bayern Munich y ahora aceptó su nueva condición de suplente.

Pese a su porte de futbolista pesado, Undav estuvo veloz para presionar sobre la salida de la defensa de Finlandia, recuperar la pelota y asistir a Wirtz para el 2-0. Alemania empezó a encontrar más facilidades en campo rival. Karl filtró un pase profundo para Undav, que definió de zurda para el 3-0. Musiala, con un zurdazo desde fuera del área, redondeó una goleada que le dejó sensaciones positivas a Alemania, que el martes se sube a un avión para instalarse en Chicago.

Estados Unidos venció a Senegal

Tras las derrotas ante Bélgica y Portugal en los dos amistosos de marzo, Estados Unidos se impuso 3-2 a Senegal en un amistoso disputado en Carolina del Norte. Los fallos defensivos en ambos equipos y la cantidad de cambios -Mauricio Pochettino hizo 10 variantes para el segundo tiempo- le dieron un tono demasiado informal al ensayo.

Estados Unidos se puso en ventaja a los siete minutos del primer tiempo, tras una buena maniobra por la izquierda, con centro de Pulisic y definición de Dest. Pulisic, la individualidad de recorrido internacional más destacado en el plantel estadounidense, anotó el 2-0. El árbitro Nick Walsh dejó pasar un penal del arquero Turner sobre Sadio Mané, que un minuto antes del final de la primera etapa marcó el descuento.

Falarin Balogun, autor del tercer gol de los Estados Unidos ante Senegal JAMIE SQUIRE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En el segundo tiempo, Pochettino hizo una rotación total. Mané igualó y Folarin Balogun, delantero de Monaco, estableció el 3-2. En el Mundial, Estados Unidos comparte la zona con Australia, Paraguay y Turquía. Senegal se medirá con Francia, Noruega e Irak.