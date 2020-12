Neymar tuvo un partido brillante y fue autor de un hat-Trick. PSG se metió en los octavos de final de la Champions league Crédito: PSG Twitter

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de diciembre de 2020 • 16:30

Luego de la suspensión del partido por el presunto insulto racista del cuarto árbitro a un integrante del cuerpo técnico del equipo visitante, este miércoles se completó el duelo entre PSG e Istambul Basaksehir con una goleada local. En un encuentro donde todo París se hizo oír en contra del racismo, el poderoso equipo parisino ganó por un contundente 5 a 1, con un Neymar encendido, autor de un triplete. Con este resultado, PSG se quedó con el primer lugar en el grupo H y avanzó alos octavos de la Copa junto a Leipzig (Alemania).

Hubo toda una historia detrás. El desencadenante de la postergación del duelo fue que el equipo turco acusó al cuarto árbitro Sebastian Coltescu de haberle dicho "negro" al camerunés Pierre Webó, ayudante de campo del entrenador Okan Buruk. La actitud generó muchísima indignación entre los futbolistas de ambos equipos, que decidieron abandonar el campo de juego. La UEFA determinó que el partido se completara este miércoles.

Desde el club francés decidieron manifestarse. En el Parque de los Príncipes hubo una fuerte presencia de banderas con leyendas que buscaban crear conciencia. Algunas de ellas decían "Paris uni contre le racisme" (París unido contra el racismo) y otra declaraba su apoyo a quien habría recibido el insulto, Pierre Webó.

Previo al inicio del encuentro, los futbolistas se arrodillaron en repudio a los actos de racismo Crédito: PSG Twitter

Además, cada futbolista de los dos equipos realizó la entrada en calor con una remera con el mensaje "No to racism" (no al racismo). Antes de que comenzara el encuentro, en el que se disputaron los 76 minutos que restaban, todos los futbolistas se hincaron en el campo de juego, apoyando una de sus rodillas uniéndose en solidaridad y en rechazo al racismo y a la discriminación.

Para completar el encuentro, se dispuso una terna arbitral completamente nueva. La terna rumana que tuvo a Ovidiu Hategan a la cabeza y a Sebastian Coltescu como cuarto árbitro fue reemplazada por el neerlandés Danny Makkelie como juez principal, los asistentes Marios Diks y Marcin Boniek, mientras que Bartosz Frankowsi fue el cuarto árbitro, todos ellos de nacionalidad polaca. Por su parte, el VAR estuvo a cargo de los italianos Marco di Bello y Maurizio Mariani.

Todos los futbolistas realizaron la entrada en calor con una remera contra el racismo Crédito: PSG Twitter

Con un Neymar en llamas, goleó PSG

El futbolista brasileño lideró la gran goleada de PSG en el cierre de la ronda de grupos de la Champions League. Los franceses golearon por 5 a 1 con dos de Mbappé y un Hat-Trick de Neymar que, en el primero de su cuenta personal definió de manera exquisita con caño incluido. Con el triplete, el delantero brasileño llegó a seis goles en la Champions League y lidera la tabla de goleadores junto a Morata, Haaland y Rashford.

El resumen del partido

Con este resultado, los dirigidos por el alemán Thomas Tuchel avanzaron a los octavos de final como líderes de la zona H, dejando a Leipzig en el segundo lugar y relegando a Manchester United a la Europa League.

En el duelo hubo dos presencias argentinas: Leandro Paredes fue titular y disputó todo el encuentro mientras que Ángel Di María ingresó en el segundo tiempo por Rafinha, y fue autor de dos asistencias, una a Neymar y la otra a Mbappé. Por su parte, Mauro Icardi no estuvo entre los convocados.

La banderas contra el racismo presentes en el Parque de los Príncipes de París Crédito: PSG Twitter

Conforme a los criterios de Más información