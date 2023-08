escuchar

Tanto PSG como Kylian Mbappé saben que a ninguno de los dos les conviene la situación actual: el futbolista se entrena con los descartados, una situación impropia para su jerarquía. El club se expone a tener que pagarle 200 millones de euros en la temporada y no utilizarlo, una especie de penitencia por no renovar su contrato, que vence en junio del año próximo. El pálido empate sin goles en el Parque de los Príncipes ante Lorient parece haber sido suficiente: la prensa francesa habla este sábado de un acercamiento entre el delantero nacido en Bondy, en las afueras de París, y Nasser Al-Khelaifi, el todopoderoso presidente del club. Incluso se especula con que (ahora sí) Mbappé y sus representantes estarían dispuestos a renovar el vínculo: PSG se aseguraría un ingreso multimillonario en caso de que el futbolista sea transferido en 2024. Real Madrid, desde hace años, sueña con tenerlo en su plantel.

Ethan y Kylian Mbappé vieron el partido ante Lorient, el primero de la temporada 23-24, en compañía de Ousmane Dembelé, el flamante fichaje del equipo parisino. El extremo derecho dejó Barcelona a cambio de 50,4 millones de euros y fue recibido con una calurosa bienvenida por parte del mayor de los Mbappé, compañero suyo en la selección gala. “Bienvenido a tu casa, mi hermano. Muy contento de verte aquí. ¡La aventura comienza!” , escribió Kylian en su perfil de Instagram. Los ultras del equipo parisino, que habían amenazado con cánticos hostiles contra Mbappé, se olvidaron de él durante el primer partido de la temporada.

La MNM (Messi, Neymar, Mbappé) que supo guiar los ataques de PSG en el pasado se desintegró con la salida de la Pulga a Inter Miami, pero hubo otro integrante que vio el empate sin goles con Lorient en un palco: Neymar. Descartado por el entrenador español Luis Enrique a causa de un “problema viral”, el astro brasileño tiene contrato hasta 2027. Si los informes de prensa hablan de un acercamiento con Mbappé, la situación del nacido en Santos es la opuesta: negocia para irse. ¿A Chelsea? ¿A Barcelona? “Hasta el 31 de agosto el mercado está abierto” , recordó Xavi Hernández, entrenador del conjunto blaugrana, uno de los posibles destinos del ex Santos.

Luis Enrique, entrenador de PSG, durante el partido que su equipo igualó sin goles con Lorient, por la primera fecha de la Liga de Francia Michel Euler - AP

Mientras tanto, el periodista Fabrizio Romano reveló en la tarde de este sábado que el futuro de Neymar puede estar en Arabia Saudita. Al-Hilal, equipo que hasta hace un par de meses era dirigido por el riojano Ramón Díaz y tenía en su plantel al ex Racing Luciano Vietto, le hizo una “oferta gigante” al brasileño para que abandone París y recale en Riad. En principio, la respuesta no fue negativa. Ahora, el club saudí deberá ponerse de acuerdo con PSG. Un dato: hace seis años, Neymar fue el futbolista más caro de la historia. Su pase costó ¡222 millones de euros! Los franceses querrán recuperar la inversión. O al menos una parte.

Luis Enrique, reemplazante de Christophe Galtier como entrenador de PSG, dejó en claro que el que más le interesa de los dos integrantes de la MNM en desgracia es Mbappé. Le gustaría contar con uno de los delanteros más desequilibrares del mundo que, además, supo portar el brazalete de capitán del equipo y es el máximo goleador histórico del club. Todo, a sus 24 años. Sin embargo, el ex DT de la selección española sabe que la relación futbolista-comisión directiva todavía está en cortocircuito. Y mientras el conflicto dure no contará con él. Tras el pálido empate con Lorient, la prensa lo consultó sobre la influencia de Mbappé en el plantel, y le preguntó por el hecho de que el delantero acudió al vestuario a saludar a sus compañeros antes del inicio del partido: “¿Es extraño esto? (risas). No tengo nada que decir sobre el asunto. Ya dije ayer (por el viernes) lo que tenía que decir”, recalcó el DT.

Una imagen que ya no se repetirá: el festejo de Neymar con Mbappé tras un gol de PSG Christophe Ena - AP

“Nos faltaron bastantes desmarques sin pelota. En el segundo tiempo nos han faltado cosas. Ha faltado claramente generar más oportunidades de gol, pero creo que es un partido que merecíamos haber ganado”, valoró Luis Enrique. Sabe a la perfección que no tuvo el inicio deseado. Sin embargo, confía en que podrá contar con su delantero estrella una vez que se solucione el culebrón por su contrato. La historia ya lleva 45 días.

Debut amargo para Harry Kane en Bayern: derrota 3-0 con Leipzig

Thomas Tuchel, entrenador de Bayern Munich, no encontraba palabras tras el 3-0 en contra ante Leipzig por la Supercopa de Alemania. A su equipo no le salió nada, ni siquiera con el debut del inglés Harry Kane, quien ingresó a los 19 minutos del segundo tiempo a menos de 24 horas de su transferencia desde Tottenham, el club de su vida. “Lo lamento por él. Probablemente piensa que no hemos entrenado en cuatro semanas. No tenía nada que ver con lo que nos propusimos hacer. Es una noche muy amarga, lo siento”, se excusó Tuchel.

“Definitivamente, no puedo explicar qué provocó la derrota. Es la secuela de nuestro último partido como locales ante Leipzig (fue derrota por 3-1). Parece que no hemos hecho nada durante cuatro semanas. No lo puedo explicar. Simplemente, lo que hicimos no fue suficiente en ninguna de las áreas”, continuó Tuchel. Su equipo tuvo más la pelota y llegó más veces al arco rival. Pero careció de la contundencia que sí tuvo su rival, que tuvo al español Dani Olmo como gran figura. El ex Dinamo de Zagreb anotó los tres goles de su equipo, dirigido por Marco Rose.

LA NACION