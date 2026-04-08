PSG vs. Liverpool, en la Champions League

París vuelve a vestirse de gala para una de las grandes citas de la Champions League. PSG recibe a Liverpool en el Parque de los Príncipes en el inicio de una serie que promete tensión y jerarquía, con dos equipos que atraviesan momentos diferentes pero comparten la ambición de instalarse entre los mejores de Europa.

En los primeros minutos empezaron a evidenciar el dominio de la pelota por parte de PSG, con Vitinha y João Neves como ejes en el mediocampo. Liverpool, casi obligado, se repliega y se ordena con un 5-2-3, con Jeremie Frimpong y Milos Kerkez en los laterales. La resistencia, de todos modos, no duró demasiado.

A los 10 minutos de partido, Désiré Doué recuperó la pelota pasada la mitad de la cancha y juega hacia el centro para Vitinha, que conecta con Dembélé. El francés encara y, tras un rebote, la acción vuelve a quedar en los pies de Doué, que gira y define. La pelota se desvía en Virgil van Dijk y termina dentro del arco.

PSG incluso estuvo cerca de ampliar la ventaja. Primero, a los 36 minutos, tras un pase desde el fondo de João Neves para Nuno Mendes, que avanzó en un dos contra dos y asistió hacia el centro a Doué. El delantero definió en el mano a mano, pero el arquero ruso Matvey Safonov respondió con una intervención clave y evitó el segundo. Luego, a los 41 minutos, una contra terminó con Ousmane Dembélé solo, pero la definición fue al medio y sin potencia.

Liverpool, con sus recursos, intentó reaccionar, pero no logró generar situaciones con claridad. La dificultad fue tal que no registró remates al arco durante la primera parte. Apenas contó con un intento desviado, muy cerca del palo, tras una llegada de Frimpong por el sector derecho. Alexis Mac Allister, titular en el conjunto inglés, recibió una tarjeta amarilla tras una infracción dura sobre Doué, que resultó incontenible en ese tramo del encuentro.