"Puede ser": Martín Palermo reveló cuál puede ser su próximo equipo

Martín Palermo admitió que en un futuro podría dirigir a Colo Colo, el equipo más popular y victorioso de Chile. Fuente: Archivo

5 de mayo de 2020 • 12:28

En diálogo con el diario chileno La Tercera , Martín Palermo dio indicios de cuál podría ser su próximo equipo como entrenador .

Sin trabajo desde comienzos de año, luego de su paso por Pachuca, el Titán dijo: "Me gusta el fútbol que se juega en Chile. Hay propuestas ofensivas. Salen partidos atractivos, dinámicos, con muchos goles. Casi que no hay equipos que planteen partidos cerrados. Es una liga muy pareja".

Además, dijo que en Chile empezó "a disfrutar la profesión de técnico ", y que "haber salido del ruido de Argentina" fue positivo para su carrera. "Tuve que hacer un cambio en mí porque medía constantemente al entrenador con el jugador . Y eso no me permitía disfrutar la función de técnico. La estaba sufriendo. Es un tema que traté con una psicóloga cuando me fui de Arsenal y estuve unos meses sin dirigir", confesó Palermo.

Sobre los rumores que lo vinculan a Colo Colo, el exdelantero dijo: "Se habló un par de veces, es cierto. La primera antes de que llegara Mario Salas. Quizás mi nombre en Colo Colo suena por lo que hice en Unión Española. Pero ahora nadie me llamó".

El equipo cacique se encuentra actualmente dirigido interinamente por el paraguayo Gualberto Jara. El administrador del club, el argentino Marcelo Espina , suspendió la búsqueda del director técnico a raíz del parate por el coronavirus .

Acerca de si mantiene expectativas de que Colo Colo requiera de sus servicios, el máximo goleador en la historia de Boca contestó: "Puede ser que en algún momento me llamen, pero eso obviamente no depende de mí. Con Espina nunca tuve un contacto directo".

Finalmente, dijo que haber dirigido en Chile le sirivió para adaptarse con más facilidad al fútbol mexicano. "Igual no hay que confundirse: la importancia del resultado es muy grande. Pero hay una diferencia: Chile respeta un poco más a los técnicos que Argentina".