¿Puede volver el Kun Agüero? La frase que ilusiona a todo Independiente

Hace poco más de un año, el 15 de diciembre de 2021, Sergio Agüero anunció de manera inesperado su retiro del fútbol, a los 33 años, a causa de una arritmia cardíaca, cuando apenas había jugado un puñado de encuentros en Barcelona. Desde entonces, se destacó como streamer, comentarista, y hasta se dio el gusto de acompañar a sus excompañeros de la selección argentina en la final del Mundial Qatar 2022. Aquel futbolista que brilló en Independiente, España y en la Premier League parecía que ya no tenía más lugar...

Sin embargo, el propio Agüero se encargó de dejar una puerta abierta. Por ahora, es apenas una rendija. Pero es mucho más de lo que había hasta hace unos días. Porque el exdelantero, primero, se animó a jugar unos minutos en la Kings League de sus amigos Ibai Llanos y Gerard Piqué. Y el sábado pasado participó en la Noche Amarilla, un encuentro de exhibición que organizó Barcelona en Guayaquil, y que lo tuvo como una de sus figuras, también con un rato con los pantalones cortos.

Y allí fue donde Agüero soltó una frase que ilusiona a los hinchas de Independiente, que lo vieron brillar hace ya mucho tiempo, cuando era un pibe de 15 años y Oscar Ruggeri lo hizo debutar en primera, en julio de 2003. Ningún fana del Rojo olvidará aquella paliza a Racing, un 4-0 en el que el ‘Kun’ enloqueció a la defensa de la Academia, antes de emigrar a Atlético de Madrid, primero, y a Manchester City, después.

En una entrevista con BSC TV, Agüero habló de una posible vuelta al club que lo vio subir a primera. “Tengo que ponerme bien físicamente, ver si aguanto seis meses. Vamos a esperar, hay varios clubes que me quieren”. Y agregó de inmediato: “Si estoy bien jugaría en el Rojo, claramente. Por lo menos haría un partido de despedida”.

Entusiasmado por la buena respuesta que sintió en los encuentros informales que disputó, Agüero tendría la idea de volver al fútbol por unos meses. Y, en ese contexto, Independiente asoma como una opción que había quedado oculta durante mucho tiempo. El Kun dijo muchas veces que pensaba regresar, pero la ilusión se apagaba en la medida que el Rojo se sumergía en sus peores años, incluido el descenso en 2013. Agüero iba a la cancha cada vez que podía. También se manifestaba en las redes sociales. La camiseta roja siempre estaba presente.

Hasta que apareció el fastidio en un trato que había empezado bien. Pablo Moyano, hijo de Hugo y vicepresidente de los Rojos, afirmaba: “Estuve con Agüero. Hablamos muchas cosas y ojalá que lo que hablamos, se pueda concretar dentro de no mucho tiempo. Todos queremos que el Kun termine su carrera en Independiente”.

La foto de Sergio Agüero mientras lleva en andas a Lionel Messi fue la segunda con la Copa del Mundo, tras la conquista en Qatar Twitter / @aguerosergio

Pero hubo un desgaste. Idas y venidas. Y otro tema importante: las carreras de los hermanos de Agüero, Gastón y Mauricio Del Castillo. Nunca lo admitió públicamente, pero uno de los sueños de la familia era verlos juntos. Al menos en un partido. Gastón tuvo pocas oportunidades en Independiente, después de su debut en 2016; apenas un par de partidos ingresando desde el banco de suplentes. El derrotero de su carrera lo llevó después por Cádiz (España), Arsenal, Newell’s, Saltillo (México), Olivenza (España) y San Miguel. Mauricio pasó a préstamo por Morón, Sarmiento, Defensores de Belgrano y Tristán Suárez. Hasta que por fin, a los 24 años, se presentó en la primera de los Rojos el 6 de diciembre de 2020, en un partido con Defensa y Justicia, en el que jugó un puñado de minutos. Ahí mismo hubo un mensaje directo hacia Manchester. “Que venga a jugar de última seis meses y nos c... de risa”.

El distanciamiento definitivo quedó expuesto. “No lo trataron bien ni a él, ni a mí, ni a los hermanos. A Mauricio no le quieren dar el pase. A mí me prohibieron entrar en el predio. Yo no lo veo volviendo [a Sergio], al menos por ahora”, dijo el padre de Agüero, por entonces, en Radio La Red. Leonel Del Castillo profundizó: “Lo último que pasó es lo de Mauricio. No lo dejan jugar en la reserva ni le quieren dar el pase. Dejó el fútbol. Sergio está enterado de todo esto. Con otra dirigencia no sabría decirte, por ahora no creo que vuelva”.

Un honor vestir la camiseta de @BarcelonaSC y compartir la espectacular #NocheAmarilla2023 , Gracias a todos por tanto cariño y gracias Ecuador 🤟🏽 pic.twitter.com/fHoQoGOqHF — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) January 29, 2023

La ruptura se confirmó con la participación de Leonel Del Castillo en una de las listas opositoras a la gestión de los Moyano. La historia se cerró y ya no había vuelta atrás. Sergio Agüero le dijo adiós al fútbol lejos de la camiseta de Independiente. Pero...

Tras escuchar los dichos de Agüero, los nuevos dirigentes del Rojo están dispuestos a abrirle la puerta a un regreso de ensueño. El presidente Fabián Doman designó a una persona para hablar con el Kun en nombre del club, con la idea de conocer sus intenciones y analizar la posibilidad de que vuelva a la institución que lo vio nacer.

Se sabe que el exdelantero quiere ponerse bien en la parte física. Del lado dirigencial, saben que su vuelta puede ser un aporte notable para la recuperación de un club con muchos problemas en lo económico e institucional. Incluso, aunque no vuelve a ponerse los cortos, entienden que su presencia puede ser fundamental para la imagen de Independiente. Todavía hay mucho por hablar, pero los hinchas ya se ilusionan.

LA NACION