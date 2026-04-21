Así está la tabla de goleadores del fútbol argentino

El Torneo Apertura 2026 concluyó este lunes la fecha número 15 y, teniendo en cuenta que la novena jornada está pendiente porque se suspendió a raíz del paro del fútbol argentino, se disputaron hasta el momento 210 partidos en los que Gabriel Ávalos fue el que más goles anotó.

El delantero de Independiente lleva nueve tantos en 14 encuentros, una media de 0,64 conversiones por juego. Le marcó a Newell’s, Lanús, Independiente Rivadavia de Mendoza, Central Córdoba de Santiago del Estero, Unión de Santa Fe por duplicado, Talleres de Córdoba, Racing en el clásico y Defensa y Justicia.

Gabriel Ávalos marcó nueve goles en 14 partidos para Independiente en el Torneo Apertura 2026 JUAN MANUEL BAEZ / Fotobaires

El único escolta del atacante argentino nacionalizado paraguayo es Jordy Caicedo. El ecuatoriano acertó ocho veces para el Globo y lo sufrieron Banfield, la Lepra mendocina, Atlético Tucumán, San Lorenzo en el clásico, River, Gimnasia de La Plata, Rosario Central y este lunes Tigre. La particularidad es que anotó en las primeras cuatro jornadas del certamen y en las últimas tres, con un lapso entremedio de seis encuentros donde solo celebró una vez. Su media es de 0,61 goles por cada uno de los 13 duelos que jugó.

El podio lo completan David Romero (Tigre), Mauro Méndez (Banfield), Cristian Tarragona (Unión de Santa Fe) y Junior Marabel (Sarmiento de Junín) con seis tantos cada uno. La diferencia entre ellos es que el atacante de Tigre tiene una media superior (0,55) porque jugó 11 cotejos contra 13 del futbolista del Taladro (0,46) y 14 del del Tatengue y el Verde (0,43).

La tabla de goleador del fútbol argentino, con Gabriel Ávalos en la cima Canchallena

El Torneo Apertura 2026 continuará el próximo fin de semana con la fecha 16, que no será la última porque está pendiente la que se suspendió cuando la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y los 30 clubes de la Liga Profesional (LPF) llevaron a cabo un paro en repudio a la denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que se tramita en la Justicia y por la que el presidente y el tesorero de la institución, Claudio Tapia y Pablo Toviggino, respectivamente, fueron procesasdos por evasión fiscal y retención de aportes.

En ese contexto, la novena fecha, programada para los días de la huelga, se postergó. Con un calendario muy apretado por el Mundial 2026, la jornada se reprogramó para después de la última fecha del fixture, la número 16. Es decir que tendrá lugar el fin de semana del domingo 3 de mayo. Una semana después (el domingo 10) arrancarán los octavos de final mientras que los cuartos de fina serán en la semana siguiente.

Del Torneo Apertura 2026 participan 30 clubes. Para la primera etapa los equipos se dividieron en dos grupos de 15 integrantes cada uno y cada equipo disputa 16 partidos, 14 frente a los oponentes de la misma zona más un clásico y un interzonal. Los ocho mejores de cada tabla de posiciones avanzarán a los playoffs, que comenzarán en octavos de final y tienen confirmados cuatro equipos: Estudiantes de La Plata, Independiente Rivadavia, River Plate y Argentinos Juniors.

El campeón accederá al Trofeo de Campeones 2026 y se enfrentará allí al ganador del Clausura, que se desarrollará en el segundo semestre. Además, se clasificará a la Copa Libertadores 2027 junto a los ganadores de la Copa Argentina y el Clausura y los tres mejores de la Tabla Anual.