Boca: la lesión que padece "Pulpo" González y quiénes descansarán contra Huracán

Respira Boca: Diego "Pulpo" González, uno de los mejores futbolistas del equipo de Miguel Ángel Russo en la gran remontada contra Racing por la Copa Libertadores, sufrió una contractura en el recto anterior del muslo derecho y se entrenó en forma diferenciada, informó el club con un parte médico. Alivio, en tal caso, porque en un principio se sospechó que la lesión del volante podría haber sido más grave.

Hace doce días, cuando le convirtió a Arsenal (1-1) su primer gol con la camiseta azul y oro, por el debut de la Zona Campeonato de la Copa Diego Maradona, González largó un llanto de emoción que luego remató con una frase conmovedora: "Me volví a sentir jugador". Ya frente a la Academia también se le humedecieron los ojos, pero de impotencia. Y es que a los 7 minutos del complemento sintió una molestia que le impidió seguir en el campo de juego.

González debió ser reemplazado en el triunfo 2-0 sobre Racing, en el que fue una de las figuras y con el que su equipo se clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores, y se esperaba el resultado de los estudios para descartar lesiones graves.

Aunque en algún momento se especuló con la posibilidad de una distensión o inclusive de un desgarro, el resultado fue una contractura que, por lo pronto, lo dejará al margen del partido del domingo ante Huracán, por la tercera fecha de la zona Campeonato A de la Copa Diego Armando Maradona.

La recuperación futbolística de "Pulpo" es una de las buenas noticias para Boca en estos días. Procedente de Racing, llegó a la entidad de la Ribera con poco ritmo de juego y agobiado por las molestias físicas. En septiembre de 2019 se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda y no volvió a jugar oficialmente hasta el 8 de noviembre de este año, cuando hizo su debut en Boca al ingresar los últimos tres minutos ante Newell's. Y a medida que fue tomando confianza su aporte hacia el equipo fue en aumento.

"En su momento, barajé la idea del retiro. Porque no tenía el alta de la lesión y hubo un mal manejo que yo no merecía. Siempre traté de estar a disposición de Racing, al cual respeto. Acá me miman mucho, estoy muy feliz de estar en este lugar y voy a dejar todo por estos colores", reveló el mediocampista, de 32 años, cuando se iba de la Bombonera con el pase a semifinales.

Ya con la cabeza puesta en el choque frente a Huracán, Boca planea darles descanso a algunos de sus jugadores habitualmente titulares. En un principio, dos de sus figuras, Esteban Andrada y Carlos Tevez, no formarían parte del plantel para enfrentarse a los de Parque de los Patricios.

Una vez superado el compromiso ante el "Globo", el conjunto que dirige Russo se concentrará en su siguiente objetivo, que será el primer superclásico del año ante River (sábado 2 de enero a las 21.30 en la Bombonera), por la cuarta fecha de la Zona Campeonato A de la Copa Diego Maradona.

Luego de enfrentar a los comandados por Marcelo Gallardo, los xeneizes jugarán la primera semifinal de la Libertadores, que será contra Santos de Brasil el próximo 6 de enero desde las 19.30 en la Bombonera, mientras que el desquite será el 13 de enero en el mismo horario, en el estadio Vila Belmiro.

