Pura jerarquía: el penal que Claudio Diablito Echeverri picó frente a Brasil por el Sudamericano Sub 20

En la noche del jueves, las selecciones de Argentina y Brasil se miden por la cuarta fecha del Hexagonal Final del Sudamericano Sub 20, con sede en Venezuela. El superclásico tiene esta vez aroma a duelo decisivo: el que gane, será campeón, más allá de lo que suceda en la última fecha, y sólo podría mudarse la definición a la jornada de cierre en caso de que haya un empate.

Sobre el cierre de la primera mitad, Argentina se puso en ventaja. Cerca de los 40 minutos, Breno Bidon le cometió falta dentro del área a Julio Soler. Claudio Echeverri tomó la pelota con determinación y se plantó ante el arquero Felipe, que le pedía que tirara el penal a su derecha. ¿Cómo resolvió? El delantero de River le hizo caso a su rival y picó el balón para anotar el 1-0 albiceleste; Felipe, engañado, se arrojó sobre su izquierda.

Este encuentro tiene un desarrollo distinto al qu Argentina y Brasil sostuvieron en la primera rueda, cuando la Albiceleste dominó de punta a punta y se impuso por un histórico 6-0. El Diablito Echeverri es una de las grandes figuras del torneo, con 5 goles, sólo detrás de Neyser Villarreal (7), y también está en la lista de asistentes, con 3 pase-gol.

Líder dentro y fuera de la cancha, el chaqueño que fue vendido al Manchester City a cambio de 24 millones de euros, es la celebridad número 1 entre los seis planteles que llegaron a la instancia decisiva. El jugador más buscado por periodistas, fotógrafos e hinchas y el que más expectativas genera, y tiene a Brasil como su víctima favorita, a la que le convirtió dos goles en la Sub 17 y otros tres con la Sub 20.

Claudio Echeverri, cerca del gol; aquí, un remate cruzado que salió por poco EDISON GAMEZ - AFP

“Nuestro objetivo es clasificarnos al Mundial. Esa es la primera meta que tenemos. Después, si todo sale bien, obviamente que esta camiseta te demanda salir campeón”, explicó el enganche que jugó 49 partidos y marcó cuatro goles en River y que se sumará al equipo de Pep Guardiola una vez finalizada su participación en el Sudamericano. “Diego (Placente, el DT del Sub 20) me transmite mucha confianza, me dice que juegue con libertad y que haga lo que sé hacer en la cancha”, contó el 10, de gran ascendente en el plantel junto a otro hombre de experiencia como Julio Soler, el exlateral de Lanús que será rival de Echeverri con Bournemouth, de Inglaterra.

Con este triunfo, Argentina pasa a liderar en solitario el Hexagonal Final y no depende de nadie más para volver a quedarse con el título. La última consagración de nuestro país en el Sudamericano de esta categoría fue en 2015.

LA NACION