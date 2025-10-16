Cuándo es la final del Mundial Sub 20 2025

El Mundial Sub 20 2025 ya tiene a sus dos finalistas: Marruecos y la Argentina. Ambas selecciones se consolidaron como las mejores de esta edición y se verán las caras en la final en busca del trofeo más preciado. Dicho partido definitorio está programado para el domingo 19 de octubre a las 20 (hora argentina) en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Ñuñoa, Santiago de Chile.

Para meterse en el último partido de la Copa del Mundo, el seleccionado africano dejó en el camino a Francia por penales tras empatar 1 a 1 en los 120 minutos reglamentarios. Previo a los remates desde los doce pasos, el único gol marroquí fue convertido por el arquero francés Lisandru Pierre Olmeta en contra; mientras que Lucas Michel empató el encuentro para el combinado galo.

Marruecos se metió en la final del Mundial Sub 20 por primera vez en la historia y sueña en grande Andre Penner - AP

El equipo dirigido por Diego Placente, por su parte, eliminó en semifinales a Colombia por 1 a 0 con un tanto de Mateo Silvetti. De esta manera, Sudamérica volverá a tener un representante en la final del Mundial Sub 20 al igual que en la última edición, disputada en la Argentina en 2023, cuando Uruguay se consagró campeón ante Italia tras ganar por 1 a 0 en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

El camino de Marruecos hacia la final

Fecha 1 del Grupo C : Triunfo 2 a 0 vs. España.

: Triunfo 2 a 0 vs. España. Fecha 2 del Grupo C : Triunfo 2 a 1 vs. Brasil.

: Triunfo 2 a 1 vs. Brasil. Fecha 3 del Grupo C : Derrota 1 a 0 vs. México.

: Derrota 1 a 0 vs. México. Octavos de final : 2 a 1 vs. Corea del Sur.

: 2 a 1 vs. Corea del Sur. Cuartos de final : 3 a 1 vs. Estados Unidos.

: 3 a 1 vs. Estados Unidos. Semifinal: 1 (5) - (4) 1 vs. Francia.

El camino de Argentina hacia la final

Fecha 1 del Grupo D : 3 a 1 vs. Cuba.

: 3 a 1 vs. Cuba. Fecha 2 del Grupo D : 4 a 1 vs. Australia.

: 4 a 1 vs. Australia. Fecha 3 del Grupo D : 1 a 0 vs. Italia.

: 1 a 0 vs. Italia. Octavos de final : 4 a 0 vs. Nigeria.

: 4 a 0 vs. Nigeria. Cuartos de final : 2 a 0 vs. México.

: 2 a 0 vs. México. Semifinal: 1 a 0 vs. Colombia.

Todas las finales del Mundial Sub 20