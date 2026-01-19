Qatar, el rival confirmado para la selección argentina después de la Finalissima contra España

La selección argentina ya tiene definido un comienzo de año tan exigente como simbólico. En el marco de lo que será la primera fecha FIFA del año, al equipo dirigido por Lionel Scaloni se le sumó un segundo partido de preparación, luego de la Finalissima ante España.

El próximo 27 de marzo, el último campeón del mundo volverá al Estadio Lusail, escenario donde conquistó su tercer Mundial. Cuatro días más tarde volverá al mismo escenario. En primer término,lo hará para disputar la Finalissima 2026 ante España, un duelo que reunirá a los últimos campeones de América y Europa. El encuentro fue oficializado por la UEFA, Conmebol, la AFA y la RFEF.

La ventana FIFA de marzo no terminará allí. El 31 del mismo mes, la Argentina volverá a presentarse en Lusail para enfrentarse a la selección de Qatar en un amistoso internacional confirmado por la federación del organizador del Mundial 2022. Este partido será parte del Qatar Football Festival 2026, un evento que reunirá a seis selecciones de primer nivel y que le dará al equipo argentino una oportunidad más de rodaje previo a la etapa definitiva de preparación rumbo al Mundial 2026.

Argentina jugará ante Qatar el 31 de marzo en Lusail; ante la selección asiática jugó pr la Copa América de 2019 en Porto Alegre FABIAN MARELLI_ENVIADO ESPECIAL

El amistoso frente a Qatar había sido señalado en la planificación de la AFA como el primer encuentro posterior a la Finalissima dentro del calendario internacional del año, completando un tramo clave para que Scaloni pueda terminar de delinear la lista mundialista. Desde la propia AFA dan por hecho que será el último partido antes de cerrar la nómina de futbolistas que estará en la Copa del Mundo que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

La agenda argentina continuará en la primera semana de junio, fecha en la que habrá una Fecha FIFA previa al Mundial, que generalmente se suele organizar para que los planteles se despidan de sus hinchas antes de la competencia. Todavía no están confirmados los rivales, aunque México asoma uno de los posibles adversarios, en un duelo a jugarse ya en Norteamérica. La ventana de marzo marcará el tramo más inmediato y con mayor valor emocional para el equipo campeón del mundo.

El último amistoso de la Argentina fue ante Angola en noviembre del 2025 @kevitomac97

A mediados de junio llegará el debut mundialista, el torneo más importante para la selección en la temporada. La Albiceleste está en el Grupo J y debutará contra Argelia el martes 16 a las 22 en el Kansas City Stadium, luego enfrentará a Austria el lunes 22, a las 14, en el Dallas Stadium, y cerrará el grupo contra Jordania el sábado 27 a las 23, también en el mismo escenario en Dallas.

Será la segunda vez que Argentina y Qatar se vean las caras. El historial marca que sólo se midieron una sola vez. El único cruce entre ambas selecciones fue el 23 de junio de 2019 en la etapa de grupos de la Copa América de Brasil, cuando la selección albiceleste derrotó 2 a 0 a los asiáticos -invitados especiales- en Porto Alegre. Los goles de ese partido fueron marcados por Lautaro Martínez y Sergio Agüero. Esa victoria significó el pase a los cuartos de final para la Argentina.