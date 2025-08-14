Franco Mastantuono tuvo este jueves su presentación oficial como nuevo jugador de Real Madrid y habló en dos oportunidades. Primero, luego de que Florentino Pérez, el presidente del club merengue, le diera la bienvenida. Minutos después, en conferencia de prensa. El futbolista argentino aseguró que dejará “la vida” por la camiseta de la institución con la que firmó un contrato por las próximas seis temporadas, hasta 2031, y también “para que el aficionado” madridista “se sienta identificado”.

Al mismo tiempo, el futbolista se refirió a las conversaciones que tuvo -previo a acordar con el club madrileño- con el Paris Saint-Germain (PSG) y su técnico, Luis Enrique Martínez. “Estoy muy contento. Tengo una alegría en el cuerpo… Siempre fue el sueño que tuve jugar en el Real Madrid y hoy que se esté cumpliendo todo eso, además de cumplir años, creo que es un sueño para mí“, expresó el joven futbolista ante los medios de comunicación en la sala de prensa de la ciudad deportiva.

Mastantuono agradeció la acogida del club y de los aficionados, aunque confesó haber sentido “ansiedad” en los días previos a su presentación oficial. “Fueron días muy lindos, no conocía Madrid y vi en una ciudad muy linda donde me sentí muy cómodo, esperando que llegue este día, pero con mucha ansiedad. Por suerte ya estamos y ahora ya estoy pensando en entrenar mañana”, relató.

Qué dijo Franco Mastantuono en su presentación en el Real Madrid JAVIER SORIANO� - AFP�

“Mi primer sueño como futbolista fue jugar en River y lo pude cumplir. Nací en ese club, en mi opinión el equipo más grande de América. Muchos jugadores pasaron de River al Real Madrid. No tuve el privilegio de poder ver a Di Stéfano, pero sí me contaron mis abuelos lo que significó para el mundo del fútbol. Es una alegría enorme poder pasar de River al club más grande del mundo, que es el Real Madrid”, expresó.

El argentino admitió que la llamada del DT Xabi Alonso fue “muy importante”, porque le mostró “confianza”. “Influyó mucho porque me dio mucha confianza, además de mi sueño como jugador, que era estar en el Real Madrid, que él me haya llamado de la forma en que lo hizo...”, manifestó.

“Tuve la suerte de poder hablar con Luis Enrique, fue muy claro conmigo; la verdad es que le agradezco muchísimo, lo felicito por el triunfo de anoche, es un gran entrenador y todo mi respeto y agradecimiento por él”, reveló sobre el diálogo que tuvo con ese técnico ante la chance de migrar de la Argentina a Francia.

Asimismo, al hablar sobre sí, Mastantuono se describió como “un jugador ofensivo, zurdo, casi siempre tirado por derecha”. “Lo que sí aseguro que voy a dejar todo de mí para nada, para llevar al equipo y para que el fan del Real Madrid se sienta identificado”, insistió el joven futbolista, que se ve “preparado” para que esta nueva etapa no le “cueste”, ya que en Europa “lo difícil, obviamente, es que el ritmo es más elevado”.

“Voy a estar de la forma en que pueda ayudar al equipo, de la posición que el técnico decida. Estoy más acostumbrado a jugar por derecha, pero mi intención es ayudar y lo que el técnico decida va a estar bien para que el equipo esté lo mejor posible”, dijo. Después, Mastantuono definió a Lionel Messi como “el mejor jugador del mundo”. “Significó mucho para el Barcelona y para los argentinos que lo vimos jugar”, dijo.

Por último el argentino reconoció tener “muchos” referentes de la institución merengue, como los más recientes Ángel Di María y Gonzalo Higuaín, y deseó vivir “momentos históricos” en el club blanco. “Mi sueño es ganar muchos títulos con este club y obviamente con la selección argentina, que también significa mucho para mí”, comentó.

El joven jugador, que este jueves cumple 18 años, recordó en sus palabras a sus padres, a su familia y a su grupo de amigos y de trabajo. “Son indispensables para mí y los quiero mucho. Quiero que lo puedan disfrutar como lo estoy haciendo yo. La verdad es que me enorgullece que estén ahí y lo puedan disfrutar”, expresó. “Todavía tengo que seguir aprendiendo mucho, pero creo que esos valores vienen desde mi círculo íntimo. Prometo que voy a dejar la vida por esta camiseta, que es el sueño que siempre tuve. Hoy se hace realidad. Hoy comienza”, defendió el argentino, que lucirá el dorsal 30, como en River Plate.