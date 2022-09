Qué dijo Leandro Paredes sobre su relación con Kylian Mbappé, por qué se fue a Juventus y cuándo planea volver a Boca

El mediocampista del seleccionado argentino de fútbol Leandro Paredes reconoció que jamás tuvo relación con el crack francés Kylian Mbappé, además de asegurar que para emigrar de PSG a Juventus priorizó el hecho de tener más continuidad. Además, volvió a manifestar su deseo de retirarse en Boca. En una entrevista con ESPN, el volante, de 28 años, se refirió muy brevemente al delantero galo, que supo tener roces con el brasileño Neymar e incluso algún sentimiento de celos hacia Lionel Messi.

#ESPNF12 "NO SOY QUIÉN PARA HABLAR DE ÉL, NO TENÍA RELACIÓN".



Leandro Paredes sobre Kylian Mbappé. pic.twitter.com/YKM5T3o5hI — SportsCenter (@SC_ESPN) September 26, 2022

“No soy quien para hablar de él. Yo tenía relación con los que tenía relación. Con los que no, no puedo hablar”, respondió, escueto, Paredes.

El rumor instalado en París es que Mbappé no se siente a gusto en eso de compartir espacio en la marquesina de un equipo plagado de megaestrellas. Si bien el conficto más evidente se dio con el brasileño Neymar, la llegada de Lionel Messi a la capital francesa, hace poco más de un año, también fue un detonante. Aunque la Pulga siempre gambeteó cualquier declaración polémica y suele elogiar a Mbappé.

“A Kylian era al que no conocía ni dentro ni fuera de la cancha, pero de a poquito nos vamos conociendo más. Sobre todo, dentro del campo para intentar relacionarnos de la mejor manera y ver cómo nos sentimos más cómodos uno con el otro”, dijo Messi en una entrevista a TyC Sports. Y agregó: “Es es un jugador diferente, una bestia que en el uno contra uno es muy fuerte, que va al espacio, es rapidísimo, tiene mucho gol, es un jugador muy completo y ya lleva años demostrándolo, y en los próximos años estará entre los mejores, seguro”.

Las estadísticas evidencian esos estilos diferentes. Mientras Messi y Neymar tienen un juego asociado, se buscan mutuamente e incluso suman al delantero galo a ese funcionamiento colectivo del PSG en ataque, eso no es recíprocó del número 7 hacia ellos.

El mapa de asistencias entre el tridente Messi-Neymar-Mbappé

En un gran inicio de temporada, el tridente refleja números superlativos. Messi suma 6 goles y 8 asistencias en sus primeros 11 partidos. Neymar, el de mejor comienzo, suma 11 goles y 8 asistencias, en la misma cantidad de partidos que Leo. En tanto, Mbappé marcó 10 goles en 9 partidos, pero no registra asistencias. De hecho, una placa de la TV francesa expuso ese desequilibrio entre la generosidad de unos y el egoísmo del otro.

Según el diario digital El Confidencial, las cosas no están del todo bien con el campeón del mundo en Rusia 2018 puertas adentro del vestuario. “El vestuario del PSG lo mira como a un niño caprichoso que condiciona las decisiones deportivas del club”, explican en ese artículo.

El que más expone esa tirantez es Neymar, quien no disimula lo poco que lo une a Mbappé. No solo por la nula relación con él, sino también por las constantes expresiones de cariño y simpatía con su amigo Messi.

La tensión detonó a mediados de año cuando Mbappé cuestionó la falta de profesionalismo de Neymar y lo acusó en privado de ser una manzana podrida dentro del vestuario, razón por la cual sugirió que el brasileño fuera transferido.

Las diferencias entre ambos se potenciaron en el partido ante Montpellier, tras el penal que erró Mbappé y que después quiso volver a ejecutar, pero Neymar se lo negó. Desde allí todo fueron rumores, malos gestos, intervenciones en redes sociales.

Agora é oficial, Mbappe é quem bate os pênaltis no PSG. Claramente isso é coisa de contrato, pois em nenhum clube do mundo que tenha Neymar, ele seria o segundo cobrador, nenhum!!

Parece que por causa do contrato, Mbappe é o dono do PSG!! 🤬🤬 pic.twitter.com/05kK1AbPG2 — Neymagia Futebol 🇧🇷🔛 (@Neymargiabr) August 13, 2022

Según publicó entonces en su cuenta de Twitter, Francesc Aguilar, uno de los cronistas más cercanos a la vida diaria de PSG, esta temporada “las relaciones internas del vestuario del PSG van a ser complicadas. Neymar y Mbappé mantienen las apariencias, pero no se soportan”. Y agregó: “Me cuentan desde París que la animadversión entre Mbappé y Neymar es cosa seria. El brasileño sabe que Kylian pidió que el PSG prescindiera de él y no se lo perdona. Ahora la cosa ha ido por más. No se soportan. Problema serio para Galtier”.

La relación entre Mbappé y sus compañeros seguirá siendo un tema central en la vida de PSG durante esta temporada. Pero ya no forma parte del día a día de Leandro Paredes, que encontró buen clima y la continuidad que precisaba en Juventus, y se enfoca en llegar de la mejor manera a Qatar 2022.

Paredes celebra un gol suyo para Boca, en un 3 a 1 a San Lorenzo de 2012 AFP

La selección y su regreso a Boca

En relación a su paso a Juventus, el hombre surgido del semillero xeneize explicó: “Era difícil la decisión de cambiar de club antes del Mundial, pero fue correcta. Necesitaba minutos para llegar de la mejor manera. Además, quería llegar a un club muy grande como Juventus. Era un sueño jugar ahí”. En la Vecchia Signora se reencontró con Ángel Di María.

El seleccionado argentino enfrentará esta noche a Jamaica en Nueva Jersey, en el último amistoso de la gira por Estados Unidos tras el triunfo 3-0 sobre Honduras del pasado viernes en Miami. “Cada partido es diferente pero lo tomamos con la misma seriedad”, aseguró el volante de la Juve.

Sobre su participación en la selección argentina, el mediocampista destacó el buen clima que se generó con Lionel Scaloni como entrenador, tanto dentro como afuera de la cancha. “Tratamos de disfrutar, una vez que ya estamos jugando pensamos solo en el partido, pero antes y después también hablamos de lo que nos genera la Selección. Hablamos de lo que representa esta Selección para todos los argentinos, que donde juega llenan la cancha y alientan de la mejor manera”.

En otro tramo de la charla, Paredes volvió a referirse a una decisión que tiene tomada para su futuro: volver a vestir la casaca azul y oro antes de colgar los botines. “Quiero vivir el día a día y no ponerme plazos, pero retirarme en Boca es la ilusión más grande que tengo”, sentenció.