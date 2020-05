El especial por los 20 años de Fútbol de Primera se emitió en 2005 y hoy está en Netflix Crédito: Netflix

Hubo un antes y un después de "Fútbol de Primera" en la televisión argentina. La histórica cita de los domingos a la noche irrumpió en 1985 y transitó un largo camino hasta 2009, años en los que marcó a fuego la relación entre el fútbol y la TV en el país. Con la producción de Torneos y Competencias, la idea original de Carlos Ávila y las emblemáticas figuras de Enrique Macaya Márquez y Marcelo Araujo, el programa que transmitía el resumen de cada uno de los partidos del campeonato se volvió un símbolo de época por su contenido exclusivo y la innovación periodística y tecnológica.

La gloriosa emisión, que pasó por ATC, Canal 9 y Canal Trece y hasta recibió el Martín Fierro de Oro en 1998, hoy vuelve a ser noticia por el supuesto estreno en Netflix del "Especial Fútbol de Primera 20 Años" . Pero, aunque en la reconocida plataforma de streaming no se haga mención alguna, el producto no es exclusivo ni novedoso: se emitió en 2005 por TV, estaba subido en partes en YouTube desde hace más de ocho años (desde hoy ya no está por "reclamación de derechos de autor por parte de un tercero" aunque todavía quedan algunos videos sueltos), no tiene imágenes en HD, se mantiene el formato cuadrado de la emisión y se trata de una recopilación de las mejores imágenes y entrevistas de cada año que recorrió el programa entre 1985 y 2005.

El especial, que rápidamente se volvió furor y tendencia en las redes sociales por la nostalgia pero también por diversas críticas ante la falta de información, tiene dos episodios de 55 minutos y repasa las dos décadas del programa con divisiones exclusivas de cada año o temporada. No hay nada, por ejemplo, de los últimos años del programa. "Especial Fútbol de Primera 20 Años refresca la memoria del fútbol local con un resumen de sus mejores momentos, cargado de emociones, goles e ídolos", describe el comunicado de prensa difundido por Netflix. No hace mención a que ya había sido difundido.

Así, se pueden ver compactos de los partidos más destacados, notas en campo de juego y en el estudio, peleas y acusaciones cruzadas, festejos de títulos, desilusiones y el talento y carisma de las grandes figuras que pasaron por el fútbol argentino como Diego Maradona, Enzo Francescoli, Gabriel Batistuta, Ramón Díaz, Ricardo Bochini, Carlos Bianchi, Carlos Bilardo, César Menotti, Hugo Gatti, Claudio Caniggia, Oscar Ruggeri, Rubén Paz, Carlos Griguol, Héctor Veira, José Luis Chilavert, Martín Palermo, Mostaza Merlo, Carlos Tevez, Ariel Ortega y muchas más.

Hay una particularidad muy marcada que empezó a generar dudas y cuestionamientos entre los televidentes: durante las casi dos horas del especial que fue producido por Torneos y dirigido por Marcelo Domizi no hay entrevistas ni testimonios más allá del material de archivo de cada campeonato. Ni siquiera aparecen Carlos Ávila, la gran cabeza detrás del éxito -que murió en noviembre pasado-, o su hijo Juan Cruz Ávila, quien estuvo a cargo de la realización del programa durante varios años y hoy es director de Noticias de A24 y CEO de Jotax Producciones. Tan solo las voces de Fernando Pacini y Pablo Giralt como hilo conductor y los partidos y entrevistas de la época para revivir los momentos más gloriosos del ciclo.

Ortega, protagonista de una vieja emisión de Fútbol de Primera Crédito: Fútbol de Primera

Así, sin que muchos supieran que se trataba de un programa ya emitido hace casi 15 años, la situación generó fuertes repercusiones y polémicas en los medios, a punto tal que Alejandro Fantino, en su programa de América TV que es producido por Juan Cruz Ávila, ayer habló de un "escándalo" en la empresa Torneos por el supuesto documental exclusivo para Netflix realizado, según él, sin haber contactado a la familia Ávila. Además, muchos usuarios se quejaron de la falta de creatividad, quizás sin conocer el origen del producto.

Desde el domingo 4 de agosto de 1985 con su primera emisión hasta el domingo 13 de diciembre de 2009, "Fútbol de Primera" construyó una mística. Con un equipo que llegó a tener 300 personas trabajando para emitir el programa, la incomparable dupla de Marcelo Araujo (entró en 1989 para reemplazar a Mauro Viale y se fue en 2004 dejándole el lugar a Sebastián Vignolo) en los relatos y Macaya Márquez en los comentarios, que duró 14 años, irrumpió y renovó por completo la forma de transmitir un partido por TV.

También, dado que la empresa que lo producía detentaba los derechos de televisación del torneo de fútbol, se benefició de los abusos que la AFA de Julio Grondona permitía: ningún otro canal podía pasar imágenes de los partidos antes del final de la emisión de "Fútbol de Primera". Así, por ejemplo, en los albores del fútbol codificado, millones de hinchas se privaban de acceder a los goles de sus equipos antes de la medianoche del domingo. Incluso si su equipo hubiera jugado el viernes, por ejemplo.

Maradona y Cristina Kirchner con Grondona atrás, en 2009, el día que el Gobierno nacional anunció la creación del Fútbol para Todos. Esa decisión precipitó el final de "Fútbol de Primera" Fuente: Archivo

En 1997, Macaya explicó: "La relación entre el fútbol y la televisión escapa a lo que es la TV como fénomeno y al fútbol como deporte. La TV, en este momento está inyectando al futbol un capital impensado, en la historia romántica del fútbol y en la actualidad. En definitiva, creo que esto deriva en algo bastante sencillo: sin televisión, el fútbol no existiría más que como un juego y no podría ser el espectáculo que es hoy".

A poco de cumplir 35 años desde la primera emisión, Netflix vuelve a poner en escena al clásico de los domingos,paradigma del vínculo entre la televisión y el fútbol argentino.