Qué necesita Racing para clasificar a la Copa Libertadores 2026, tras la derrota ante Flamengo

Racing apuntó todos los cañones a ganar la Copa Libertadores 2025. Priorizó el certamen continental por sobre el plano local, pero el sueño quedó trunco: fue eliminado en semifinales a manos de Flamengo. Ahora, la ilusión de disputar la próxima edición comenzó a dilapidarse y solo le quedan dos vías posibles para asegurarse un cupo: ganar el Torneo Clausura o culminar entre los tres primeros de la Tabla Anual entre los que no se clasifiquen como campeones. Todos los detalles están en cancallena.com.

Platense ganó el Apertura y se clasificó. Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia jugarán la final de la Copa Argentina y el campeón también jugará la Libertadores en la próxima temporada. Lo mismo ocurrirá con el que se consagre en el Clausura en disputa. Las tres plazas restantes se definen mediante el escalafón que también suma lo hecho en el Apertura, y, con Rosario Central ya clasificado, quedan apenas dos lugares.

Racing no pudo con Flamengo y quedó eliminado de la Copa Libertadores 2025 en semifinales

Hasta el momento estarían siendo beneficiados Boca y River, con 53 y 52 puntos, respectivamente. Más atrás, Argentinos Juniors y Riestra suman 51 unidades cada uno. De ellos, el único que cuenta con “doble chance” es el Bicho, ya que si gana la Copa Argentina se clasificará por esa vía directamente a la etapa de grupos. Si no lo consigue y ese cupo queda en manos de la Lepra mendocina, lógicamente apuntará todos los cañones a la Tabla Anual.

La Academia, por su parte, tiene un panorama mucho más complejo que los equipos mencionados anteriormente. Actualmente se ubica en el sexto lugar del ranking con 46 puntos, a seis del Millonario -que se estaría quedando con el último cupo- con nueve en juego. Si no escala posiciones, deberá pelear por ganar el Clausura, pero está noveno en el Grupo A y acceden a los cuartos de final los primeros ocho de cada zona. Necesita buenos resultados en los tres partidos que le quedan: vs. Central Córdoba (V), Defensa y Justicia (L) y Newell’s (V).

“Qué te voy a decir de cómo seguimos: llegar a casa y pasar esto. Nos duele muchísimo, estábamos ilusionados como todos. Lo de la gente fue extraordinario, lo que hizo durante todos estos días. Parecía que íbamos a lograrlo, pero no pudimos. A partir de mañana, hay que empezar otra etapa. Hace años que Racing no estuvo tan unido como lo estuvo en esta semana. Hay que seguir por este camino”, aseguró el DT Gustavo Costas tras la derrota ante Flamengo. Su equipo debe levantarse del golpe de inmediato para seguir soñando.