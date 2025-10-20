Qué puede pasar con Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn tras el escándalo con el árbitro Comesaña

Luego del escándalo ocurrido este domingo en Jujuy, donde el árbitro Lucas Comesaña denunció amenazas por parte de dirigentes locales y suspendió el encuentro en el entretiempo de la ida de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn, todo gira en torno a lo que pasará con los 45 minutos que faltan y el correspondiente partido de vuelta. La pelota la tiene el Tribunal de Disciplina de la AFA. “Lo que sucedió lo informé y queda en el tribunal tomar una decisión. Es la primera vez que me sucede este episodio. La amenaza fue hacia los cuatro (jueces). Primero hacia el cuarto, después a todos, y puntualmente al cuarto y a mí. No pude dormir por todo lo que pasó”, reafirmó este lunes Comesaña en declaraciones a TyC Sports.

El primer paso, fundamental, es esperar a que el juez presente por escrito el informe correspondiente. Allí quedará clara su versión de lo sucedido en el Estadio 23 Agosto. Recién entonces el Tribunal de Disciplina de la AFA evaluará los hechos, citará a los protagonistas y a los testigos y luego tomará una resolución.

El asunto es que los tiempos apremian. Porque además de los 45 minutos que restan jugarse de la ida (ganaba el local 1 a 0 con gol de Alejandro Quintana) faltan disputarse otros 90 en Madryn, inicialmente programado para el sábado 1° de noviembre. Y luego alguno de los dos deberá jugar la semifinal correspondiente.

Una de las opciones más tajantes es que dada la magnitud de la denuncia de Comesaña, el Lobo jujeño sea descalificado y Deportivo Madryn avance a las semifinales por escritorio.

Comesaña informa que denunciará ante el Tribunal de Disciplina de AFA. Listo muchachos, le van a dar el partido por ganado a Deportivo Madryn.



Acaban de cagar en vivo y en directo a Gimnasia de Jujuy. Es una verguenza. https://t.co/FEFuYQIP6H pic.twitter.com/Iqt554P57D — Termo de Palermo (@palertermo) October 19, 2025

La otra posibilidad, mucha más remota teniendo en cuenta resoluciones anteriores de la AFA ante situaciones similares, es que el encuentro se reanude para completar el segundo tiempo (en sede a designar) y que el 1º de noviembre se juegue la vuelta en Madryn.

La reacción de Gimnasia de Jujuy no se hizo esperar. En declaraciones a la prensa su presidente, Walter Morales, se refirió a los hechos denunciados y anticipó cuáles serán los próximos pasos de la institución. “El árbitro tomó una decisión apresurada”, sostuvo el dirigente, visiblemente molesto. Morales adelantó que se reunirá con dirigentes de la AFA. El objetivo es claro: “Vamos a defender con firmeza a Gimnasia”, dijo.

La bronca en el club norteño no sólo pasa por la suspensión del partido, que su equipo ganaba 1 a 0, sino también por el tenor de las acusaciones de Comesaña.

El momento en el que Comesaña expulsa a Novel, sobre el final de la primera mitad Imagen de TV

También hubo enojo de la delegación de Deportivo Madryn, ya que el viaje a Jujuy demandó mucho tiempo y dinero, aunque lógicamente acataron la decisión arbitral. Más cuando trascendieron los graves motivos de su postura inflexible.

Según Comesaña, recibió amenazas desde la platea, algo que Morales no sólo desmintió sino que calificó de inconsistente: “Es una denuncia sin confirmación de ningún tipo, hecha por el árbitro en la soledad de su vestuario”. Además, aseguró que él mismo se presentó ante Comesaña para garantizarle seguridad total. “Le dije personalmente que si tenía que acompañarlo hasta la puerta de su casa, lo hacía. No puedo creer que aún así haya decidido suspender el partido”, detalló en ESPN.

La preocupación ahora pasa por lo que resolverá el Tribunal de Disciplina. Morales informó que el club “hará un informe detallado de lo que se vio en el partido” y está a la espera de conocer el reporte oficial del árbitro: “Veremos qué nos dice AFA con respecto al informe de Comesaña y, en función de eso, haremos las presentaciones que correspondan”.

🇦🇷🚨 ¡ESCÁNDALO: EL ENCUENTRO ENTRE GIMNASIA DE JUJUY Y DEPORTIVO MADRYN FUE SUSPENDIDO POR PRESUNTAS AMENAZAS AL ÁRBITRO, LUCAS COMESAÑA!#NacionalEnTyCSports pic.twitter.com/156yTWh7vf — TyC Sports (@TyCSports) October 19, 2025

Sobre el futuro del encuentro que Gimnasia ganaba 1–0, fue realista: “Me encantaría que se termine, pero Madryn no va a volver a Jujuy. Salió una fortuna el viaje. Eso es una realidad y se lo dije al árbitro”. Y agregó: “claro que me gustaría que se termine”. Pese al clima tenso, Morales se mostró firme: “La prioridad es resolver esta situación. Tenemos la conciencia muy tranquila, hicimos todo lo que correspondía. No tengo nada para recriminarme”.

El asunto es que toda esta situación se da en medio de fuertes acusaciones vinculadas a un supuesto visto bueno desde la AFA para que el conjunto chubutense (que viene de perder la final por el ascenso directo ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza) llegue a Primera A esta temporada. Se hablaba sobre esto en toda la provincia de Jujuy en la semana previa al partido. Con las versiones acumuladas y los fallos polémicos durante el encuentro (un penal no sancionado al local y la expulsión de su lateral izquierdo al final del primer tiempo), se sospecha desde la dirigencia de Gimnasia sobre la denuncia presentada por Comesaña.

Los hechos

Este domingo, durante el duelo de ida entre Gimnasia de Jujuy ante Deportivo Madryn correspondientes al reducido por el segundo ascenso desde la Primera Nacional a la Liga Profesional, el árbitro Lucas Comesaña decidió suspender el partido luego de que, según dijo, recibió amenazas por parte de directivos del club local.

Todo se habría generado por algunos fallos polémicos que perjudicaron a los locales pese a que al momento de la suspensión se imponían 1 a 0 con el gol marcado por Alejandro Quintana a los 42 minutos.

La más clara fue a los 13, cuando ni Comesaña ni su asistente vieron una muy evidente mano de un defensor de Madryn dentro del área. Fue un penal muy evidente, pero la acción continuó sin ninguna sanción pese al reclamo generalizado de los locales.

😳 Esta MANO no sancionó Comesaña como PENAL para Gimnasia de Jujuy. pic.twitter.com/dr06uKXJ7k https://t.co/G7vmxfsAKP — Primera Nacional (@Primeranaciona) October 19, 2025

“El partido está suspendido, después resolverá el Tribunal de Disciplina cómo seguirá esto. Acá sufrimos, dentro del vestuario mismo, amenazas de dirigentes del equipo local, eso es todo lo que les puedo decir en este momento”, dijo Comesaña en TyC Sports. Por otra parte, afirmó que no hay jugadores informados. “El comportamiento de todos ellos fue totalmente normal”, y agregó que “nosotros ahora tenemos un tiempo acá para trabajar y volveremos para Buenos Aires”.

Ricardo Sastre, presidente de Deportivo Madryn, dejó sus impresiones ante las cámaras de TyC Sports. “A nosotros no nos causa gracia hacer tres mil kilómetros y tener que suspender un partido. La terna arbitral nos acaba de comunicar a los presidentes de los clubes que el partido está suspendido porque sufrió amenazas durante el entretiempo dentro del vestuario. No es común que en un estadio entren al vestuario del árbitro y lo terminen amenazando. Eso excede todos los límites”, remarcó.

Luego, el dirigente del club sureño dejó en claro que la idea era continuar el encuentro, “pero si no están dadas las garantías de seguridad, no podemos poner en riesgo la integridad física de los árbitros”. Y cerró: “No lo avalamos, no lo justificamos y esperamos que se tomen las medidas que correspondan. Esto no puede pasar en el fútbol argentino. Será el Tribunal de Disciplina quien determine cómo sigue esto”.

En relación a Comesaña, el presidente Morales, visiblemente alterado, recordó: “No es la primera vez que este señor se va mal de Jujuy. Creo que me da la sensación que él ya ha venido con un poco de temor o con una predisposición, no digo mala, sino distinta”, remarcó.

🗣️ Las disculpas del presidente de Gimnasia de Jujuy, Walter Morales, tras la suspensión en el entretiempo del encuentro ante Deportivo Madryn. Lucas Comesaña, árbitro del encuentro por la Segunda Fase del Reducido, denunció amenazas de los dirigentes del club local. pic.twitter.com/6ExSmKhvvo — TyC Sports (@TyCSports) October 19, 2025

“Vino nervioso. En el informe ya vamos a ver, y le ofrecimos todas las garantías para que el partido continuara. Obviamente me parece que la decisión ya estaba tomada por el árbitro. Somos seres humanos, se equivocan, pero creo que han dramatizado un montón. Han hecho un acting muy grande. Me parece que se le fue la mano en el tema, porque no hay cancha en el fútbol argentino donde no se insulte”, agregó Morales, intentando poner en contexto lo ocurrido.

Efectivamente, Comesaña se fue de Jujuy otra vez envuelto en una polémica. Ya ocurrió hace dos años casi exactos. Fue el 17 de octubre del 2023, cuando el árbitro visitó la provincia para dirigir un partido entre Gimnasia de Jujuy y Riestra.

Aquel encuentro fue por la última fecha de la Primera Nacional y también terminó en un escándalo. El juez suspendió el encuentro a dos minutos del final tras una invasión de cancha y un intento de agresión de un hincha local, que fue detenido por la Policía. Finalmente, se retiró del estadio escoltado por las fuerzas de seguridad en medio de un clima de tensión.

“No pude dormir”

Este lunes, Comesaña volvió a hacer declaraciones en TyC Sports: “Puedo tener una idea de cómo sucedió y por qué, pero no puedo dar mi opinión personal, no corresponde. Lo que sucedió lo informé y queda en el tribunal tomar una decisión. Es la primera vez que me sucede este episodio. La amenaza fue hacia los cuatro (jueces). Primero hacia el cuarto, después a todos, y puntualmente al cuarto y a mí. No pude dormir por todo lo que pasó”.

Y negó que haya lanzado un insulto xenófobo a un joven alcanzapelotas de Gimnasia de Jujuy: “Desde la semana previa hasta hoy salió de todo, me llegaron comentarios que tenemos una denuncia de un menor por discriminación, que, sinceramente, me duele muchísimo escuchar esa falacia, jamás le diría algo malo a un niño y, por otro lado, a la colectividad hermana boliviana la respeto tanto como a mi país, es lamentable que hayan inventado eso".

La denuncia de Comesaña está en curso y las defensas de ambos lados ya empezaron. La pelota quedó en pausa y quedó en manos de la AFA. Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn esperan.