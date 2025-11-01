Qué se sabe de los resultados de las Elecciones en River 2025

En medio de una crisis deportiva, este sábado River elige a su nuevo presidente. Finaliza el mandato de Jorge Brito y hay cinco candidatos a ocupar el cargo máximo, uno oficialista y cuatro de la oposición. Las elecciones comenzaron a las 10 y se extenderán hasta las 20 en el estadio Monumental, con alta concurrencia de los socios habilitados a votar.

Durante el mandato del directivo del Banco Macro, el conjunto de Núñez ganó cuatro títulos: el Trofeo de Campeones 2021 y 2023, la Liga Profesional 2023 y la Supercopa Internacional 2024. Fuera de lo estrictamente deportivo, se concretó una de las obras más grandes de infraestructura deportiva en la historia del club y del fútbol argentino: la remodelación total del Monumental, que pasó de 66.000 a más de 84.500 espectadores, convirtiéndose en el estadio más grande de Sudamérica. La deuda con los hinchas, sin embargo, se acrecentó en el último año, desde el regreso de Marcelo Gallardo: no levantaron trofeos y los resultados, a pesar de los innumerables refuerzos, fueron decepcionantes.

Bajo el mandato de Jorge Brito, River convirtió al Monumental en el estadio más grande de Sudamérica Marcelo Endelli - Getty Images South America

Sin embargo, la intención de la mayoría de los votantes es respaldar al oficialismo, que comenzó a presidir el club con Rodolfo D’Onofrio en 2013. La nómina la encabeza Stefano Di Carlo, secretario general en funciones y principal candidato a suceder a Brito, según las encuestas, con un 50% de intención de voto. Entre los opositores, Carlos Trillo se ubica segundo en las encuestas con el 14% y tiene muy cerca a Luis Belli, con 12%. El ex-árbitro Pablo Lunati ostenta un 10% y Daniel Kiper un 8%. Una minoría, el 6%, no tiene definida su elección.

Los socios habilitados a participar son los activos mayores de 16 años con al menos tres de antigüedad ininterrumpida al 31 de octubre de 2025. Es requisito indispensable tener la cuota social al día y presentar el DNI físico al momento de emitir el sufragio. Para consultar el padrón se puede ingresar al sitio oficial del club: allí, con el número de DNI, figura la mesa, el número de orden y el lugar exacto en el que vota cada uno (por ejemplo, Garage Interno 1).

Todos los sectores del estadio Monumental en los que los socios pueden votar este sábado River Plate

En los comicios, además de presidente, se eligen tres cargos de vicepresidente, 21 de vocales titulares y 16 de vocales suplentes. También se renovarán 10 fiscalizadores titulares y seis suplentes, más 150 representantes de socios titulares y 60 suplentes. La nueva comisión directiva tendrá un mandato de cuatro años, según el estatuto del club.

Algo a destacar de cara a estas elecciones es que por primera vez en la historia de River se vota con boleta única electrónica. La misma debe ser insertada por el elector en la impresora y, luego, seleccionar en la pantalla entre alguno de los cinco candidatos de las diferentes listas. Una vez realizada la elección, la boleta se imprime y el votante la ingresa en la urna correspondiente. En lo que va de la jornada, ya emitieron su voto Brito, Di Carlo y Kiper.

Los socios habilitados utilizan la boleta electrónica para votar en las elecciones de este sábado Nicolás Suárez�

Todas las listas para las elecciones presidenciales de River

Luis Belli - Lista 1 - Frente River Primero

PRESIDENTE : Luis Belli.

: Luis Belli. VICEPRESIDENTE 1° : Hernán Riso.

: Hernán Riso. VICEPRESIDENTE 2° : Noelia Florentin.

: Noelia Florentin. VICEPRESIDENTE 3° : Sebastián Gasibe.

: Sebastián Gasibe. VOCAL 1 : Antonio Caselli.

: Antonio Caselli. VOCAL 2 : Alberto Czernikowski

: Alberto Czernikowski VOCAL 3 : Luis Belli

: Luis Belli VOCAL 4 : Jorge Fernández

: Jorge Fernández VOCAL 5: Andrea Reiter

Stéfano Di Carlo- Lista 2 - Frente Filosofía River

PRESIDENTE: Stéfano Di Carlo (actual secretario general).

Stéfano Di Carlo (actual secretario general). VICEPRESIDENTE 1° : Andrés Ballota (actual tesorero).

: Andrés Ballota (actual tesorero). VICEPRESIDENTE 2°: Ignacio Villaroel (actual vicepresidente 2°.

Ignacio Villaroel (actual vicepresidente 2°. VICEPRESIDENTE 3° : Mariano Taratuty (actual Gerente de Obras e Infraestructura)

: Mariano Taratuty (actual Gerente de Obras e Infraestructura) VOCAL 1 : Clara D’Onofrio (actual presidenta de la Fundación River).

: Clara D’Onofrio (actual presidenta de la Fundación River). VOCAL 2 : Agustín Forchieri (actual prosecretario).

: Agustín Forchieri (actual prosecretario). VOCAL 3 : Santiago Poblet (actual presidente de Relaciones Públicas).

: Santiago Poblet (actual presidente de Relaciones Públicas). VOCAL 4 : Guillermo Laje (actual fiscalizador).

: Guillermo Laje (actual fiscalizador). VOCAL 5: Federico Ferreyra (actual presidente del departamento físico).

De izquierda a derecha: Diego Santilli, Stefano Di Carlo y Jorge Brito, en las elecciones de River Nicolás Suárez�

Pablo Lunati - Lista 3 - Frente Ficha Limpia en River

PRESIDENTE: Pablo Lunati.

Pablo Lunati. VICEPRESIDENTE 1°: Santiago Roca.

Santiago Roca. VICEPRESIDENTE 2°: Claudio Baumgarten.

Claudio Baumgarten. VICEPRESIDENTE 3 °: Bianca Lauría.

°: Bianca Lauría. VOCAL 1 : Pablo Lunati (también candidato a presidente).

: Pablo Lunati (también candidato a presidente). VOCAL 2 : Daniel Héctor Lisera.

: Daniel Héctor Lisera. VOCAL 3 : Luis Fernando Lauría.

: Luis Fernando Lauría. VOCAL 4 : Alberto Luis Fernández.

: Alberto Luis Fernández. VOCAL 5: Lorena Nadia Perrone.

Carlos Trillo - Lista 4 - Frente River Somos Todos

PRESIDENTE: Carlos Trillo.

Carlos Trillo. VICEPRESIDENTE 1°: Pedro Tibaudin.

Pedro Tibaudin. VICEPRESIDENTE 2°: Andrea Sabatino (actual representante de socios titular).

Andrea Sabatino (actual representante de socios titular). VICEPRESIDENTE 3°: Victor Zanoni.

Victor Zanoni. VOCAL 1 : Carlos Trillo (también candidato a presidente).

: Carlos Trillo (también candidato a presidente). VOCAL 2 : Roberto Riusech

: Roberto Riusech VOCAL 3 : Matías Barreiro

: Matías Barreiro VOCAL 4 : Luciana Trillo

: Luciana Trillo VOCAL 5: Diego Rozan

Daniel Kiper - Lista 5 - Frente River Campeón Deportivo y Social

PRESIDENTE: Daniel Kiper.

Daniel Kiper. VICEPRESIDENTE 1 °: Claudio Piñeiro.

°: Claudio Piñeiro. VICEPRESIDENTE 2 °: Erika Bedners.

°: Erika Bedners. VICEPRESIDENTE 3° : Adelina Verdicchio.

: Adelina Verdicchio. VOCAL 1 : Daniel Kiper (también candidato a presidente).

: Daniel Kiper (también candidato a presidente). VOCAL 2 : Claudio Piñeiro (también candidato a vicepresidente 1°).

: Claudio Piñeiro (también candidato a vicepresidente 1°). VOCAL 3 : Ricardo Ludmer.

: Ricardo Ludmer. VOCAL 4 : Adelina Verdicchio (también candidata a vicepresidente 3°).

: Adelina Verdicchio (también candidata a vicepresidente 3°). VOCAL 5: Fernando Vallone.