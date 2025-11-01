Qué se sabe de los resultados de las Elecciones en River 2025
El club de Núñez elige a su nuevo presidente, tras cuatro años de gestión de Jorge Brito; Stéfano Di Carlo, del oficialismo, es el favorito en las encuestas
En medio de una crisis deportiva, este sábado River elige a su nuevo presidente. Finaliza el mandato de Jorge Brito y hay cinco candidatos a ocupar el cargo máximo, uno oficialista y cuatro de la oposición. Las elecciones comenzaron a las 10 y se extenderán hasta las 20 en el estadio Monumental, con alta concurrencia de los socios habilitados a votar.
Durante el mandato del directivo del Banco Macro, el conjunto de Núñez ganó cuatro títulos: el Trofeo de Campeones 2021 y 2023, la Liga Profesional 2023 y la Supercopa Internacional 2024. Fuera de lo estrictamente deportivo, se concretó una de las obras más grandes de infraestructura deportiva en la historia del club y del fútbol argentino: la remodelación total del Monumental, que pasó de 66.000 a más de 84.500 espectadores, convirtiéndose en el estadio más grande de Sudamérica. La deuda con los hinchas, sin embargo, se acrecentó en el último año, desde el regreso de Marcelo Gallardo: no levantaron trofeos y los resultados, a pesar de los innumerables refuerzos, fueron decepcionantes.
Sin embargo, la intención de la mayoría de los votantes es respaldar al oficialismo, que comenzó a presidir el club con Rodolfo D’Onofrio en 2013. La nómina la encabeza Stefano Di Carlo, secretario general en funciones y principal candidato a suceder a Brito, según las encuestas, con un 50% de intención de voto. Entre los opositores, Carlos Trillo se ubica segundo en las encuestas con el 14% y tiene muy cerca a Luis Belli, con 12%. El ex-árbitro Pablo Lunati ostenta un 10% y Daniel Kiper un 8%. Una minoría, el 6%, no tiene definida su elección.
Los socios habilitados a participar son los activos mayores de 16 años con al menos tres de antigüedad ininterrumpida al 31 de octubre de 2025. Es requisito indispensable tener la cuota social al día y presentar el DNI físico al momento de emitir el sufragio. Para consultar el padrón se puede ingresar al sitio oficial del club: allí, con el número de DNI, figura la mesa, el número de orden y el lugar exacto en el que vota cada uno (por ejemplo, Garage Interno 1).
En los comicios, además de presidente, se eligen tres cargos de vicepresidente, 21 de vocales titulares y 16 de vocales suplentes. También se renovarán 10 fiscalizadores titulares y seis suplentes, más 150 representantes de socios titulares y 60 suplentes. La nueva comisión directiva tendrá un mandato de cuatro años, según el estatuto del club.
Algo a destacar de cara a estas elecciones es que por primera vez en la historia de River se vota con boleta única electrónica. La misma debe ser insertada por el elector en la impresora y, luego, seleccionar en la pantalla entre alguno de los cinco candidatos de las diferentes listas. Una vez realizada la elección, la boleta se imprime y el votante la ingresa en la urna correspondiente. En lo que va de la jornada, ya emitieron su voto Brito, Di Carlo y Kiper.
Todas las listas para las elecciones presidenciales de River
Luis Belli - Lista 1 - Frente River Primero
- PRESIDENTE: Luis Belli.
- VICEPRESIDENTE 1°: Hernán Riso.
- VICEPRESIDENTE 2°: Noelia Florentin.
- VICEPRESIDENTE 3°: Sebastián Gasibe.
- VOCAL 1: Antonio Caselli.
- VOCAL 2: Alberto Czernikowski
- VOCAL 3: Luis Belli
- VOCAL 4: Jorge Fernández
- VOCAL 5: Andrea Reiter
Stéfano Di Carlo- Lista 2 - Frente Filosofía River
- PRESIDENTE: Stéfano Di Carlo (actual secretario general).
- VICEPRESIDENTE 1°: Andrés Ballota (actual tesorero).
- VICEPRESIDENTE 2°: Ignacio Villaroel (actual vicepresidente 2°.
- VICEPRESIDENTE 3°: Mariano Taratuty (actual Gerente de Obras e Infraestructura)
- VOCAL 1: Clara D’Onofrio (actual presidenta de la Fundación River).
- VOCAL 2: Agustín Forchieri (actual prosecretario).
- VOCAL 3: Santiago Poblet (actual presidente de Relaciones Públicas).
- VOCAL 4: Guillermo Laje (actual fiscalizador).
- VOCAL 5: Federico Ferreyra (actual presidente del departamento físico).
Pablo Lunati - Lista 3 - Frente Ficha Limpia en River
- PRESIDENTE: Pablo Lunati.
- VICEPRESIDENTE 1°: Santiago Roca.
- VICEPRESIDENTE 2°: Claudio Baumgarten.
- VICEPRESIDENTE 3°: Bianca Lauría.
- VOCAL 1: Pablo Lunati (también candidato a presidente).
- VOCAL 2: Daniel Héctor Lisera.
- VOCAL 3: Luis Fernando Lauría.
- VOCAL 4: Alberto Luis Fernández.
- VOCAL 5: Lorena Nadia Perrone.
Carlos Trillo - Lista 4 - Frente River Somos Todos
- PRESIDENTE: Carlos Trillo.
- VICEPRESIDENTE 1°: Pedro Tibaudin.
- VICEPRESIDENTE 2°: Andrea Sabatino (actual representante de socios titular).
- VICEPRESIDENTE 3°: Victor Zanoni.
- VOCAL 1: Carlos Trillo (también candidato a presidente).
- VOCAL 2: Roberto Riusech
- VOCAL 3: Matías Barreiro
- VOCAL 4: Luciana Trillo
- VOCAL 5: Diego Rozan
Daniel Kiper - Lista 5 - Frente River Campeón Deportivo y Social
- PRESIDENTE: Daniel Kiper.
- VICEPRESIDENTE 1°: Claudio Piñeiro.
- VICEPRESIDENTE 2°: Erika Bedners.
- VICEPRESIDENTE 3°: Adelina Verdicchio.
- VOCAL 1: Daniel Kiper (también candidato a presidente).
- VOCAL 2: Claudio Piñeiro (también candidato a vicepresidente 1°).
- VOCAL 3: Ricardo Ludmer.
- VOCAL 4: Adelina Verdicchio (también candidata a vicepresidente 3°).
- VOCAL 5: Fernando Vallone.
🗳️ El candidato a Presidente @kiperdaniel emitió su voto en el gimnasio de Vóley del Club. pic.twitter.com/80ewfa63fk— River Plate (@RiverPlate) November 1, 2025
