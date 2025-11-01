LA NACION

Listas: estos son todos los candidatos para las elecciones en River 2025

Hay un nombre del oficialismo, Stéfano Di Carlo, y cinco opositores; el secretario general actual tiene un 50% de intención de voto por parte de los socios

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
Stéfano Di Carlo es el candidato a presidente de River por parte del oficialismo; tiene una intención de voto del 50%
Stéfano Di Carlo es el candidato a presidente de River por parte del oficialismo; tiene una intención de voto del 50%

Este sábado, entre las 10 y las 20, Stéfano Di Carlo, Luis Belli, Pablo Lunati, Carlos Trillo y Daniel Kiper, se someterán a votaciones para elegir el nuevo presidente de River. Habrá una nueva comisión directiva por los próximos cuatro años, según lo dictamina el estatuto vigente del club. Además se eligen tres cargos de vicepresidente, 21 de vocales titulares y 16 de vocales suplentes. También se renovarán 10 fiscalizadores titulares y seis suplentes, más 150 representantes de socios titulares y 60 suplentes.

Algo a destacar de cara a estas elecciones es que por primera vez en la historia del club de Núñez se votará con boleta única electrónica. La misma debe ser insertada por el elector en la impresora y, luego, seleccionar en la pantalla entre alguno de los cinco candidatos de las diferentes listas. Una vez realizada la elección, la boleta se imprime y el votante la ingresa en la urna correspondiente.

Los socios habilitados a participar son los activos mayores de 16 años con al menos tres de antigüedad ininterrumpida al 31 de octubre de 2025. Es requisito indispensable tener la cuota social al día y presentar el DNI físico al momento de emitir el sufragio. Para consultar el padrón se puede ingresar al sitio oficial del club: allí, con el número de DNI, figura la mesa, el número de orden y el lugar exacto en el que vota cada uno (por ejemplo, Garage Interno 1).

Todas las listas para las elecciones presidenciales de River

Luis Belli - Lista 1 - Frente River Primero

  • PRESIDENTE: Luis Belli.
  • VICEPRESIDENTE 1°: Hernán Riso.
  • VICEPRESIDENTE 2°: Noelia Florentin.
  • VICEPRESIDENTE 3°: Sebastián Gasibe.
  • VOCAL 1: Antonio Caselli.
  • VOCAL 2: Alberto Czernikowski
  • VOCAL 3: Luis Belli
  • VOCAL 4: Jorge Fernández
  • VOCAL 5: Andrea Reiter

Stéfano Di Carlo- Lista 2 - Frente Filosofía River

  • PRESIDENTE: Stéfano Di Carlo (actual secretario general).
  • VICEPRESIDENTE 1°: Andrés Ballota (actual tesorero).
  • VICEPRESIDENTE 2°: Ignacio Villaroel (actual vicepresidente 2°.
  • VICEPRESIDENTE 3°: Mariano Taratuty (actual Gerente de Obras e Infraestructura)
  • VOCAL 1: Clara D’Onofrio (actual presidenta de la Fundación River).
  • VOCAL 2: Agustín Forchieri (actual prosecretario).
  • VOCAL 3: Santiago Poblet (actual presidente de Relaciones Públicas).
  • VOCAL 4: Guillermo Laje (actual fiscalizador).
  • VOCAL 5: Federico Ferreyra (actual presidente del departamento físico).
Stéfano Di Carlo es el candidato del oficialismo en River para las elecciones de este sábado
Stéfano Di Carlo es el candidato del oficialismo en River para las elecciones de este sábado

Pablo Lunati - Lista 3 - Frente Ficha Limpia en River

  • PRESIDENTE: Pablo Lunati.
  • VICEPRESIDENTE 1°: Santiago Roca.
  • VICEPRESIDENTE 2°: Claudio Baumgarten.
  • VICEPRESIDENTE 3°: Bianca Lauría.
  • VOCAL 1: Pablo Lunati (también candidato a presidente).
  • VOCAL 2: Daniel Héctor Lisera.
  • VOCAL 3: Luis Fernando Lauría.
  • VOCAL 4: Alberto Luis Fernández.
  • VOCAL 5: Lorena Nadia Perrone. 
El ex árbitro Pablo Lunati es uno de los cinco candidatos a presidente de River en las elecciones 2025
El ex árbitro Pablo Lunati es uno de los cinco candidatos a presidente de River en las elecciones 2025

Carlos Trillo - Lista 4 - Frente River Somos Todos

  • PRESIDENTE: Carlos Trillo.
  • VICEPRESIDENTE 1°: Pedro Tibaudin.
  • VICEPRESIDENTE 2°: Andrea Sabatino (actual representante de socios titular).
  • VICEPRESIDENTE 3°: Victor Zanoni. 
  • VOCAL 1: Carlos Trillo (también candidato a presidente).
  • VOCAL 2: Roberto Riusech
  • VOCAL 3: Matías Barreiro
  • VOCAL 4: Luciana Trillo
  • VOCAL 5: Diego Rozan

Daniel Kiper - Lista 5 - Frente River Campeón Deportivo y Social

  • PRESIDENTE: Daniel Kiper.
  • VICEPRESIDENTE 1°: Claudio Piñeiro.
  • VICEPRESIDENTE 2°: Erika Bedners.
  • VICEPRESIDENTE 3°: Adelina Verdicchio.
  • VOCAL 1: Daniel Kiper (también candidato a presidente).
  • VOCAL 2: Claudio Piñeiro (también candidato a vicepresidente 1°).
  • VOCAL 3: Ricardo Ludmer.
  • VOCAL 4: Adelina Verdicchio (también candidata a vicepresidente 3°).
  • VOCAL 5: Fernando Vallone.
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. Así quedó conformada la final de la Copa Sudamericana 2025
    1

    Así quedó conformada la final de la Copa Sudamericana 2025

  2. Ultimátum de Tapia a San Lorenzo en una explosiva reunión en Ezeiza, a la que Moretti entró por otra puerta
    2

    Claudio ‘Chiqui’ Tapia recibió en Ezeiza a la dirigencia de San Lorenzo: “Pónganse de acuerdo”

  3. Se fue libre de River, no para de hacer goles en Francia y es buscado por Barcelona para suceder a Lewandowski
    3

    Joaquín Panichelli, a fuerza de goles, aparece en el radar de Barcelona para el próximo mercado

  4. En qué canal pasan Instituto vs. Rosario Central, por el Torneo Clausura 2025
    4

    En qué canal pasan Instituto vs. Rosario Central por el Torneo Clausura 2025 hoy

Cargando banners ...