Listas: estos son todos los candidatos para las elecciones en River 2025

Este sábado, entre las 10 y las 20, Stéfano Di Carlo, Luis Belli, Pablo Lunati, Carlos Trillo y Daniel Kiper, se someterán a votaciones para elegir el nuevo presidente de River. Habrá una nueva comisión directiva por los próximos cuatro años, según lo dictamina el estatuto vigente del club. Además se eligen tres cargos de vicepresidente, 21 de vocales titulares y 16 de vocales suplentes. También se renovarán 10 fiscalizadores titulares y seis suplentes, más 150 representantes de socios titulares y 60 suplentes.

Algo a destacar de cara a estas elecciones es que por primera vez en la historia del club de Núñez se votará con boleta única electrónica. La misma debe ser insertada por el elector en la impresora y, luego, seleccionar en la pantalla entre alguno de los cinco candidatos de las diferentes listas. Una vez realizada la elección, la boleta se imprime y el votante la ingresa en la urna correspondiente.

Quiero felicitar a todos los espacios que presentaron sus listas, en este nuevo proceso democrático que fortalece la vida institucional de nuestro Club. Que este año votaremos, por primera vez, con la boleta única electrónica.



Como presidente del Club, y como socio que ama a… pic.twitter.com/p28o7b1EeA — Jorge Brito (@JorgeBrito) August 30, 2025

Los socios habilitados a participar son los activos mayores de 16 años con al menos tres de antigüedad ininterrumpida al 31 de octubre de 2025. Es requisito indispensable tener la cuota social al día y presentar el DNI físico al momento de emitir el sufragio. Para consultar el padrón se puede ingresar al sitio oficial del club: allí, con el número de DNI, figura la mesa, el número de orden y el lugar exacto en el que vota cada uno (por ejemplo, Garage Interno 1).

Todas las listas para las elecciones presidenciales de River

Luis Belli - Lista 1 - Frente River Primero

PRESIDENTE : Luis Belli.

: Luis Belli. VICEPRESIDENTE 1° : Hernán Riso.

: Hernán Riso. VICEPRESIDENTE 2° : Noelia Florentin.

: Noelia Florentin. VICEPRESIDENTE 3° : Sebastián Gasibe.

: Sebastián Gasibe. VOCAL 1 : Antonio Caselli.

: Antonio Caselli. VOCAL 2 : Alberto Czernikowski

: Alberto Czernikowski VOCAL 3 : Luis Belli

: Luis Belli VOCAL 4 : Jorge Fernández

: Jorge Fernández VOCAL 5: Andrea Reiter

Stéfano Di Carlo- Lista 2 - Frente Filosofía River

PRESIDENTE: Stéfano Di Carlo (actual secretario general).

Stéfano Di Carlo (actual secretario general). VICEPRESIDENTE 1° : Andrés Ballota (actual tesorero).

: Andrés Ballota (actual tesorero). VICEPRESIDENTE 2°: Ignacio Villaroel (actual vicepresidente 2°.

Ignacio Villaroel (actual vicepresidente 2°. VICEPRESIDENTE 3° : Mariano Taratuty (actual Gerente de Obras e Infraestructura)

: Mariano Taratuty (actual Gerente de Obras e Infraestructura) VOCAL 1 : Clara D’Onofrio (actual presidenta de la Fundación River).

: Clara D’Onofrio (actual presidenta de la Fundación River). VOCAL 2 : Agustín Forchieri (actual prosecretario).

: Agustín Forchieri (actual prosecretario). VOCAL 3 : Santiago Poblet (actual presidente de Relaciones Públicas).

: Santiago Poblet (actual presidente de Relaciones Públicas). VOCAL 4 : Guillermo Laje (actual fiscalizador).

: Guillermo Laje (actual fiscalizador). VOCAL 5: Federico Ferreyra (actual presidente del departamento físico).

Stéfano Di Carlo es el candidato del oficialismo en River para las elecciones de este sábado

Pablo Lunati - Lista 3 - Frente Ficha Limpia en River

PRESIDENTE: Pablo Lunati.

Pablo Lunati. VICEPRESIDENTE 1°: Santiago Roca.

Santiago Roca. VICEPRESIDENTE 2°: Claudio Baumgarten.

Claudio Baumgarten. VICEPRESIDENTE 3 °: Bianca Lauría.

°: Bianca Lauría. VOCAL 1 : Pablo Lunati (también candidato a presidente).

: Pablo Lunati (también candidato a presidente). VOCAL 2 : Daniel Héctor Lisera.

: Daniel Héctor Lisera. VOCAL 3 : Luis Fernando Lauría.

: Luis Fernando Lauría. VOCAL 4 : Alberto Luis Fernández.

: Alberto Luis Fernández. VOCAL 5: Lorena Nadia Perrone.

El ex árbitro Pablo Lunati es uno de los cinco candidatos a presidente de River en las elecciones 2025

Carlos Trillo - Lista 4 - Frente River Somos Todos

PRESIDENTE: Carlos Trillo.

Carlos Trillo. VICEPRESIDENTE 1°: Pedro Tibaudin.

Pedro Tibaudin. VICEPRESIDENTE 2°: Andrea Sabatino (actual representante de socios titular).

Andrea Sabatino (actual representante de socios titular). VICEPRESIDENTE 3°: Victor Zanoni.

Victor Zanoni. VOCAL 1 : Carlos Trillo (también candidato a presidente).

: Carlos Trillo (también candidato a presidente). VOCAL 2 : Roberto Riusech

: Roberto Riusech VOCAL 3 : Matías Barreiro

: Matías Barreiro VOCAL 4 : Luciana Trillo

: Luciana Trillo VOCAL 5: Diego Rozan

Daniel Kiper - Lista 5 - Frente River Campeón Deportivo y Social