Listas: estos son todos los candidatos para las elecciones en River 2025

Hay un nombre del oficialismo, Stéfano Di Carlo, y cinco opositores; el secretario general actual tiene un 50% de intención de voto por parte de los socios
- 3 minutos de lectura'
Este sábado, entre las 10 y las 20, Stéfano Di Carlo, Luis Belli, Pablo Lunati, Carlos Trillo y Daniel Kiper, se someterán a votaciones para elegir el nuevo presidente de River. Habrá una nueva comisión directiva por los próximos cuatro años, según lo dictamina el estatuto vigente del club. Además se eligen tres cargos de vicepresidente, 21 de vocales titulares y 16 de vocales suplentes. También se renovarán 10 fiscalizadores titulares y seis suplentes, más 150 representantes de socios titulares y 60 suplentes.
Algo a destacar de cara a estas elecciones es que por primera vez en la historia del club de Núñez se votará con boleta única electrónica. La misma debe ser insertada por el elector en la impresora y, luego, seleccionar en la pantalla entre alguno de los cinco candidatos de las diferentes listas. Una vez realizada la elección, la boleta se imprime y el votante la ingresa en la urna correspondiente.
Quiero felicitar a todos los espacios que presentaron sus listas, en este nuevo proceso democrático que fortalece la vida institucional de nuestro Club. Que este año votaremos, por primera vez, con la boleta única electrónica.— Jorge Brito (@JorgeBrito) August 30, 2025
Como presidente del Club, y como socio que ama a… pic.twitter.com/p28o7b1EeA
Los socios habilitados a participar son los activos mayores de 16 años con al menos tres de antigüedad ininterrumpida al 31 de octubre de 2025. Es requisito indispensable tener la cuota social al día y presentar el DNI físico al momento de emitir el sufragio. Para consultar el padrón se puede ingresar al sitio oficial del club: allí, con el número de DNI, figura la mesa, el número de orden y el lugar exacto en el que vota cada uno (por ejemplo, Garage Interno 1).
Todas las listas para las elecciones presidenciales de River
Luis Belli - Lista 1 - Frente River Primero
- PRESIDENTE: Luis Belli.
- VICEPRESIDENTE 1°: Hernán Riso.
- VICEPRESIDENTE 2°: Noelia Florentin.
- VICEPRESIDENTE 3°: Sebastián Gasibe.
- VOCAL 1: Antonio Caselli.
- VOCAL 2: Alberto Czernikowski
- VOCAL 3: Luis Belli
- VOCAL 4: Jorge Fernández
- VOCAL 5: Andrea Reiter
Stéfano Di Carlo- Lista 2 - Frente Filosofía River
- PRESIDENTE: Stéfano Di Carlo (actual secretario general).
- VICEPRESIDENTE 1°: Andrés Ballota (actual tesorero).
- VICEPRESIDENTE 2°: Ignacio Villaroel (actual vicepresidente 2°.
- VICEPRESIDENTE 3°: Mariano Taratuty (actual Gerente de Obras e Infraestructura)
- VOCAL 1: Clara D’Onofrio (actual presidenta de la Fundación River).
- VOCAL 2: Agustín Forchieri (actual prosecretario).
- VOCAL 3: Santiago Poblet (actual presidente de Relaciones Públicas).
- VOCAL 4: Guillermo Laje (actual fiscalizador).
- VOCAL 5: Federico Ferreyra (actual presidente del departamento físico).
Pablo Lunati - Lista 3 - Frente Ficha Limpia en River
- PRESIDENTE: Pablo Lunati.
- VICEPRESIDENTE 1°: Santiago Roca.
- VICEPRESIDENTE 2°: Claudio Baumgarten.
- VICEPRESIDENTE 3°: Bianca Lauría.
- VOCAL 1: Pablo Lunati (también candidato a presidente).
- VOCAL 2: Daniel Héctor Lisera.
- VOCAL 3: Luis Fernando Lauría.
- VOCAL 4: Alberto Luis Fernández.
- VOCAL 5: Lorena Nadia Perrone.
Carlos Trillo - Lista 4 - Frente River Somos Todos
- PRESIDENTE: Carlos Trillo.
- VICEPRESIDENTE 1°: Pedro Tibaudin.
- VICEPRESIDENTE 2°: Andrea Sabatino (actual representante de socios titular).
- VICEPRESIDENTE 3°: Victor Zanoni.
- VOCAL 1: Carlos Trillo (también candidato a presidente).
- VOCAL 2: Roberto Riusech
- VOCAL 3: Matías Barreiro
- VOCAL 4: Luciana Trillo
- VOCAL 5: Diego Rozan
Daniel Kiper - Lista 5 - Frente River Campeón Deportivo y Social
- PRESIDENTE: Daniel Kiper.
- VICEPRESIDENTE 1°: Claudio Piñeiro.
- VICEPRESIDENTE 2°: Erika Bedners.
- VICEPRESIDENTE 3°: Adelina Verdicchio.
- VOCAL 1: Daniel Kiper (también candidato a presidente).
- VOCAL 2: Claudio Piñeiro (también candidato a vicepresidente 1°).
- VOCAL 3: Ricardo Ludmer.
- VOCAL 4: Adelina Verdicchio (también candidata a vicepresidente 3°).
- VOCAL 5: Fernando Vallone.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Elecciones en River
Llegó el día. A qué hora se puede votar en las elecciones de River 2025
Lo que hay que saber. Dónde voto en las elecciones en River: cómo consultar el padrón electoral del club
Elige River. Voto electrónico y un padrón gigante: el oficialismo busca consolidar su proyecto frente a cuatro listas opositoras
- 1
Así quedó conformada la final de la Copa Sudamericana 2025
- 2
Claudio ‘Chiqui’ Tapia recibió en Ezeiza a la dirigencia de San Lorenzo: “Pónganse de acuerdo”
- 3
Joaquín Panichelli, a fuerza de goles, aparece en el radar de Barcelona para el próximo mercado
- 4
En qué canal pasan Instituto vs. Rosario Central por el Torneo Clausura 2025 hoy