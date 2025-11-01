LA NACION

A qué hora se puede votar en las elecciones de River 2025

El club de Núñez elige a su nuevo presidente, tras cuatro años de gestión de Jorge Brito; Stéfano Di Carlo, del oficialismo, es el favorito en las encuestas

Tras cuatro años de gestión, Jorge Brito dejará de ser el presidente de River: no presentó su candidatura
Tras cuatro años de gestión, Jorge Brito dejará de ser el presidente de River: no presentó su candidatura

Este sábado River elige a su nuevo presidente. Finaliza el mandato de cuatro años de Jorge Brito, en deuda con los hinchas por la escasez de títulos en su gestión, y hay cinco candidatos a ocupar el cargo máximo, uno oficialista (Stefano Di Carlo) y cuatro de la oposición (Luis Belli, Pablo Lunati, Carlos Trillo y Daniel Kiper). Las elecciones se llevarán a cabo en el estadio Monumental entre las 10 y las 20.

El secretario general del club en funciones, de 36 años, tiene un 50% de intención de voto y aspira a convertirse en el presidente más joven de la historia del Millonario, al margen de Leopoldo Bard, primer mandamás a principios del siglo pasado, además de futbolista y capitán. Entre los opositores, Trillo se ubica segundo en las encuestas con el 14% y tiene muy cerca a Belli, con 12%. Más atrás, Lunati ostenta un 10% y Kiper un 8%. Una minoría, el 6%, no tiene definida su elección.

Para consultar el padrón se puede ingresar al sitio oficial del club: allí, con el número de DNI, figura la mesa, el número de orden y el lugar exacto del estadio en el que vota cada uno. Los socios habilitados a participar son los activos mayores de 16 años con al menos tres de antigüedad ininterrumpida al 31 de octubre de 2025. Es requisito indispensable tener la cuota social al día y presentar el DNI físico al momento de emitir el sufragio.

En los comicios, además de presidente, se eligen tres cargos de vicepresidente, 21 de vocales titulares y 16 de vocales suplentes. También se renovarán 10 fiscalizadores titulares y seis suplentes, más 150 representantes de socios titulares y 60 suplentes. La nueva comisión directiva tendrá un mandato de cuatro años, según lo dictamina el estatuto vigente del club.

Todos los presidentes de River en la historia

  • Leopoldo Bard: 1901–1908.
  • José Bernasconi: 1909–1911.
  • Antonio Zolezzi: 1912.
  • Benito Cassanello: 1913.
  • Enrique Zanni: 1914–1916.
  • Livio Ratto: 1917–1918.
  • Melon Buzzatto: 1919–1920.
  • José Bacigaluppi: 1921–1925.
  • Antonio Zolezzi: 1925–1927.
  • José Bacigaluppi: 1928–1931.
  • Luis T. Minuto: 1932.
  • Ángel Molinari: 1932.
  • Antonio Vespucio Liberti: 1933–1935.
  • José J. Degrossi: 1936–1938
  • Antonio Vespucio Liberti: 1939.
  • José J. Degrossi: 1940–1942
  • Antonio Vespucio Liberti: 1943–1952
  • Enrique Pardo: 1953–1959.
  • Antonio Vespucio Liberti: 1960–1967
  • Roberto Llauró: 1967.
  • Julián Kent: 1968–1973.
  • Rafael Aragón Cabrera: 1974–1983.
  • Hugo Santilli: 1984–1989.
  • Osvaldo Di Carlo: 1989.
Stefano Di Carlo junto a su abuelo Osvaldo, ex presidente de River, en el Monumental
Stefano Di Carlo junto a su abuelo Osvaldo, ex presidente de River, en el Monumental
  • Alfredo Davicce: 1989–1997.
  • David Pintado: 1997–2001.
  • José María Aguilar: 2001-2009.
  • Daniel Alberto Passarella: 2009–2013.
  • Rodolfo D’Onofrio: 2013–2021.
  • Jorge Brito: 2021-2025.
