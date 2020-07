Qué son los activos digitales y cómo los aprovechan los clubes de fútbol

Marcelo Gantman Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de julio de 2020 • 10:41

Un cumpleaños de un futbolista. Las formaciones. El parte de lesionados. Un gol. Las sustituciones. La lista de convocados. El mapa de calor de la estrella del equipo. La figura de la cancha. La conferencia de prensa. La llegada del equipo al estadio. El hilo en común entre todas estas situaciones es que cada hecho se transforma en una pieza de comunicación que los clubes generan en sus redes sociales. Los clubes llaman a esos posteos "activos digitales". No son los únicos, pero son los que con más frecuencia conectan con sus seguidores. Y en tiempos de social media, plataformas y conexión en tiempo real, esos activos también tienen un valor económico.

Las interacciones que producen los posteos son la medida del suceso de esta comunicación. Hay compañías que se encargan de auditar ese comportamiento. "Nosotros estamos muy focalizados en social media y lo que intentamos es aportar toda la parte de big data que pueda ser útil a la hora de tomar decisiones. Analizamos el engagement que han tenido las publicaciones basados en las interacciones que son públicas. Luego imitamos cómo las redes sociales harían la promoción de un post y le damos un valor económico. Si una publicación en Instagram de un sponsor de un club generó un engagement voluntario para 10 mil persones, les decimos cuánto hubiera costado invertir en un posteo de haber tenido que pagarlo. Eso le da un valor de publicación que luego un club o mismo un marca pueden contemplar para una próxima renovación de contrato", cuenta Dani Roca, director de Blinkfire Analytics para Latinoamérica, una compañía que analiza estás métricas para los diez principales clubes del fútbol europeo, NBA y NHL.

Las herramientas de inteligencia artificial que se utilizan para el seguimiento de las publicaciones en redes sociales detecta en imágenes y videos la visibilidad de logos. Analiza la exposición de marca y el retorno de inversión que puede tener la presencia de un patrocinador en esas publicaciones. El listado de contenidos puede superar los cien activos digitales y los clubes intentan captar patrocinadores afines al contenido de la comunicación.

Cómo se controla la exhibición de los sponsors en el deporte 01:04

Video

"Esa es una cifra que han alcanzado algunos de nuestros partners, pero las posibilidades son realmente infinitas. Al final la creación de activos digitales es tanta como imaginación pueda tener la gente que genera contenidos. Lo bueno de las redes sociales es que todo puede convertirse en un activo digital y puede ser monetizable. Esos contenidos surgirán de las ideas que tengan quienes los generen y también de cómo luego los distribuyan. Porque además de la cantidad de interacciones otro elemento que cuenta es la demografía y determinados contenidos pueden ser etiquetados para diferentes países o regiones", agrega Roca.

Pero como sucede con otras áreas del deporte de alto rendimiento, tener datos no necesariamente significa tener soluciones. Dice Roca: "Se pueden dar muchos datos, pero también hay que saber qué hacer luego con ellos. Al principio de los principios cuando teníamos pocos clientes, yo les decía: ¿Crees que el Real Madrid, Barcelona, La Liga, equipos de la Premier, el Bayern Munich van a estar utilizando nuestra plataforma si no es algo útil? El valor está más que probado, luego es cómo tú seas capaz de aplicarlo. Quizás a veces el miedo no está en que algo no me sirva, sino en pensar: ¿voy a saber realmente sacarle partido a toda esta información.?"