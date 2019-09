De Paoli, acompañado por Christian Gómez y el presidente Germán Kent, en su primera práctica en Nueva Chicago Crédito: @NuevaChicago

En los últimos años, Rodolfo De Paoli se convirtió en un referente del relato televisivo y saltó al reconocimiento con el latiguillo "que viva el fútbol Pisculichi!". Durante el Mundial de Rusia 2018, fue una de las voces que llevó adelante la ilusión argentina. Pero nunca dejó de lado las ganas de volver a ser director técnico, una función que ya había cumplido en otras ocasiones. Y desde este martes, De Paoli se dio el gusto de vestir el buzo de entrenador; lo hace, además, en Nueva Chicago, el club de sus amores, por el que jugó hace poco más de veinte años.

De Paoli, nuevo entrenador de Chicago.

De Paoli asumió al frente del popular club de Mataderos en reemplazo de Gastón Esmerado, que se alejó por los malos resultados: un arranque sin triunfos en seis partidos, y la derrota del viernes pasado ante Ferro (1-2), en Caballito, empujaron al exvolante de Arsenal a la puerta de salida. Rubén Forestello era otro de los candidatos al puesto, pero la elección cayó sobre De Paoli, asistido además por Christian Gómez. 'Gomito', que tiene su propia estatua en el club verdinegro y se retiró oficialmente hace unos días, con una fiesta en Mataderos, fue uno de los impulsores de la llegada del relator, además de convertirse en asesor futbolístico de la entidad.

Vale destacar que De Paoli fue futbolista profesional y jugó en Nueva Chicago en la temporada 1997/98, posteriormente pasó por Banfield y más tarde actuó en México y Ecuador, hasta su prematuro retiro a los 22 años.

De inmediato comenzó lo que sería su faceta laboral más reconocida como relator. Superó un casting de 400 postulantes para reemplazar a Alejandro Fantino en radio Mitre, Canal y luego pasó por 9 y el Fútbol para Todos, como narrador de los encuentros que disputaban Boca y River. Actualmente transmite los partidos de la selección argentina para TyC Sports, y por ello estuvo al frente de la emisión del canal de cable en el Mundial Rusia 2018.

Paralelamente a su función en los medios, fue entrenador en Deportivo Riestra, Argentino de Merlo, Dock Sud, Liniers y Real Pilar, club al que dirigió en la temporada 2017/18. También fue ayudante de campo de José 'Turu' Flores en Defensa y Justicia, durante el ciclo del exatacante de Vélez como conductor del Halcón.

¿Cómo jugaba De Paoli?

Su debut en Nueva Chicago llegará bien pronto: será el viernes, en Mataderos, desde las 16.05, frente a Estudiantes, de Río Cuarto. A las numerosas contrataciones que hizo el Torito antes del campeonato se sumó a última hora la llegada de Rodrigo Tapia, defensor cuyo pase pertenece a San Lorenzo, y que llegó para reemplazar a Jonathan Fleita, que sufrió una grave lesión la semana pasada.

La misión de De Paoli es delicada: deberá levantar a un Chicago que está último en la Zona A de la Primera Nacional con cuatro unidades, junto con Ferro, y con el que lucha por el momento por salir de esa posición: el que termine en el fondo de la tabla descenderá directamente.

"Lo vivo con emoción. En mi cabeza siempre estaba esto. Fui jugador de fútbol y tengo vocación de entrenador, no es solamente un deseo, un sueño o el amor por la pelota. Esforcé más la voz hoy que en cuatro años de relato. Aquí te van a evaluar por lo que ganás y lo que perdés. Siempre me evaluaron por eso. Por suerte no he perdido tanto y he ganado un poco más de lo que he perdido, si no, no llegaría esta posibilidad. Aquí me encontré con un grupo humano muy interesante, con ganas de recibir ayuda. Espero estar a la altura. A la gente de Chicago le digo que me puedo equivocar como cualquier entrenador, pero voy a dejar todo", destacó De Paoli.