Deportivo Madryn va por el ascenso a primera, en un clima tenso y rodeado de sospechas

La definición por el segundo ascenso a la Liga Profesional entre Deportivo Madryn y Estudiantes de Río Cuarto arrastra mucho más que fútbol. Este domingo, desde las 17, el estadio Abel Sastre de Puerto Madryn será escenario de un partido caliente, en un contexto espeso. La seguidilla de controversias, junto con las sospechas por ayudas arbitrales y el favoritismo de la AFA para el club local —que se acumularon a lo largo del torneo y se intensificaron en el reducido— ponen el centro de la escena fuera de lo deportivo. La desventaja de 2 a 0 obliga al Deportivo a dar vuelta la serie.

La Asociación del Fútbol Argentino designó a Facundo Tello como árbitro principal para el encuentro, acompañado por Juan Pablo Belatti y Diego Bonfá como asistentes, Edgardo Zamora como cuarto árbitro y, desde el VAR, Nicolás Lamolina junto a Lucas Germanota en el AVAR, manteniendo la línea adoptada por la AFA de utilizar tecnología en las instancias decisivas del ascenso.

La designación de Tello, considerado por el medio futbolístico como uno de los mejores del ámbito sudamericano, busca despejar cualquier suspicacia. Al igual que en la ida, donde Darío Herrera condujo el encuentro sin controversias ni objeciones, la AFA optó por un juez de trayectoria consolidada en la Primera División y con experiencia en torneos internacionales. Lejos quedó el rumor de que iba a ser designado Luis Lobo Medina, uno de los más señalados por sus cuestionables fallos en favor de equipos cercanos a Claudio Tapia durante el último tiempo.

Estudiantes de Río Cuarto y Deportivo Madryn, con el ascenso en juego

Deportivo Madryn fue protagonista de dos episodios que alimentaron esta percepción de sospecha. En cuartos de final, la AFA le dio por ganado 3-0 el partido suspendido ante Gimnasia de Jujuy, luego de que el árbitro Lucas Comesaña denunciara amenazas en el entretiempo y suspendiera el partido. En semifinales, el duelo ante Morón terminó envuelto en escándalo: una falta discutida generó el único gol del encuentro y desató una batalla campal con los jugadores visitantes enfrentados con la policía: hubo golpes, expulsiones y gas pimienta. En medio del caos, Deportivo Madryn avanzó por ventaja deportiva tras el 1-1 global. Aquella tarde, el árbitro fue Pablo Echavarría.

Las críticas se multiplicaron tras los dos episodios, desde protagonistas directos hasta figuras públicas. Del lado de Madryn, la defensa institucional no se hizo esperar. El presidente Ricardo Sastre planteó que el club representa a toda una región en una entrevista esta semana: “Hay mucho desconocimiento sobre nuestra región, para muchos pareciera que Deportivo Madryn nació de un repollo”. Y reforzó el objetivo: “Pretendemos subir a la Liga Profesional”.

Estudiantes de Río Cuarto se impuso en la ida ante Deportivo Madryn como local y busca sellar su ascenso el domingo X @ClubMadryn

Mauro Iglesias, dirigente local, reflexiona con LA NACION: “Esto es como una especie de... no sé si un milagro, pero llegar desde Puerto Madryn a jugar una instancia tan importante como la final de la Primera Nacional para ingresar en la primera, la verdad que nos llena en principio de orgullo”. Su vínculo con el club viene desde la infancia: jugó al básquet y al fútbol, su padre fue dirigente y su hermano jugó profesionalmente.

Sin embargo, Iglesias no elude el contexto: “Se ve a las claras todo esto que se viene fomentando, de que el club está apoyado por los árbitros, por las decisiones arbitrales”. Y sostiene que detrás de esas acusaciones hay “una discusión política” y defiende al club: “Nosotros lamentablemente estamos inmersos en eso. Somos un poco un fusible. No nos sentimos favorecidos para nada. Todo lo contrario”.

La sensación de persecución está presente en los distintos niveles del club. Facundo Giacopuzzi, referente del equipo, lo dijo con claridad tras la semifinal ante Morón: “Hablan muchas boludeces, nos siguen pegando por todos lados. Hoy había un país entero esperando que nosotros nos caigamos”. En la misma línea, remarcó: “Hay una campaña antimadryn muy dura para que nosotros no ascendamos”. Esta idea, se repite entre los distintos hinchas y gente del club.

La victoria de Deportivo Madryn sobre Deportivo Morón por la Primera Nacional, que aseguró la clasificación del conjunto aurinegro a la final del reducido y lo dejó a un paso del ascenso a la Primera División, derivó en una batalla campal Captura de Pantalla

Alberto de las Heras, exutilero del club durante varios años, comparte su visión a LA NACION con un tono menos institucional y más popular: “Yo creo que todo está armado porque los periodistas porteños no quieren que Madryn ascienda”. En su testimonio, repasa años de trabajo silencioso en el ascenso profundo y agrega: “Vi muchos robos cuando jugábamos en el Argentino B. Pero ahora parece que el ladrón es Madryn”.

De las Heras también remarca la desconfianza hacia el sistema arbitral: “Con el tema de la suspicacia de que nos regalan todo, los árbitros a veces cobran cualquier cosa en contra”. Y, al igual que Giacopuzzi, insiste en que el episodio con Gimnasia de Jujuy no fue responsabilidad del club: “Entraron dos tipos al vestuario del árbitro a apurarlo. Si el presidente después reconoció que entraron tipos al vestuario, no es culpa de Madryn”.

La muy cercana relación del club con la AFA, además, fue alimentada en la semana cuando se sumó a la lista de clubes que publicaron un comunicado institucional en defensa de Claudio Chiqui Tapia, en medio de las críticas que recibió el presidente por la entrega del título a Rosario Central y la sanción a Estudiantes de La Plata. Cabe destacar que tanto Madryn como Estudiantes de Río Cuarto publicaron mensajes de apoyo, en sintonía con otros clubes del ascenso. Las redes sociales de ambos bloquearon los comentarios tras recibir fuertes críticas. En su momento, Madryn fue el primer club de la AFA en “felicitar” a Rosario Central en redes sociales...

Del lado cordobés, el ambiente es más contenido, pero no por eso menos expectante. Estudiantes llega con una ventaja importante gracias al 2-0 conseguido como local, con goles de Tomás González y Juan Antonini. El “León del Imperio”, como lo llaman en Río Cuarto, se prepara para jugar la que podría ser la revancha de su frustración en 2021, cuando perdió dos finales por penales.

Medios locales destacan que el equipo dirigido por Iván Delfino “viajó con los bolsos llenos de ilusión”, en busca de convertirse en el cuarto equipo cordobés en la máxima categoría, junto con Talleres, Belgrano e Instituto. La confianza también se refleja en el entorno del club. Carlos Santolaya, exdirigente y socio activo, lo resume con claridad: “Viajamos a jugar al fútbol y a tratar de ganar para ascender. Creemos en nosotros”. No le da importancia a las sospechas sobre Madryn.

El clima de ilusión también se hizo sentir en Río Cuarto. En la previa del viaje hacia Chubut, los hinchas celestes realizaron un banderazo en la sede del club para despedir al plantel. La escena, cargada de emoción y respaldo popular, fue difundida por la institución a través de sus redes sociales con un mensaje claro: “Viajamos por un sueño. Todos juntos, leones”. La ilusión de confirmar el triunfo conseguido en la ida sigue intacta en la ciudad.

Del otro lado, Javier Bezunartea, periodista partidario que siguió a Deportivo Madryn durante la campaña, afirma: “Madryn fue el mejor equipo del torneo. Vi todos los partidos. Para mí San Martín de Tucumán era otro de los equipos difíciles y Atlanta, y Madryn fue superior a todos”, aseguró. “Y pese a todo lo que se habla y se dice, Madryn ganó los partidos en la cancha”, sostiene Bezunartea.

La definición por el segundo ascenso, con Gimnasia de Mendoza ya en Primera, trasciende lo deportivo y concentra todas las miradas X @ClubMadryn

A diferencia de otras definiciones, esta final enfrenta no solo a dos equipos, sino también a dos climas. El de la desconfianza, el de la necesidad de reivindicación, el del interior que se siente menospreciado. Iglesias lo expresa sin vueltas: “Nunca nos resultó nada fácil. Siempre la tuvimos que luchar por ser un club del interior”. Y deja un deseo, casi una súplica: “Ojalá que no haya otra influencia que no sea la de los jugadores adentro de la cancha. Me gustaría ganar en buena ley. Y si nos toca perder, también”.

Mientras tanto, el equipo espera revertir el marcador con el aliento de su gente. “El Coliseo va a explotar”, anticipa Iglesias, que estima una capacidad colmada en el estadio Abel Sastre. En coincidencia, el periodista partidario Bezunartea dice: “Es el sueño de una ciudad, una provincia y de una región. Van a haber 20.000 personas en la cancha, casi un 20% de la población”. La ilusión persiste, pese a todo. Y en medio de denuncias, sospechas y declaraciones cruzadas, este domingo, el ascenso se definirá entre la épica y la incertidumbre.