El penal ejecutado por el arquero del Napoli que sorprendió por su inusual velocidad y recorre el mundo

El penal que ejecutó Vanja Milinkovic-Savic, arquero del Napoli, recorre el mundo por la inusual potencia del disparo. El remate, que formó parte de la extensa tanda de penaltis ante Cagliari por los octavos de final de la Copa Italia, quedó registrado en video, se viralizó en redes sociales y sorprendió a más de uno.

A la espera de una medición oficial sobre la velocidad del disparo, usuarios compartieron sus propios cálculos. Uno de ellos afirmó que, si las imágenes fueron tomadas a 60 fotogramas por segundo y la pelota tardó 19 fotogramas en llegar al arco, aquel tiempo —0,316 segundos— arrojaría una velocidad aproximada de 125 km/h.

El tanto del serbio fue uno de los momentos bisagra en la clasificación del Napoli, que avanzó a los cuartos de final tras imponerse 109 en una tanda llena de tensión. Antes, el encuentro había terminado 1—1 en el tiempo reglamentario. El equipo de Antonio Conte se puso en ventaja a la media hora con un cabezazo de Lucca.

Cagliari empató en la segunda mitad con un gol de Sebastiano Esposito, quien aprovechó un rebote dentro del área. En la definición, Milinkovic-Savic atajó el remate de Luvumbo y luego convirtió el suyo, mientras que Alessandro Buongiorno anotó el tiro final que aseguró el pase a la próxima etapa del torneo.

En diálogo con la prensa, el arquero valoró el avance y explicó cómo vivió su doble aporte: “Estoy contento porque hemos pasado. Ejecuté mi penal con mucha decisión porque teníamos que anotar como fuera”.

Conte también destacó la actitud del grupo y sostuvo que su equipo mereció la clasificación pese al empate fortuito de Cagliari. El entrenador remarcó más que nada el aporte de los futbolistas con menos minutos.

El penal de Chloe Kelly, uno de los más rápidos en la historia del fútbol

Los remates a gran velocidad no son inéditos en el fútbol, aunque son poco comunes en ejecuciones desde el punto del penal. En 2023, la futbolista Chloe Kelly convirtió un penal registrado oficialmente a 110,79 km/h, una cifra que superó incluso el disparo más fuerte de toda la temporada anterior en la Premier League.

El avance del Gil Azzurri llega en un momento en el que Napoli busca estabilidad y continuidad en los resultados. Su entrenador subrayó que el equipo deberá “trabajar unido” en esta etapa de la temporada, mientras que los futbolistas valoraron la victoria y el impulso anímico de cara a los próximos compromisos.

Alessandro Buongiorno celebra tras marcar en la tanda de penales contra Cagliari en los cuartos de final de la Copa Italia Alessandro Garofalo - LaPresse

Buongiorno, autor del penal decisivo, aseguró que la atención ahora está puesta en el duelo ante Juventus, mientras que Ambrosino, que fue titular por primera vez, definió la jornada como “un sueño”.

Con información de AFP y Reuters