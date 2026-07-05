Quién es François Letexier, el árbitro francés que dirigirá Argentina-Egipto este martes

A 72 horas de que la selección argentina dispute su partido por octavos de final en el Mundial contra Egipto, la FIFA confirmó quién será el juez que dirigirá ese encuentro. Se trata del francés François Letexier. Su designación, tanto como la de sus colegas, no pasó desapercibida en las redes sociales debido a la nacionalidad de la terna arbitral.

Tal como informó el máximo organismo rector del fútbol mundial, Letexier estará acompañado por sus compatriotas Cyril Mugnier y Mehdi Rahmouni como asistentes. El equipo se completará con el noruego Espen Eskas como cuarto árbitro y su compatriota Isaak Bashevkin como asistente de reserva.

Un árbitro francés dirigirá el partido entre Argentina y Egipto por los octavos de final. @FIFAcom

El duelo de octavos de final de este martes (a las 13 hora argentina) será el tercero que Letexier arbitrará en este torneo. Previamente, dirigió los encuentros de fase de grupos entre Ecuador vs. Costa de Marfil y Cabo Verde vs. Arabia Saudita.

Letexier es un conocido árbitro de fútbol francés de 37 años, consolidado actualmente como uno de los referís con mayor proyección y estatus de categoría élite de la UEFA. Nacido en Bédée, cuando no dirige partidos, el juez se desempeña como alguacil judicial fuera del ámbito deportivo.

Quién es el árbitro que dirigirá a la selección argentina contra la egipcia este martes. Icon Sportswire - Icon Sportswire

Debutó como árbitro en la Ligue hace poco más de 10 años. Con 28 años, fue el árbitro más joven de la historia en dirigir la liga de primera división de Francia. En 2017 fue nombrado juez internacional por la FIFA. La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol lo nombró el mejor árbitro del mundo en 2024.

Letexier lleva dirigidos alrededor de 400 partidos oficiales a lo largo de su carrera profesional, de los cuales más de 220 corresponden a las principales ligas y copas locales de Francia. De acuerdo a los registros de la página analítica Playerstats.footbal, el árbitro mostró 1457 tarjetas amarillas y 62 tarjetas rojas en su trabajo, con un promedio de 3,55 amarillas por encuentro.

El juez fue quien dirigió el partido entre Real Madrid y Benfica, que desencadenó el “Caso Prestianni”. El jugador argentino del club portugués fue castigado por la UEFA tras las acusaciones de haber insultado al brasileño Vinicius Jr. durante el partido de la eliminatoria de la Liga de Campeones disputado en febrero, que el equipo español ganó por 1 a 0.

Los partidos más relevantes que le tocó dirigir: