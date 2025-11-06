Quién es Gonzalo Marinelli, el héroe de la primera estrella de Independiente Rivadavia Mendoza

Lo imaginó muchas veces, pero nunca pudo dimensionar que ese sueño podía concretarse. Las formas, el contexto y el desenlace hacen de su historia un momento que quedará como un mojón de su carrera. Casi sin esperarlo, Gonzalo Marinelli fue la pieza clave para darle a Independiente Rivadavia de Mendoza el primer título de su historia. El arquero, que inició la final como suplente y tuvo que ingresar por la lesión de Centurión, se convirtió en héroe a la hora de los penales para vencer a Argentinos Juniors y darle a su equipo la primera estrella grande de su historia: la Copa Argentina, en una noche inolvidable en la cancha de Instituto de Córdoba.

Todo resultó con el suspenso perfecto para que el final tuviese una emoción particular. El ingreso de Marinelli al partido fue cuando Independiente Rivadavia intentaba defender la ventaja de 2-1 y el arquero titular, Ezequiel Centurión, se lesionó tras chocar con Tomás Molina. Es verdad, enseguida sufrió un contratiempo: siete minutos después de su ingreso, Erik Godoy marcó el 2-2 y llevó la final a la definición por los penales.

"Molina":

Porque Gonzalo Marinelli le atajó dos veces su penal en la final de la #CopaArgentina pic.twitter.com/fmxAi3hnMl — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 6, 2025

Ahora bien, la escena comenzó a tomar fuerza para el arquero surgido de River Plate, de 36 años. Porque su figura se multiplicó cuando tuvo enfrente a Molina, el goleador de Argentinos Juniors, en la definición desde los 12 pasos. El delantero del conjunto de la Paternal se paró frente a la pelota y pateó levemente a la izquierda de Molina, que le adivinó la intención. Sin embargo, no tuvo la chance de festejar demasiado la acción porque el VAR le indicó al árbitro Nicolás Ramírez que ninguno de los dos botines del portero tocaba la línea de meta al momento de la ejecución.

Entonces, la orden fue ejecutar nuevamente el penal. Molina volvió a pararse frente a Marinelli y cambió la dirección de su ejecución, lo que fue interpretado por el arquero del equipo mendocino, que volvió a tapar el remate y desató la locura de los fanáticos de Independiente Rivadavia.

La aparición de Marinelli permitió borrar todo el fastidio que tenían los mendocinos con el árbitro del encuentro, que no sólo hizo repetir el penal, sino que durante el tiempo regular expulsó a Alejo Osella, Maximiliano Amarfil y también al entrenador Alfredo Berti. El arquero se adueñó de la escena y demostró que sabe bien lo que es consagrarse en la Copa Argentina, ya que la había ganado con Huracán en 2014.

🗣️ "LE DIJE A LOS CHICOS QUE ATAJABA UNO O DOS PENALES"



🧤 Gonzalo Marinelli y la confianza que se tenía antes de la definición final.



❌⚽ El arquero atajó uno, cobraron adelantamiento y volvió a tapar el remate.



🎙️ @Facusanches9 en #DSPORTSNoticias pic.twitter.com/5XrqyRtcPr — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) November 6, 2025

La experiencia de Marinelli resultó determinante, porque supo integrar las selecciones juveniles de Argentina, también estuvo en Atlético de Rafaela, en Colón y en Tigre, donde logró más continuidad. Y también demostró que está preparado para momentos calientes, porque en su vitrina están los ascensos a la máxima categoría con River y Tigre, y además ganó una Copa de la Superliga con el equipo de Victoria.

Marinelli llegó a Independiente Rivadavia en enero de 2024 procedente de Tigre. Pero a mitad de ese año perdió la titularidad a manos de Centurión, de gran nivel. De hecho, en este 2025 Marinelli había disputado un solo partido, el primero de la Copa Argentina, en abril, ante Estudiantes (1-0).

“Es difícil nuestro puesto cuando no te toca jugar, cuando el arquero, Centu, tuvo un año espectacular. Cuando estos momentos aparecen hay que saber jugarlos y creo que son un premio. Sabía que Tomi (Molina) pateaba al medio, por eso elegí quedarme. Y después pensé que la cruzaba y se dio. Cuando lo anuló la primera vez me quería morir”, comentó Molina tras el partido y en medio de los festejos por el título en la Copa Argentina.

Y cerró: “Les dije a los chicos que atajaba uno o dos penales y que ellos fueran confiados a patear. Es un orgullo haber ganado con este club tan apasionado. Es un plantel que quiere crecer, tiene hambre. Mas allá de ganar la Copa Argentina, tuvo un buen año. Para el club es histórico, esto es gloria eterna. Se lo dedico a mi hija, a mi familia y a mi novia que me apoya“.