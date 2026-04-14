La picante reacción de los hinchas de Inter Miami tras la sorpresiva salida de Mascherano
El entrenador argentino dejó su cargo de manera intempestiva; los motivos de su alejamiento y la repercusión en redes sociales
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Javier Mascherano renunció a su cargo como director técnico del Inter Miami. En un comunicado que publicó el club estadounidense, el ahora ex DT de Las Garzas argumentó que la decisión la tomó en base a “motivos personales”.
“Quiero que todos sepan que, por motivos personales, he decidido poner fin a mi etapa como entrenador del Inter Miami CF. Quisiera agradecer al Club la confianza que depositaron en mí, a todos los empleados que forman parte de la organización por el esfuerzo colectivo, pero especialmente a los jugadores, que hicieron posible que viviéramos momentos inolvidables“, dijo el exjugador de la selección argentina al despedirse de los hinchas del Inter Miami.
Campeón de la MLS en 2025, Mascherano comandó al equipo de Lionel Messi, Rodrigo De Paul y otras figuras más que lo acompañaron durante este proceso. La renuncia, que se dio de manera intempestiva, sorprendió a propios y extraños y causó revuelo en las redes sociales con diferente tipo de reacciones.
La reacción de los usuarios en las redes
April 14, 2026
April 14, 2026
Great coach. pic.twitter.com/Zp7Dawoeuj— Lui (@luifiye) April 14, 2026
TIME FOR SCALONI pic.twitter.com/gceaEDGeFV— Gian (@Gian_Neon) April 14, 2026
Bring Pep pic.twitter.com/UPqW1697Vt— 🕷️🦩 (@FCB_Cook) April 14, 2026
The reason he won things and broke records: pic.twitter.com/vXzVSuJvyR— JimmyAFC🔴⚪️ (@JimmyAfc92) April 14, 2026
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