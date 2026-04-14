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La picante reacción de los hinchas de Inter Miami tras la sorpresiva salida de Mascherano

El entrenador argentino dejó su cargo de manera intempestiva; los motivos de su alejamiento y la repercusión en redes sociales

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Javier Mascherano renunció como DT del Inter Miami
Javier Mascherano renunció como DT del Inter MiamiRICH STORRY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Javier Mascherano renunció a su cargo como director técnico del Inter Miami. En un comunicado que publicó el club estadounidense, el ahora ex DT de Las Garzas argumentó que la decisión la tomó en base a “motivos personales”.

Javier Mascherano dejó de ser el DT del Inter Miami
Javier Mascherano dejó de ser el DT del Inter MiamiFREDERIC J. BROWN - AFP

“Quiero que todos sepan que, por motivos personales, he decidido poner fin a mi etapa como entrenador del Inter Miami CF. Quisiera agradecer al Club la confianza que depositaron en mí, a todos los empleados que forman parte de la organización por el esfuerzo colectivo, pero especialmente a los jugadores, que hicieron posible que viviéramos momentos inolvidables“, dijo el exjugador de la selección argentina al despedirse de los hinchas del Inter Miami.

Campeón de la MLS en 2025, Mascherano comandó al equipo de Lionel Messi, Rodrigo De Paul y otras figuras más que lo acompañaron durante este proceso. La renuncia, que se dio de manera intempestiva, sorprendió a propios y extraños y causó revuelo en las redes sociales con diferente tipo de reacciones.

La reacción de los usuarios en las redes

Los usuarios reaccionaron ante la salida de Javier Mascherano
Los usuarios reaccionaron ante la salida de Javier Mascherano
Las reacciones tras la salida de Mascherano del Inter Miami
Las reacciones tras la salida de Mascherano del Inter Miami
Mascherano renunció a su cargo como DT del Inter Miami y los usuarios reaccionaron
Mascherano renunció a su cargo como DT del Inter Miami y los usuarios reaccionaron
Las reacciones ante la salida de Javier Mascherano
Las reacciones ante la salida de Javier Mascherano
Las reacciones ante la salida de Javier Mascherano
Las reacciones ante la salida de Javier Mascherano
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