Por dónde pasan Racing vs. Botafogo y qué canal lo transmite en vivo

La Copa Sudamericana 2026 tiene este miércoles seis partidos correspondientes a la segunda fecha con la particularidad de que uno de ellos se desarrollará sin público y es el de Racing Club vs. Botafogo de Brasil, programado para las 21.30 (horario argentino) en el Cilindro de Avellaneda con arbitraje del chileno Cristián Marcelo Garay Reyes y correspondiente al Grupo E.

El encuentro se transmitirá en vivo por DSports, el canal deportivo de DirecTV que se puede sintonizar online en DGO -se requiere ser cliente-. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Cómo contratar DirecTV

Para quienes no están suscriptos a DirecTV, la empresa permite contratar un paquete de programación especial para ver la Copa Sudamericana a través de la plataforma digital DGO en una TV, smartphone, tablet o notebook.

Hay tres opciones con diferentes costos: Plan Streaming a $35.200 por mes; Plan Fútbol a $29.000 por mes; y Plan TV a $31.300 por mes. Cada uno ofrece diferentes servicios y, lo saliente, es que todos cuentan con DSports para sintonizar el partido de River.

Paso a paso

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Una vez elegida la opción y cerrada la contratación, el usuario debe descargar la app DGO en su Smart TV, smartphone o tablet; o acceder vía web a la grilla.

Los planes que ofrece DirecTV para ser usuario y ver los partidos exclusivos de la Copa Sudamericana

La previa de Racing vs. Botafogo

En la primera fecha, Racing venció a Independiente de Bolivia por 2 a 1 como visitante y se se estrena en su estadio sin su público en las tribunas a raíz de la sanción que debe cumplir de parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) por la utilización de bengalas en la revancha contra Flamengo en las semifinales de la Copa Libertadores 2025.

El conjunto de Gustavo Costas perdió este domingo ante River por 2 a 0 como local y quedó afuera de los puestos de clasificación a octavos de final en el Torneo Apertura 2026. La derrota cayó como un balde de agua fría y quien quedó en el ojo de la tormenta fue Marcos Rojo por la evitable expulsión producto de un golpe sin pelota a Lucas Martínez Quarta. El ex-Boca ocuparía un lugar en el banco de suplentes.

El Racing de Gustavo Costas no atraviesa un gran presente y viene de perder con River Gonzalo Colini

El Fogão, por su parte, empezó el certamen continental con un empate como local ante Caracas de Venezuela 1 a 1. Sin el mismo poderío que cuando conquistó la Libertadores 2024, empezó la temporada compitiendo en la edición 2026 de ese certamen, pero perdió en la tercera fase del repechaje contra Barcelona de Ecuador y decantó en la Copa Sudamericana. El plantel que tiene a los argentinos Alexander Barboza, Álvaro Montoro, Cristian Medina y Joaquín Correa marcha undécimo en el Brasileirão lejos del líder Palmeiras.

Posibles formaciones

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo o Tobías Rubio, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Agustín García Basso; Santiago Sosa, Alan Forneris; Gastón Martirena, Gonzalo Sosa, Baltasar Rodríguez; y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo o Tobías Rubio, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Agustín García Basso; Santiago Sosa, Alan Forneris; Gastón Martirena, Gonzalo Sosa, Baltasar Rodríguez; y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas. Botafogo: Raul Steffens; Vitinho, Bastos, Alexander Barboza, Caio Roque; Allan, Danilo, Santiago Rodríguez; Álvaro Montoro, Matheus Martins y Júnior Santos. DT: Franclim Carvalho.

Ambos clubes se enfrentaron el año pasado en la Recopa Sudamericana correspondiente al 2024. Tanto en la ida en el Cilindro como en la vuelta en Río de Janeiro Racing ganó 2 a 0, por lo que se quedó con el título con un global de 4 a 0.