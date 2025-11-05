Cristiano Ronaldo y su lado B: dejó en evidencia su posición política y elogió a Donald Trump

No suele dar entrevistas, pero cuando lo hace se muestra sin filtros. Aunque en varias oportunidades buscó evitar el abordaje de ciertos temas, en la charla que mantuvo con el periodista británico Piers Morgan, Cristiano Ronaldo aceptó dar un paso más allá de su perfil deportivo y no sólo habló de su situación patrimonial, sino que dejó en claro cuál es su posición política y con qué primer mandatario se siente identificado.

La entrevista que brindó Ronaldo en su casa en Arabia Saudita pasó por una infinidad de temas. Uno de los que se utilizaron para promocionar la charla fue su eterna rivalidad con Lionel Messi, pero también habló acerca de su retiro. "¿Puedes imaginarte retirándote?“, le preguntó el periodista, a lo que el portugués respondió de manera concreta: ”Sí“. Inmediatamente agregó: ”Pronto. Pero creo que estaré preparado, será duro, será difícil, sí, probablemente lloraré. Desde hace tiempo que lo pienso y entiendo que seré capaz de soportar esa presión cuando llegue el momento".

Cristiano Ronaldo on Trump:



He is one of the guys that can help to change the world. pic.twitter.com/4iVYvfSszY — Clash Report (@clashreport) November 4, 2025

Cristiano suele concederle entrevistas al periodista Piers Morgan. Se siente a gusto y da respuestas que muchas veces llevan el tono y el contenido de las confesiones. La charla fue grabada en la ‘cueva del hombre’, como la definió Morgan, respecto del espacio en el que Ronaldo lo recibió en su casa. Y en ese contexto el portugués habló acerca de su vida en Medio Oriente, sobre la muerte de su amigo Diogo Jota y sobre su situación patrimonial.

Hace menos de un mes, un reporte de Bloomberg reveló que Cristiano se convirtió en el primer futbolista en actividad en ser billonario, tras firmar a comienzos de este año una extensión de su contrato con Al Nassr por 400 millones de dólares, además de sus contratos publicitarios con marcas como Armani y Nike. En el encuentro con Morgan, Ronaldo se refirió con humor a su holgada situación económica: “Eso no es cierto...yo me convertí en multimillonario hace muchos años”.

Ahora bien, uno de los temas que más generó controversia en las redes sociales fue la tendencia política del portugués. La entrevista fue dividida en dos partes y la segunda todavía no tiene fecha de estreno. Sin embargo, en la primera entrega apareció en la charla el nombre del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y la respuesta del portugués fue clara y contundente: “Es uno de los hombres que puede cambiar o ayudar a cambiar el mundo“.

Ronaldo siguió argumentando este tema. Y se centraron en el regalo que le hizo al presidente estadounidense. El periodista le preguntó sobre el mensaje que estampó Ronaldo al firmarle una camiseta a Trump, que le obsequió en junio último el presidente del Consejo Europeo, el portugués Antonio Costa: “Para el presidente Donald Trump. Jugando por la paz”. Y Ronaldo reiteró en la entrevista: “Es uno de los hombres que puede ayudar a cambiar el mundo”.

El mensaje de Cristiano Ronaldo para Trump, en medio del conflicto que enfrenta a Israel e Irán. X: @EUCouncil

Esto generó varios comentarios de rechazo y algunos usuarios en las redes marcaron que Ronaldo no es la primera vez que muestra su posición política y explicaron que la foto del futbolista luso con el libro titulado ‘Woke is dead’ (‘Lo woke está muerto’), del propio Morgan, es un claro mensaje de sus pensamientos.