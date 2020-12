Racing ya tiene puesta la cabeza en Boca para el cruce en la Copa Libertadores

Nicolás Zuberman Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de diciembre de 2020 • 16:30

Después de conseguir la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores en el estadio Maracaná, el destino marca que Racing deberá jugarse su pase a las semifinales en otro de los estadios icónicos del continente como es La Bombonera. Si en el vestuario de la Academia, después del sorteo, se habían metido en la cabeza que el choque ante Flamengo podía cambiar la historia reciente del club en el plano internacional, este cruce con Boca va un paso más allá: no sólo por el peso específico del rival sino porque lograría meterse entre los cuatro mejores de América después de 23 años.

Hay una frase que en la mitad celeste y blanca de Avellaneda se repite como un mantra hace más de un mes: que este es un equipo de partidos importantes. Más allá de la floja actuación en la Copa Diego Maradona y de la crisis interna que se desató por la salida de Diego Milito, el plantel elige poner la lupa en lo que fueron los grandes triunfos de este año atípico, como el clásico histórico ante Independiente, la victoria como visitante frente a San Lorenzo y la serie contra Flamengo. Esos son los mojones en el camino del ciclo de Sebastián Beccacece en este 2020 con apenas 22 partidos, muchos de ellos sin trascendencia y encarados con equipos alternativos por la doble competencia. Estos partidos de Copa Libertadores, además, seguramente sean los últimos para algunos futbolistas que llegaron en 2018 y que dejan una huella importante con la camiseta de Racing.

Racing vs Flamengo Fuente: AFP

Desde el banco de suplentes habrá un duelo de estilos. La paciencia y la relatividad de Miguel Ángel Russo contra la intensidad y la búsqueda constante de Beccacece. No se trata sólo de cómo viven el fútbol y cada partido, sino de lo que sucederá dentro del rectángulo de juego. Mientras Russo suele apostar por un mismo sistema e idea sin importar el rival ni el contexto, el rosarino acostumbra cambiar esquemas, nombres y puestos incluso dentro de un mismo partido. Será el primer cruce entre Beccacece y Russo, aunque desde el cuerpo técnico académico igual guardan un antecedente contra el entrenador xeneize: creen que fue él quien hizo circular la versión de que había futbolistas entrenándose en Rosario a mediados de julio, cuando desde la AFA no permitían prácticas al aire libre ni mucho menos en grupo por la situación sanitaria del Covid-19.

El de Boca y Racing es un clásico con larga tradición, aunque en el plano internacional recién se cruzaron por primera vez en la Libertadores de 1989. Por copas el historial es todo azul y oro: de los diez enfrentamientos, seis fueron empates y cuatro para el xeneize. En el plano local, en cambio, los antecedentes inmediatos favorecen a la Academia: de los últimos diez cruces hubo seis triunfos de Racing, un empate y tres victorias de Boca.

Al igual que había sucedido cuando se conoció que el rival de octavos sería Flamengo, una de las preocupaciones en la Academia pasa por el tema arbitral. En octubre, había sido Diego Milito quien levantó la voz contra el VAR, que finalmente terminó anulando un gol lícito de Lisandro López en el partido de ida ante el Mengao. "Me sentí robado", aseguró luego Beccacece. Como recordaron hinchas y dirigentes, en las últimas excursiones internacionales Racing no tuvo suerte con los fallos arbitrales. "No me gusta hablar de los árbitros. Pero en la Conmebol ya es la tercera vez que nos pasa algo así. Me preocupa", dijo el presidente Víctor Blanco.

A pocas horas de la confirmación del rival de cuartos, dos certezas tienen en el cuerpo técnico de Racing: que otra vez harán una buena serie y que el equipo debe recuperar la intensidad del partido de ida ante Flamengo y de la primera parte del ciclo. "Cuando terminó el partido de ida ante Flamengo, Sebastián vino corriendo a la ducha a decirme que ya sabía cómo jugar la vuelta", contó esta semana Lisandro López, en una escena que retrata al técnico rosarino. En eso anda ahora la cabeza del entrenador que cumplirá 40 años el 17 de diciembre.

¿Repetirá el esquema con cinco defensores que implementó ante Flamengo, para vigilar de cerca a Toto Salvio y Sebastián Villa como lo hizo con Everton Riveiro y Bruno Henrique? ¿Volverá a la línea de cuatro defensores en el fondo? ¿Apostará por extremos para poner a prueba a Julio Buffarini y a Frank Fabbra? Son preguntas que encontrarán respuestas en las prácticas de los próximos días, aunque en la cabeza de Beccacece el partido ya se esté jugando desde que erró el último penal Joao Peglow, el delantero del Inter, ante Boca, en la Bombonera.

Conforme a los criterios de Más información