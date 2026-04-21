Real Madrid le ganó a Alavés por la Liga de España con goles que no se festejaron y silbidos de sus hinchas

Real Madrid derrotó por 2-1 a Alavés en el estadio Santiago Bernabéu en un partido correspondiente a la fecha 33 de la Liga de España y es escolta a seis puntos de Barcelona, que este miércoles recibirá a Celta de Vigo. Franco Mastantuono ingresó en el segundo tiempo en el conjunto local, mientras que Nicolás Tenaglia y Lucas Boyé fueron titulares en el conjunto visitante, que está al borde de la zona de descenso. Fue un triunfo sin festejos: ni en los goles ni en el final, cuando se hicieron más intensos los silbidos a los que no escapó el juvenil argentino en el momento del cambio.

El merengue se puso en ventaja a los 30 minutos con un gol que combinó la confianza de Kylian Mbappé con un infortunio, ya que el francés recibió, se perfiló y sacó un remate fuerte que se desvió en Jonny Otto y descolocó al arquero Antonio Sivera. El número 10 sólo sonrió. Siquiera levantó sus brazos para la celebración antes de recibir algunos tímidos saludos.

Mbappé (10) recibe el saludo de Arda Guler tras marcar el 1-0 parcial, mientras se acerca Vinicius; Real Madrid no festejó los goles, en un clima de tensión con los hinchas Manu Fernandez - AP

Poco después, el guardavalla de Alavés le tapó una definición de frente al arco al propio Mbappé y cerca del final de la etapa inicial el travesaño devolvió un disparo del brasileño Éder Militão, que fue la última pelota que tocó en el juego. El defensor llegó por sorpresa y resolvió de sobrepique, con clase, cayéndose hacia atrás. Al levantarse, pidió el cambio por una molestia que sintió al frenarse de golpe y lo reemplazó el alemán Antonio Rüdiger.

Ya en el descuento, el palo fue el que salvó a Real Madrid en un tiro de Toni Martínez, que aprovechó un yerro del germano para conectar. Y el ucraniano Andriy Lunin le tapó una posterior definición al mismo delantero, en la jugada de mayor riesgo del primer tiempo para los babazorros. En la última contra, Mbappé intentó definir por encima del arquero, que estaba adelantado, y la pelota cayó en la tribuna, lo que provocó una singular silbatina de los hinchas, que antes habían reprobado algunas decisiones de Vinicius Junior.

¡MBAPPÉ DEFINIÓ MAL Y LO SILBÓ EL BERNABÉU! 🏟️



Así como Vinícius fue reprobado durante todo el primer tiempo, ahora el propio francés sufrió la hostilidad del público de Real Madrid.



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El 2-0 tampoco tuvo un festejo efusivo. Al contrario. El brasileño hizo un golazo desde afuera del área, colocándola fuerte junto a un palo al resolver entre varios rivales y de inmediato levantó sus manos, las juntó y ensayó un pedido de disculpas. Sin títulos en la temporada y ya eliminado en la Champions League, los fanáticos se muestran a disgusto con el equipo y se lo hacen sentir.

En un encuentro con más de 20 llegadas para los locales, Sivera estaba evitando una victoria más abultada con sus atajadas y la gran ayuda de Tenaglia, quien en la línea sacó de cabeza un remate cruzado de Brahim Díaz que había superado al arquero. Eso provocó el suspenso.

Antonio Sivera, una de las figuras del partido, impide que avance Vinicius rumbo al gol; el delantero de Real Madrid tendría revancha más tarde Manu Fernandez - AP

Pese a la victoria y a la cantidad de ocasiones de gol que tuvo, Real Madrid también se mostró frágil en defensa: Alavés le llegó mucho y Lunin se mostró sólido debajo del arco lo más que pudo. Cerca del final, además, un palo impidió otra vez el grito del visitante cuando devolvió una palomita de Víctor Parada, luego de un taco de Toni Martínez.

De hecho, los minutos finales se jugaron más cerca de su propio arco, con una secuencia de salvadas que no fueron suficiente para sostener el cero. Ya en el descuento, otro taco de Martínez sí fue infalible: con una resolución así le cambió la trayectoria a un remate y estableció el descuento, como corolario de una jugada en la que hubo rebotes, despejes cortos y dos intentos desde afuera del arco de Ander Guevara.

¡GOLAZO DE TACO Y MÁS SILBIDOS! ⚽🔥



Lujo de Hernández para el descuento de Alavés y enojo de los hinchas de Real Madrid con su equipo. #LaLigaEnDSPORTS#RealMadridAlavés pic.twitter.com/gQ7McTYeCz — DSPORTS (@DSports) April 21, 2026

Tras el pitazo final llegaron nuevos silbidos, más fuertes, y algunos de sus jugadores, entre ellos Mbappé, rápidamente abandonaron la cancha para meterse en el vestuario. La victoria no calmó la tensión que existe entre el equipo y sus hinchas.

Y Alavés, que tiene 33 unidades, quedó apenas por encima de Elche, que tiene 32, está entre los tres conjuntos que están en la zona de descenso actualmente y recibirá este miércoles a Atlético de Madrid.

El resumen de Real Madrid - Alavés

Mallorca igualó con Valencia

En el primer turno, Mallorca, dirigido por Martín Demichelis, igualó 1-1 como local ante Valencia, en un duelo entre dos equipos que buscan escapar de la zona de descenso. En el conjunto mallorquín fue titular Pablo Maffeo, mientras que en el visitante estuvieron desde el inicio Lucas Beltrán y Guido Rodríguez e ingresó desde el banco Renzo Saravia.

Los dos goles llegaron de cabeza, en el segundo tiempo. A los cuatro minutos, el portugués Samú Costa conectó dentro del área chica, en una jugada preparada en un tiro de esquina. Y la igualdad llegó a los 22, también en un centro desde la derecha, pero en ese caso con dos cabezazos dentro del área: el nigeriano Umar Sadiq ganó la posición apareciendo por detrás luego de que Javier Guerra Moreno le cambiara la trayectoria.

Con este resultado, Mallorca acumula 35 puntos, uno menos que su rival de esta tarde, en una zona en la que hay seis equipos encerrados en apenas seis puntos.

Lo mejor de Mallorca - Valencia