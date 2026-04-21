Tras las polémicas del superclásico, Darío Herrera y Héctor Paletta fueron designados para la fecha 16 del Torneo Apertura

No se detiene la controversia por el desenlace del superclásico por un supuesto penal sobre Lucas Martínez Quarta en la derrota de River por 1-0 ante Boca. Por esta situación quedaron bajo la lupa el árbitro Darío Herrera y el encargado del VAR, Héctor Paletta. Más allá de estas quejas del conjunto de Núñez y la cantidad de reclamos que se multiplicaron, ambos jueces fueron designados para ser parte de la fecha 16 del Torneo Apertura, lo que desató más críticas sobre la AFA, ya que circuló una versión que el club millonario iba a pedir que sean parados los dos protagonistas.

Fernando Rapallini, Gerente Técnico Arbitral, respaldó la actuación tanto de Herrera como de Paletta en el Superclásico. Al parecer, Rapallini considera que el VAR no tenía mayores herramientas que las que Herrera tenía en el campo de juego, por lo que la decisión de no llamarlo a revisar era la correcta. Lo extraño del caso es que los audios del superclásico no fueron publicados como en otras ocasiones. Frente a esta escena es que se supo que River le solicitará a la AFA que Paletta no vuelva a estar a cargo del VAR en sus encuentros.

Más allá de las protestas de River, la publicación de la designación de los árbitros se descartó, por el momento, cualquier medida disciplinaria para Herrera o Paletta. Por eso, el árbitro del superclásico estará a cargo del duelo entre Estudiantes y Rosario Central, el viernes próximo. Mientras que Paletta será el encargado del VAR en el partido entre Atlético Tucumán y Banfield, el próximo domingo.

Los equipos arbitrales

Jueves 23 de abril

A las 20, Defensa y Justicia vs. Boca (ESPN Premium)

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Iván Núñez

Viernes 24 de abril

A las 17, Deportivo Riestra vs. Independiente (ESPN Premium)

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra

Árbitro asistente 2: Mario Bardina

Cuarto árbitro: Nelson Bejas

VAR: José Carreras

AVAR: Sebastián Habib

A las 19.15, Estudiantes (Río Cuarto) vs. Rosario Central (TNT Sports)

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Jorge Etem

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Carlos Córdoba

A las 19.15, Lanús vs. Central Córdoba (ESPN Premium)

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo

Cuarto árbitro: Kevin Alegre

VAR: Sebastián Bresba

AVAR: Joaquín Gil

A las 21.30, Racing vs. Barracas Central (TNT Sports)

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Andrés Barbieri

Cuarto árbitro: Lucas Cavallero

VAR: Germán Delfino

AVAR: Mariano Ascenzi

A las 21.30, Platense vs. San Lorenzo (ESPN Premium)

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida

Cuarto árbitro: Diego Ceballos

VAR: Laura Fortunato

AVAR: Gastón Suárez

Sábado 25 de abril

A las 17, Estudiantes vs. Talleres (TNT Sports)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Ramiro Maglio

VAR: Juan Pablo Loustau

AVAR: Diego Verlota

A las 19.15, Sarmiento vs. Tigre (ESPN Premium)

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: José Castelli

Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti

Cuarto árbitro: Marcos Recalde

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Diego Romero

A las 21.30, River vs. Aldosivi (TNT Sports)

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba

Cuarto árbitro: Gonzalo Pereira

VAR: Nicolás Lamolina

AVAR: Lucas Comesaña

Domingo 26 de abril

A las 15, Independiente Rivadavia Mza. vs. Gimnasia (Mza.) (TNT Sports)

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Facundo Rodríguez

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Nelson Sosa

A las 17.30, Newell’s vs. Instituto (TNT Sports)

Árbitro: Bruno Amiconi

Árbitro asistente 1: Hugo Paez

Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi

Cuarto árbitro: Franco Moron

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Manuel Sánchez

A las 17.30, Belgrano vs. Gimnasia (ESPN Premium)

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Damián Espinoza

Árbitro asistente 2: Mariana Duré

Cuarto árbitro: Alejandro Scionti

VAR: Facundo Tello

AVAR: Matías Bianchi

A las 20, Atlético Tucumán vs. Banfield (ESPN Premium)

Árbitro: Álvaro Carranza

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Diego Martín

Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Gonzalo Pereira

Lunes 27 de abril

A las 18.45, Vélez vs. Unión (TNT Sports)

Árbitro: Sebastián Martínez

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Erik Grunmann

Cuarto árbitro: Adrián Núñez Rodríguez

VAR: Andrés Merlos

AVAR: Gisella Bosso

A las 21, Huracán vs. Argentinos (ESPN Premium)