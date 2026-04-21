Tras las polémicas del superclásico, Darío Herrera y Héctor Paletta fueron designados para la fecha 16 del Torneo Apertura
Pese a los reclamos de River, los dos árbitros formarán parte de la próxima jornada del fútbol argentino
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No se detiene la controversia por el desenlace del superclásico por un supuesto penal sobre Lucas Martínez Quarta en la derrota de River por 1-0 ante Boca. Por esta situación quedaron bajo la lupa el árbitro Darío Herrera y el encargado del VAR, Héctor Paletta. Más allá de estas quejas del conjunto de Núñez y la cantidad de reclamos que se multiplicaron, ambos jueces fueron designados para ser parte de la fecha 16 del Torneo Apertura, lo que desató más críticas sobre la AFA, ya que circuló una versión que el club millonario iba a pedir que sean parados los dos protagonistas.
Fernando Rapallini, Gerente Técnico Arbitral, respaldó la actuación tanto de Herrera como de Paletta en el Superclásico. Al parecer, Rapallini considera que el VAR no tenía mayores herramientas que las que Herrera tenía en el campo de juego, por lo que la decisión de no llamarlo a revisar era la correcta. Lo extraño del caso es que los audios del superclásico no fueron publicados como en otras ocasiones. Frente a esta escena es que se supo que River le solicitará a la AFA que Paletta no vuelva a estar a cargo del VAR en sus encuentros.
#Arbitraje | La AFA designó los árbitros de la #fecha16 del #TorneoMercadoLibre 2026 🏆— Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) April 21, 2026
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Más allá de las protestas de River, la publicación de la designación de los árbitros se descartó, por el momento, cualquier medida disciplinaria para Herrera o Paletta. Por eso, el árbitro del superclásico estará a cargo del duelo entre Estudiantes y Rosario Central, el viernes próximo. Mientras que Paletta será el encargado del VAR en el partido entre Atlético Tucumán y Banfield, el próximo domingo.
Los equipos arbitrales
Jueves 23 de abril
A las 20, Defensa y Justicia vs. Boca (ESPN Premium)
- Árbitro: Andrés Gariano
- Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
- Árbitro asistente 2: Federico Cano
- Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
- VAR: Silvio Trucco
- AVAR: Iván Núñez
Viernes 24 de abril
A las 17, Deportivo Riestra vs. Independiente (ESPN Premium)
- Árbitro: Luis Lobo Medina
- Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra
- Árbitro asistente 2: Mario Bardina
- Cuarto árbitro: Nelson Bejas
- VAR: José Carreras
- AVAR: Sebastián Habib
A las 19.15, Estudiantes (Río Cuarto) vs. Rosario Central (TNT Sports)
- Árbitro: Darío Herrera
- Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco
- Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
- Cuarto árbitro: Jorge Etem
- VAR: Fernando Espinoza
- AVAR: Carlos Córdoba
A las 19.15, Lanús vs. Central Córdoba (ESPN Premium)
- Árbitro: Pablo Dóvalo
- Árbitro asistente 1: Pablo González
- Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
- Cuarto árbitro: Kevin Alegre
- VAR: Sebastián Bresba
- AVAR: Joaquín Gil
A las 21.30, Racing vs. Barracas Central (TNT Sports)
- Árbitro: Pablo Echavarría
- Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
- Árbitro asistente 2: Andrés Barbieri
- Cuarto árbitro: Lucas Cavallero
- VAR: Germán Delfino
- AVAR: Mariano Ascenzi
A las 21.30, Platense vs. San Lorenzo (ESPN Premium)
- Árbitro: Hernán Mastrángelo
- Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
- Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida
- Cuarto árbitro: Diego Ceballos
- VAR: Laura Fortunato
- AVAR: Gastón Suárez
Sábado 25 de abril
A las 17, Estudiantes vs. Talleres (TNT Sports)
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- Árbitro asistente 1: Juan Mamani
- Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
- Cuarto árbitro: Ramiro Maglio
- VAR: Juan Pablo Loustau
- AVAR: Diego Verlota
A las 19.15, Sarmiento vs. Tigre (ESPN Premium)
- Árbitro: Sebastián Zunino
- Árbitro asistente 1: José Castelli
- Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti
- Cuarto árbitro: Marcos Recalde
- VAR: Salomé Di Iorio
- AVAR: Diego Romero
A las 21.30, River vs. Aldosivi (TNT Sports)
- Árbitro: Nicolás Ramírez
- Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
- Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba
- Cuarto árbitro: Gonzalo Pereira
- VAR: Nicolás Lamolina
- AVAR: Lucas Comesaña
Domingo 26 de abril
A las 15, Independiente Rivadavia Mza. vs. Gimnasia (Mza.) (TNT Sports)
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
- Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
- Árbitro asistente 2: Facundo Rodríguez
- Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
- VAR: Lucas Novelli
- AVAR: Nelson Sosa
A las 17.30, Newell’s vs. Instituto (TNT Sports)
- Árbitro: Bruno Amiconi
- Árbitro asistente 1: Hugo Paez
- Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi
- Cuarto árbitro: Franco Moron
- VAR: Fernando Echenique
- AVAR: Manuel Sánchez
A las 17.30, Belgrano vs. Gimnasia (ESPN Premium)
- Árbitro: Nazareno Arasa
- Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
- Árbitro asistente 2: Mariana Duré
- Cuarto árbitro: Alejandro Scionti
- VAR: Facundo Tello
- AVAR: Matías Bianchi
A las 20, Atlético Tucumán vs. Banfield (ESPN Premium)
- Árbitro: Álvaro Carranza
- Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
- Árbitro asistente 2: Diego Martín
- Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez
- VAR: Héctor Paletta
- AVAR: Gonzalo Pereira
Lunes 27 de abril
A las 18.45, Vélez vs. Unión (TNT Sports)
- Árbitro: Sebastián Martínez
- Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
- Árbitro asistente 2: Erik Grunmann
- Cuarto árbitro: Adrián Núñez Rodríguez
- VAR: Andrés Merlos
- AVAR: Gisella Bosso
A las 21, Huracán vs. Argentinos (ESPN Premium)
- Árbitro: Ariel Penel
- Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
- Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri
- Cuarto árbitro: David Cornejo
- VAR: Lucas Cavallero
- AVAR: Julio Fernández
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