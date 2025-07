Racing ganó con un golazo del colombiano Vergara para empezar a olvidar a Salas

Racing mostró temple en Córdoba, donde se levantó de la caída sufrida en el arranque del Clausura, a manos de Barracas Central. Con un golazo de Duván Vergara, el colombiano que llegó en este mercado de pases, derrotó 1-0 a Belgrano, que fue a la carga hasta el final y chocó contra Gabriel Arias, el aquero que salió reemplazado a pocos minutos del final, debido a una lesión muscular. Juan Ignacio Nardoni, el todoterreno del mediocampo albiceleste, fue clave para recuperar y darle mayor enjundia a todo el equipo.

La Academia tenía dos desafíos. El primero era abstraerse del escándalo que se había generado en la derrota contra Barracas Central, que incluyó la expulsión de Gustavo Costas por increpar al árbitro Nicolás Lamolina por el penal sancionado para el Guapo. Producto de esa situación, en la semana el entrenador académico había pedido disculpas –vía redes sociales- porque estaba expuesto a recibir una dura sanción del Tribunal de Disciplina. Con el técnico en el banco (pagó una multa de $483.000 para purgar una fecha de castigo), el otro propósito albiceleste era mejorar desde lo futbolístico, habida cuenta de la flojísima tarea que había tenido en todas las líneas en el estreno.

Disputa aérea entre Sosa y Passerini Club Atlético Belgrano

De arranque, el partido tuvo mucha fricción y encendió las alarmas del conjunto de Avellaneda en función de la severidad de Yael Falcón Pérez para amonestar a Adrián Martínez y Gabriel Rojas antes de los 10 minutos. Con los ingresos de Marco Di Césare, Gastón Martirena y Bruno Zuculini, en lugar de Nazareno Colombo, Facundo Mura y Agustín Almendra, respectivamente, Costas renovó la confianza en el tridente ofensivo: Santiago Solari, Martínez y Duván Vergara.

FELICIDAD TOTAL: Escuchá las declaraciones de Duvan Vergara tras su golazo en el triunfo de Racing ante Belgrano.



Con Maravilla condicionado por la prematura tarjeta amarilla recibida, sus duelos con los defensores locales le impedían ir con el mismo vigor que acostumbra. El N° 9, noticia en la semana porque renovó el contrato con una cláusula récord para el país (122.000.000 de euros), se topó con un manotazo salvador de Thiago Cardozo en la primera acción clara del encuentro. Santiago Solari, quien había asistido a Martínez, se destacó cuando encaró, mientras que del otro lado Vergara se erigió como una de las piezas fundamentales de la noche.

En cada incursión, el ex América de Cali mostró tener como objetivo principal ir hacia el área y rematar al arco. Esas acciones de la etapa inicial anticiparon lo que ocurriría en el complemento, cuando rompió la paridad: tomó el balón en el costado izquierdo, enganchó y se sacó de encima a Morales, corrió paralelo a la puerta del área y con un derechazo venció a Cardozo. De esta manera, el colombiano ratificó las buenas sensaciones que había dejado en el debut ante Barracas Central, del que había sido el aprobado en una jornada para el olvido.

Lo más destacado de Belgrano 0 - Racing 1

Si de refuerzos se trata, en el banco esperaban Tomás Conechny y Elías Torres, los delanteros que llegaron en este libro de pases, quienes fueron parte de la convocatoria por primera vez. Conechny entró en el segundo tiempo, cuando la Academia ya tenía como plan esperar por espacios para contraatacar. En contrapartida a las caras nuevas, Racing otra vez no tuvo como recambios a Luciano Vietto y Matías Zaracho, quienes debido a lesiones estuvieron nuevamente afuera de la nómina de convocados.

Vietto, que recaló en Avellaneda en septiembre pasado, tuvo una influencia decreciente en el equipo: su irregularidad, potenciada por inconvenientes físicos, lo hizo pasar este año de la ilusión de reemplazar a Juanfer Quintero a perder terreno en la consideración de Costas. En la misma sintonía fue Zaracho, que pasó de aquella versión de pibe descollante en el título de la Superliga 2018/19 a un recurrente lesionado.

Zelarrayán lleva la pelota con el empeine ante Nardoni Club Atlético Belgrano

Del otro lado, Belgrano renovaba sus esperanzas en Lucas Zelarayán, quien atravesó la primera mitad del año con más padecimientos que alegrías. En la fecha inaugural de este Clausura, se emocionó hasta las lágrimas tras su golazo a Huracán, en el 3-0 del Pirata en Parque de los Patricios. “Es una emoción muy grande, me cuesta hablar, yo amo a este club y tuve que pelear mucho desde que volví porque no se me daban las cosas. Estuve sufriendo mucho, por eso es que haber hecho una fuerte pretemporada y arrancar el campeonato con mi primer gol desde la vuelta es muchísimo para mí”, había sintetizado el talentoso mediocampista ofensivo, consciente del calvario que había representado la primera parte del año.

El 10 del equipo de Ricardo Zielinski tuvo destellos e intentó tomar la batuta cuando Racing se replegó. A los 23 minutos del complemento, el Chino remató con certeza un tiro libre, pero Gabriel Arias se estiró y evitó que la pelota llegara a la red. Antes de esa acción, el arquero de la Academia también había sido fundamental para rechazar con las palmas un cabezazo de Nicolás Fernández, quien había capturado el rebote de un testazo de Lucas Passerini –de buen ingreso- que sacudió el travesaño. También con un frentazo había estado cerca de prolongar la ventaja Racing, cuando Juan Ignacio Nardoni irrumpió como si fuera centrodelantero y -de cabeza- estrelló la pelota contra el poste derecho del arquero.

Con la lesión de Arias y el ingreso de Facundo Cambeses, Racing soportó los centros de Belgrano, sufrió sobre el final por un remate cruzado de Bryan Reyna que pasó cerca del palo y, después, se desahogó con el final y su primera victoria del Clausura.