Racing ganó por primera vez como visitante: venció por 3-1 a Central Córdoba en Santiago del Estero con dos goles de Enzo Copetti

En Santiago del Estero, Racing se dio el gusto de ganar de visitante por primera vez en la Liga Profesional de Fútbol. Lo hizo por 3 a 1 sobre Central Córdoba, con una diferencia justificada a lo largo de los 90 minutos. Con dos cabezazos similares de Enzo Copetti tras centros desde la derecha, la Academia se puso pronto en ventaja y luego defendió la victoria. Con este primer triunfo fuera del Cilindro de Avellaneda, el conjunto dirigido por Fernando Gago se acomoda en la tabla de posiciones y parece anotarse en una pelea por el campeonato que aún aparece vacante de candidaturas firmes.

La excursión a Santiago del Estero era un desafío para Racing. Como casi cualquier excursión últimamente: desde abril que la Academia no lograba un triunfo fuera de casa. Encima, el estadio Madre de Ciudades no es una plaza cómoda para los de Avellaneda: la inauguración fue un 0-5 ante River por la Supercopa Argentina de 2019 y la única vez que había enfrentado a Central Córdoba en esa cancha también fue derrota, por 1 a 0.

Compacto de Central Córdoba 1 vs. Racing 3

El anfitrión, en tanto, contaba con el plus de estrenar director técnico, un condimento que suele llevar a los futbolistas a dar el máximo como carta de presentación interna. Abel Balbo fue oficializado el pasado jueves como entrenador del Ferroviario y apenas dos días después ya tenía su debut, ante Racing. Al tres veces mundialista en la selección argentina lo acompaña en su primera aventura como DT otro hombre importante del deporte nacional: Julio Lamas, preparador de la selección de básquetbol en dos etapas, que en el estadio Madre de Ciudades no estuvo en el banco de suplentes sino en una platea. “Va a estar para la gestión del cuerpo técnico. Va a ser mi colaborador en la gestión del grupo. Tiene una trayectoria mundial enorme y es un profesional de altísimo nivel”, había explicado Balbo sobre uno de los artífices de la Generación Dorada.

El primer gol, de Copetti

En tanto, Gago metió mano en Racing. Respecto a los 11 titulares en el empate con Arsenal hubo tres modificaciones: Iván Pillud, Eugenio Mena y Tomás Chancalay en lugar de Facundo Mura, Emiliano Insúa y Leonel Miranda. Y también algunos cambios de posición: Gonzalo Piovi pasó de un lateral al centro de la zaga, y Nicolás Oroz, de extremo a interno derecho.

Más allá de todas esas variantes, la Academia mostró la cara de siempre. Ya al minuto dio aviso, con un taco de Enzo Copetti en el área que Gabriel Hauche no logró convertir. El chaqueño tuvo una noche de alto protagonismo en Santiago. A los 26, tras un preciso centro de Jonathan Galván, se tiró de palomita en el punto de penal y con un frentazo marcó el primer gol. De los 25 que tiene Copetti en Racing hay tres calcados, nacidos de centro en posición de número 8 para que el platinado resolviera de palomita. Así habían sido el descuento frente a River en el Monumental, y también el empate con Sarmiento en Junín. Los dos, tras centros de Hauche.

El segundo tanto de Copetti

En el inicio del segundo tiempo, el Demonio se dio el gusto de asistir al número 9: envío desde la derecha y cabezazo de Copetti. La fórmula rinde sus frutos. El 2 a 0 parecía una ventaja clara para lo que quedaba de partido, y que hacía justicia a lo que sucedía en el campo de juego. En el festejo el surgido en Atlético de Rafaela se sacó la bronca: volvió al gol desde aquel penal fallado en el clásico ante Independiente.

El descuento de Central Córdoba

Un síntoma que podía pasar de lo particular a lo general: desde el triunfo sobre el Rojo Racing no había vuelto a sumar de a tres puntos. Después de esa alegría el vestuario académico se había juramentado sacar las 9 unidades en las tres fechas siguientes para vestir el traje de favorito, pero no cumplió el objetivo en los choques con Newell’s y Arsenal. Pero este torneo extraño que lleva 10 fechas da la sensación de perdonar todo traspié. Sin embargo, la sensación en la mitad celeste y blanca de Avellaneda era que no se había aprovechado la oportunidad, con Boca y River aún heridos por sus eliminaciones de la Copa Libertadores.

El último gol, de Alcaraz

Ése era el otro condimento que tenía el viaje a Santiago del Estero. Más allá de algunos minutos de zozobra sobrevenidos cuando Renzo López marcó el descuento, la Academia resolvió con cierta comodidad el encuentro. Esta vez, los cambios le llevaron resultados a Gago. Matías Rojas, Carlos Alcaraz y Leonel Miranda ingresaron juntos a mediados del segundo tiempo. Ellos armaron el último gol, con una gran jugada colectiva que incluyó 31 toques. En su desenlace, Rojas desbordó por derecha y le sirvió el centro a Alcaraz. Fue el producto de la marca registrada de un equipo al que esta vez lo acompañó el resultado.