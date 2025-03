Racing ganó un partido de locos: Unión le generó ¡22 chances de gol! pero festejó por las atajadas de Cambeses y la dupla Salas-Maravilla

Si a Racing le gustan jugar finales (se suele potenciar en los partidos que no dan revancha) la dispuesta ante Unión este jueves, en Santa Fe, tenía que generar -desde el clic mental y futbolístico- una reacción. No se trataba de un compromiso más. La excusa era el partido postergado de la 7° fecha del torneo Apertura 2025, pero el visitante estaba obligado a cortar la racha más negativa de Costas desde que regresó como DT a la Academia, con cuatro derrotas y un empate. Nadie le quitará la gloria conseguida por la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa 2025, después de vencer de gran forma por un global de 4-0 a Botafogo, el último campeón de la Copa Libertadores, pero la espuma de los festejos van quedando atrás. Y el certamen local presionaba a un equipo que -vería como una gran frustración- quedar afuera de los primeros ocho clasificados de la Zona A para la etapa final. El triunfo por 1-0 se dio por esas cosas que el fútbol solo es capaz de explicar: Unión pateó 34 veces, le generó ¡22 chances de gol y en la última casi empata su arquero Cardozo!, pero la diferencia la marcaron las atajadas de Facundo Cambeses (la gran figura de la noche) y la sociedad de siempre en la visita: Salas-Maravilla Martínez.

Se había visto una mejora en Racing ante Independiente, aunque en el segundo tiempo terminó desdibujado. Pero sí se habían observado disputas de la pelota, duelos individuales y ataques directos y respaldados que fueron una bandera en el equipo ganador de Costas todo este tiempo. El golazo de Martirena, después de una buena jugada colectiva y un centro de Salas, confirmaban que la Academia seguía teniendo las herramientas para ser un equipo protagonista.

Una de las tantas atajadas de Facundo Cambeses ante Unión Fotobaires

Recuperar nombres claves lo tendría que hacer, desde la teoría, mejor. Por eso la presencia de Santiago Sosa -ya había jugado ante el Rojo- como 5-Líbero, el regreso de Luciano Vietto como enganche y la confirmación de Maravilla Martínez como socio de Salas lo invitaban a soñar. El DT, de todas formas, analizó caso por caso para la conformación del esquema 3-4-1-2. Así fue que Martín Barrios le ganó la pulseada a Agustín Almendra como doble 5 de Nardoni y Di Césare estuvo en el banco por un problema físico: comenzó Nazareno Colombo como central derecho.

Racing salió decidido a volver a la escena nacional: de una jugada preparada de lateral, tuvo una situación Vietto con un zurdazo que se fue desviado. El 10 tuvo otra chance con un remate desde el punto penal que se fue a las nubes tras un pase atrás de Maravilla. Todo en diez minutos, pero...

Unión venía en alza. Le había ganado en la última fecha a Banfield por 3-1, pero el Kily González mantiene la tensión de cuando su equipo luchaba por evitar el descenso. Ya con buenos números, no puede terminar de soltarse. Mantuvo el habitual esquema 5-3-2 con Gerometta y Del Blanco como carrileros (por derecha e izquierda, respectivamente), tres centrales (Nicolás Paz, Pardo y Corvalán); tres mediocampistas (Ezequiel Ham -de muy buen primer tiempo-, Profini, de 21 años, y Fragapane), y dos delanteros: Dómina y Estigarribia.

Lo mejor del partido

El tatengue tiene armas ofensivas verticales y veloces. Le dejó en claro a Racing que no iba a ser espectador del encuentro con una buena jugada colectiva que finalizó con un derechazo cruzado de Ham que se fue muy cerca del segundo palo de Arias. Y Estigarribia perdió un mano a mano increíble mano a mano ante el arquero luego de un gran anticipo ofensivo de Del Blanco. No se frenó, siguió presionando: eso forzó un pase atrás de Salas desde muy lejos (primero mala decisión y luego mala ejecución) a Arias, y llegó la falta de último recurso del arquero con Estigarribia que no fue advertida, en primera instancia, por Luis Lobo Medina. El VAR tuvo que socorrer al juez principal, que tras revisar la acción en el monitor, le mostró la tarjeta roja a Arias.

Costas se vio obligado a ubicar a Facundo Cambeses (arquero suplente) y quien pagó los platos rotos fue Vietto. Se lució enseguida, conteniendo un difícil tiro libre de Estigarribia y luego salvando en el área chica un mano a mano espectacular ante el propio Estigarribia. Acto seguido, achicando ante Fragapane: Cambeses se hizo figura en diez minutos. Y sobre el final de la primera etapa Dómina se perdió un gol imposible luego de otra gran atajada de Cambeses ante una mejor acción individual de Del Blanco; y tuvo una más ante Dómina. Unión no lo podía creer: fabricó 12 situaciones de gol en 45 minutos, desbordó a la Academia por afuera y por adentro, pero no pudo romper el cero.

El cabezazo de Adrian Martinez tras un centro de Salas finalizará en el 1-0 ante Unión Fotobaires

En el segundo tiempo, el Kily González descompuso la línea de 5 para ser más ofensivo: ingresaron el mediocampista Lionel Verde por Paz y el delantero Lucas Gamba por el volante Fragapane para pasar a jugar 4-3-3. Lo tuvo Del Blanco y otra vez salvó Cambeses; también Corvalán, de cabeza.

Pero la jerarquía de Racing golpeó a los 13 minutos, con un cabezazo de Maravilla Martínez tras una pared con Salas. Otra vez la fórmula mágica de la Academia, como en tantos partidos, logró generar un gol así, entre ellos. Y el 9 recibió un proyectil en la cabeza de la tribuna de Unión, en pleno festejo.

El arquero Gabriel Arias deja la cancha, expulsado Fotobaires

Unión no paró de empujar y Cambeses siguió sacando pelotas de gol. Incluso en la última acción casi empata de cabeza el arquero Cardozo: fue la última apuesta desesperada de un equipo que no mereció irse con las manos vacías. Claramente Cambeses fue la gran figura de la noche, con una calificación de 10 puntos. Racing todavía tiene mucho para mejorar, pero -al menos- ganó otra final.

Christian Leblebidjian Por