Racing - Independiente: en vivo

Racing juega con Independiente en una nueva edición del clásico de Avellaneda con la intención de justificar el favoritismo que se le adjudica de antemano, por su plantel más calificado y un mejor presente, en uno de los encuentros de la 7° fecha de la Liga Profesional. El clásico se disputa en el estadio Presidente Perón, con Fernando Rapallini como árbitro y lo televisarán las señales ESPN Premium .

Es el clásico número 194, en el cual Independiente aventaja a Racing por 75 triunfos contra 53, habiéndose registrado 65 igualdades. Pero los dos viven momentos particulares. Racing necesita reencontrarse con su gente luego de quedarse afuera de las semifinales de Copa de la Liga ante Boca, en definición con tiros desde el punto penal y ser eliminado de sorprendente manera en la Copa Sudamericana, ante un débil River de Uruguay; lo mismo sucedió en la Copa Argentina por Agropecuario, que anda a los tumbos en le Primera Nacional. Independiente vive un caos institucional, también se quedó afuera en la etapa de grupos de la Copa Sudamericana y aunque sigue en carrera en la Copa Argentina, el resultado del clásico podría condicionar la continuidad de Eduardo Domínguez como DT.

En el arranque del partido, Domínguez sorprendió con el debut de Facundo Ferreyra como 9, también con la inclusión de Batallini como titular sobre la banda izquierda. Fernando Gago, en Racing, con el esquema 4-3-3 de siempre y el tridente ofensivo con Hauche, Copetti y Chancalay. En el 4-2-3-1 del Rojo, se repartieron el doble 5 entre Marcone y Lucas Romero; por delante el recién llegado Hachén, Saltita González y Batallini; y el mencionado Ferreyra. Pero el Rojo sufrió en el comienzo los espacios que no podía cubrir por las bandas.

El golazo de Hauche

Pero Racing golpeó rápido con un golazo de chilena de Gabriel Hauche, que impactó el balón tras un córner ejecutado por Vecchio desde la derecha que fue desviado primero en el punto penal por Sigali. Iban apenas ocho minutos y el local hizo explotar a su gente. Es el segundo gol de chilena que el exArgentinos le convierte a Independiente; el anterior se lo había hecho hace ocho años, por un torneo de verano en una victoria por 3-0.

Una presión asfixiante y el penal errado

La presión de la Academia se ejerció con intensidad a tal punto que no sólo le costaba a Independiente cruzar a campo rival sino salir de su propia área. Así fue como tras una gran acción individual de Vecchio, Laso le cometió penal antes de los 20 minutos. Un torbellino fue Racing, incontrolable para el equipo de Domínguez. Pero Enzo Copetti remató cruzado y la pelota dio en el palo derecho de Sosa, cuando el arquero se había tirado hacia el otro lado.

El arquero Sosa le sacó a Hauche su segundo festejo. A los 25 minutos, tras un pelotazo largo (qué fácil vulneran defensivamente a Independiente) quedó cara a cara con el arquero uruguayo.

Lo de Independiente dependía demasiado de un tiro libre, de una infracción que pudieran generar sus volantes para luego transformar esa acción en un centro al área de Chila Gómez. Así logró cabecear una vez Barreto, situación que generó el reclamo del arquero a sus defensores, pero despúés -como se dijo- al Rojo le costó demasiado cruzar a campo rival.

La primera vez que un mediocampista de Independiente quedó de frente al arco de Gómez fue a los 35 minutos: Hachen remató con zurda y desde afuera del área, pero el balón fue controlado sin problemas por el arquero local.

Marcone lucha con Copetti, una escena de Rancing vs Independiente Mauro Alfieri

Tan mal la estaba pasando Independiente que Eduardo Domínguez resolvió un cambio a los 36 minutos de la primera etapa: adentro Leandro Fernández en lugar de Batallini. Al exArgentinos no le gustó nada la modificación y se fue sin mirar al técnico y pateando todo lo que se encontró en el camino entre el campo de juego y el banco de suplentes. Mantuvo el esquema el DT rojo, ya que Fernández se ubicó a la izquierda de la línea de 3 ofensiva, siguiendo Hachén (zurdo) como extremo derecho.

Racing, en el juego, está tres goles arriba , pero no lo capitalizó en la red. Además del penal errado de Copetti, Laso salvó un gol en la línea de Chancalay y Miranda remató cruzado, acción en la que también pudo estar el 2-0. Batallini, antes de ser reemplazado, había visto la tarjeta amarilla por repetición de faltas y al minuto le hizo un topetazo a Hauche. Rapallini cobró la infracción, pero estuvo bien en no volver a sancionar disciplinariamente al volante. No debió irse expulsado por esa acción.

Hauche es frenado por Batallini Rancing vs Independiente. Mauro Alfieri

Hauche, una de las figuras del clásico, fue indomable para todos los jugadores de Independiente. Lucas Rodríguez fue otro de los futbolistas del Rojo que vio la amarilla por un foul sobre él.

Sobre el final del primer tiempo, con todo Racing jugando en campo de Independiente, Gago recibió la mala noticia por la lesión muscular de Vecchio, que debió dejar el campo. Ni siquiera hizo falta que lo reemplace Jonathan Gómez, de muy buenas presentaciones con la camiseta de la Academia. El partido estaba tan controlado por Racing que el entrenador prefirió que Gómez entre bien en calor aunque eso implique jugar unos minutos con diez futbolistas.