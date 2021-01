Juan Antonio Pizzi, en su primer contacto con los futbolistas de Racing. Crédito: twitter @RacingClub

Nicolás Zuberman Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de enero de 2021 • 14:03

Si había dudas por la injerencia que podría llegar a tener Rubén Capria en la nueva función de asesor deportivo, el Mago se encargó de dar respuestas en su primera semana de trabajo. En un puñado de días, la Academia pasó de ser un equipo sin manager, sin entrenador y con interrogantes en el armado del plantel para a la próxima temporada a tener algo parecido a una hoja de ruta para en 2021 volver a intentar lo que no logró en 2020: cruzar los cuartos de final de la Copa Libertadores. Se sabe que a partir de mañana, cuando los futbolistas vuelvan de sus diez días de descanso, Racing será el Racing de Juan Antonio Pizzi.

Y en eso, claro, mucho tiene que ver Capria, que convenció a los dirigentes de que el ex delantero de Barcelona era el hombre indicado. Al Mago lo sedujo Pizzi por su estilo audaz para afrontar cada partido y por su trato humanista dentro del vestuario. El CV alcanzó para persuadir a los dirigentes, atentos a la desconfianza que generó el nombre en las redes sociales. El próximo entrenador de Racing fue campeón del torneo chileno con la Universidad Católica en 2010, campeón del Inicial 2013 con San Lorenzo y campeón de América con Chile, en 2016. Dirigió un mundial (Arabia Saudita, en 2018, con la caída 5 a 0 ante Rusia en el debut y el triunfo ante Egipto después de tres Copas del Mundo sin victorias), Europa League (2013/14 en Valencia, estuvo a un minuto de llegar a la final, cuando lo frustró un gol agónico del Sevilla) y Copa Libertadores (con San Lorenzo, en 2019, cayó en octavos de final ante Cerro Porteño).

Las expectativas son las más altas posibles. Quiero llevar al club al protagonismo que por su historia se merece. Tenemos que convencer a los jugadores Juan Pizzi, en su presentación en Racing

Desde que renunció al banco del Ciclón después de apenas 13 partidos, en octubre de 2019, Pizzi no volvió a trabajar. Esta experiencia en Racing lo encontrará con un cuerpo técnico diferente al que lo acompañó en su carrera. El santafesino Rolando Carlen, que lo acompañaba desde sus inicios en Colón, ahora es entrenador de Cerro, de Montevideo. El ex mediocampista Iván Moreno y Fabianesi será entonces el ayudante del ex goleador de la selección española. Moreno y Fabianesi viene de ser el coordinador metodológico de las inferiores de Rosario Central y durante años trabajó como coach deportivo y consultor de organizaciones, acaso una muestra de lo que se puede esperar en el vestuario de la Academia para este año. Además se sumará un hombre de la casa: Rafael Maceratesi, delantero campeón en 2001, que también viene de ser captador en las inferiores de Rosario Central.

En la conferencia de prensa, al mediodía, Pizzi estuvo acompañado por el Mago Capria, manager del club, y dos dirigentes. Víctor Blanco, el presidente, está de vacaciones. Crédito: twitter @RacingClub

Quienes trabajaron con Pizzi lo describen como un entrenador de trato natural y humano. Aunque aproveche las nuevas tecnologías, el coaching y la neurociencia no es un "entrenador moderno". En su carrera como futbolista tuvo de quiénes aprender: Bobby Robson y Luis Van Gaal lo dirigieron en Barcelona, donde José Mourinho trabajaba como traductor y analizaba rivales. De aquel plantel de Barça, casi todos los futbolistas quedaron ligados al fútbol como técnicos o directores deportivos: Pep Guardiola, Luis Enrique y Julen Lopetegui quizá sean los más reconocidos. Además, tuvo en Tenerife a Jorge Valdano, hincha de la Academia, con quien aún comparte una buena amistad.

Los jugadores de Racing a los que Pizzi ya dirigió

En el vestuario de Racing se encontrará con algunas caras conocidas. A Marcelo Díaz y a Eugenio Mena los dirigió en la selección de Chile, en el corto ciclo entre 2016 y 2018, en el que fue de mayor a menor: ganó la Copa América y llegó a la final de la Copa Confederaciones, pero se quedó fuera de Rusia 2018. Con Díaz tuvo un cortocircuito: símbolo de ese equipo histórico de Chile, lo marginó de la última convocatoria, según los medios chilenos acusado de filtrar información a la prensa. Desde el entorno del director técnico aseguran que en estos días hubo una comunicación y quedó claro que no hay rencor desde ninguna de las partes. Además, tendrá un reencuentro con Héctor Fértoli y Nicolás Reniero, a quienes conoció en su breve paso por el Ciclón. Ya no estará, claro, el último ídolo: Lisandro López, que este martes anunció que dejará el club.

Lisando deja un vacío irremplazable a nivel futbolístico y humano. Entendemos su decisión, pero eso no tapa la tristeza, a mí como entrenador por no poder dirigirlo, a los hinchas y a sus compañeros Juan Pizzi

Más allá de esos casos puntuales, se topará con un vestuario en una situación similar a aquella en la que asumió Sebastián Beccacece en enero pasado. Una base futbolística y humana compuesta por futbolistas que llevan tiempo en el grupo, con vueltas olímpicas incluidas, y que deben volver a desafiarse para lograr su mejor versión. En los últimos dos años, los refuerzos no ayudaron. Para este mercado, el hombre a vender parece ser Matías Rojas, aunque Gabriel Arias y Leonardo Sigali también pueden partir si llega una oferta que convenza. Además, a Díaz y a Augusto Solari se les vence el contrato a mitad de año. Por eso será importante acertar desde los refuerzos. En principio, la búsqueda será por un lateral derecho, un mediocampista y un delantero. Para cada puesto hay un primer candidato: el paraguayo Jorge Moreira como lateral; el regreso de Pol Fernández en el medio y la apuesta por repatriar al colombiano Roger Martínez.

Matías Rojas celebra un gol: puede ser uno de los que Racing venda en este mercado de pases. Fuente: AP

En el corto plazo Pizzi tendrá dos desafíos. El primero será lograr que Racing vuelva a ser competitivo en el plano local después de un 2020 irregular, a partir del 14 de febrero, cuando comience un torneo con un formato similar al que pasó aunque con el agregado de que sí habrá un clásico ante Independiente. El otro será la final con River que no se pudo jugar el año pasado, la Supercopa Argentina, que la Academia debe disputar por ser campeón de la Superliga 2018/'19 y River de la Copa Argentina 2019. A partir de abril, comenzará otra vez el gran objetivo para Racing: la Libertadores.

La final con River la vamos a jugar cuando lo dispongan, pero es conveniente que se juegue más adelante para llegar de la mejor manera posible Juan Pizzi

En las redes sociales, algunos hinchas de Racing, con una identidad que siempre va atenta a los guiños del destino, recordaban que la última vez que la Academia logró cruzar la frontera de los cuartos de final fue en 1997, con Capria, el actual manager, como número 10. Otros se aferraban al breve paso de Pizzi por River, requisito por el que también pasaron Reinaldo Merlo, Diego Cocca y Eduardo Coudet, los tres directores técnicos que lograron una vuelta olímpica en lo que va de este siglo. Es, al menos, la muestra de que hay una ilusión en marcha. Y eso que la eliminación ante Boca parecía mover los cimientos del club. No es poco.

La primera imagen de Juan Pizzi como entrenador de Racing: asumió este jueves a la mañana. Crédito: twitter @RacingClub

Conforme a los criterios de Más información