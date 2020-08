Lisandro López durante su entrenamiento en Racing Crédito: facebook.com/racingcluboficial

Nicolás Zuberman Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de agosto de 2020 • 08:56

Justo cuando Racing podía encarar su primera semana con el plantel completo, luego de que se sumaran a las prácticas el viernes pasado Alexis Soto y Thiago Banega, quienes habían dado positivo de Covid-19 en el testeo del 10 de agosto, aparecieron las dos primeras lesiones musculares en el equipo. Y, encima, en dos jugadores claves como el capitán Lisandro López y el mediocampista Matías Rojas.

"López y Rojas, que el lunes, al finalizar el entrenamiento sintieron molestias, se realizaron estudios y arrojaron que ambos tienen una distensión en el recto anterior del cuádriceps izquierdo. Los dos hacen kinesiología", decía el parte matinal del club este martes. Así, los dos futbolistas llegarían con lo justo al partido ante Nacional, de Uruguay, por la Copa Libertadores, programado para el 17 de septiembre, en 22 días.

Lisandro López, el máximo referente de Racing Crédito: facebook.com/racingcluboficial

Las lesiones musculares, con el antecedente de lo que ocurrió en Europa, eran los temores más repetidos entre los futbolistas y los cuerpos técnicos durante los cinco meses de parate. En La Academia cayeron sobre dos jugadores clave. Licha, que renovó su contrato durante el receso, es el capitán y la bandera del equipo. Con 37 años era una incógnita cómo iba a asimilar su cuerpo el regreso a las prácticas. "Desde lo mental me siento fuerte, con muchas ganas de volver a competir. Veremos cómo responde el físico cuando vuelva a los entrenamientos normales", había dicho en una conferencia de prensa virtual, en mayo.

Rojas es acaso el jugador más importante para Sebastián Beccacece de mitad de cancha para adelante, además de ser el único que venía de realizar entrenamientos en grupo y bajo la mirada de un preparador físico, ya que viajó a Asunción para trabajar junto a la selección paraguaya. El recuerdo del último partido de Racing, el 15 de marzo ante Aldosivi, en un triunfo por 4-3, engrandece la figura del zurdo: fue el mejor jugador de la cancha y marcó dos goles. Además, en esa posición Beccacece tiene menos recambio que con López, que puede ser reemplazado por Nicolás Reniero, Darío Cvitanich o Jonathan Cristaldo. Una baja sensible.

La "burbuja sanitaria" y el mercado de pases

Mientras Boca y River ya entraron en su "burbuja sanitaria", Racing tiene pensado hacerlo el 8 de septiembre, ya que a diferencia de esos dos equipos regresa a la Copa como local. El plan del cuerpo técnico es quedar concentrado ese martes 8 en el Hotel Savoy, en la zona de Congreso, y realizar los entrenamientos en el Predio Tita y el Cilindro, para liberar al plantel el 30 de septiembre, una vez concluida la primera fase de la Copa, con viajes a Montevideo y Lima incluidos. La Academia había arrancado el Grupo F de la Libertadores con puntaje ideal, tras un triunfo por 2 a 1 ante Estudiantes de Mérida, en Venezuela, y la victoria por 1 a 0 contra Alianza Lima, en Avellaneda.

A la espera de los movimientos del mercado de pases en Europa que puede traer buenos ingresos por los posibles traspasos de Lautaro Martínez, Rodrigo De Paul y Juan Musso, en Racing esperan no desprenderse de ningún futbolista, aunque en caso de que llegue alguna oferta que conforme no será rechazada. La única salida durante el parate fue la del arquero Javier García, que no renovó su contrato. En su lugar Beccacece incorporó al ex Patronato, Olimpo y Lanús Matías Ibáñez. Además, espera para los próximos días la llegada del paraguayo Lorenzo Melgarejo, un zurdo polifuncional de 3o años, que llega desde el Spartak de Moscú ruso.

Luego de los inconvenientes iniciales, por la presencia de cinco casos positivos de Covid-19 (además de los mencionados Soto y Banega, el juvenil Juan Cáceres, el preparador físico principal Martín Bressán y el kinesiólogo Rosendo Regeuiro), el cuerpo técnico llevaba con entusiasmo el regreso a las prácticas. Con la posibilidad de entrenar en grupos de a diez como marca el protocolo y con el plantel completo, las expectativas aumentaban. Y llegaron las lesiones que dejan a dos futbolistas importantes en duda para el primer partido en más de seis meses.

Una clase de Reniero sobre cómo controlar la pelota