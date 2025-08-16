Racing: otro descontrol sobre el final, derrota ante Tigre y una marca negativa

En la previa a jugar el partido decisivo ante Peñarol, por los octavos de final de la Copa Libertadores, Racing tuvo una noche cargada de emociones negativas en el Cilindro de Avellaneda, donde pasó de estar en ventaja con el equipo muleto ante Tigre, gracias a un golazo de Adrián Balboa, a quedarse con 10 a los 8 minutos del segundo tiempo, por la expulsión de Franco Pardo, y perder 2-1 sobre la hora, por los goles de Braian Martínez –de penal– e Ignacio Russo, a los 44 y 48 minutos, respectivamente. Una racha sorpresiva y negativa, ya que suma cuatro partidos seguidos perdidos como local por torneos locales.

Gustavo Costas, enardecido con el árbitro Darío Herrera, volvió a descontrolarse y terminó echado por el juez, pero su propio equipo fue el que propició el descontrol, ya que Gabriel Rojas hizo una falta infantil que le permitió igualar a la visita, mientras que Pardo –que era el mejor jugador del partido–, fue a cruzar con una vehemencia innecesaria tras recibir una exagerada primera amonestación un minuto antes.

Nazareno Colombo toma de la camiseta a Sebastián Medina Fotobaires

Vivir el “aquí y ahora” es una premisa que muchos se proponen, pero que no siempre alcanzan. Para el mundo Racing, el partido ante Tigre se presentaba como un compromiso impostergable pero no central: la mente de todos –jugadores, cuerpo técnico, dirigentes e hinchas– está en el próximo martes, cuando la Academia reciba a Peñarol.

Después de la floja producción del equipo en Uruguay, donde sí mostró carácter para luchar pero careció de herramientas para generar alguna situación de gol, Costas apeló a la lógica y guardó a los habituales titulares. En un marco de niveles irregulares de varios futbolistas del plantel, sumado a un cuadro de involución colectiva que se traduce en un poder de juego y de fuego reducido partido a partido, los frecuentes relevos observaban en el cruce con el Matador una chance de mostrarse.

Adrián Balboa festeja su golazo ante Tigre Fotobaires

Franco Pardo y Elías Torres, en la defensa y en el ataque respectivamente, salieron a la cancha con la pretensión de aportar y, además, sumar crédito para meterse en el once copero. Torres, quien llegó en este mercado de pases luego de lucirse en Aldosivi, es evaluado como el posible acompañante de Adrián Martínez, el gran goleador del equipo, quien ingresó en la segunda parte, otra vez se fue sin anotar y llegó a su peor racha sin convertir, distribuidos en seis encuentros (cinco en el Clausura y uno en la Libertadores).

Para un artillero insaciable, autor de 46 conquistas en 77 partidos oficiales en la Academia, el dato más alarmante es que en los encuentros con Barracas Central, Belgrano, Estudiantes, Boca, Peñarol y Tigre casi no dispuso de ocasiones para patear o cabecear al arco. Maravilla dejó de tener situaciones verdaderamente propicias y extrañó a Maximiliano Salas, quien lo complementaba para ir al cuerpo a cuerpo con los defensores rivales. Torres, que mostró buena técnica y también predisposición al combate, no tuvo muchas intervenciones en el duelo con el Matador y, para colmo, fue la pieza que “sacrificaron” tras la expulsión de Pardo.

El ENOJO de Costas tras el penal sancionado para Tigre



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/qeKrfN4VMO — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 16, 2025

Uno de los pocos que se fue con una sensación positiva fue Adrián Balboa, quien a los 43 minutos del primer tiempo mató la pelota con el pecho y, en el aire, la tomó de volea para clavarla cerca del ángulo derecho de Felipe Zenobio. A contramano de ese tanto de otro partido, otra de las conclusiones negativas que arrojó el encuentro fue la producción de Richard Sánchez, quien fue titular y otra vez mostró imprecisiones, por lo que hubo algunos silbidos para despedirlo a los 30 minutos de la segunda etapa.

Y Rojas, el mejor lateral del fútbol argentino cuando ataca, tomó la insólita decisión de agarrar innecesariamente a Ignacio Russo, lo que le permitió a la visita –tras el aviso del VAR a Herrera– empatar con un penal ejecutado por Braian Martínez, ex Independiente. Encima, en la jugada del penal, Gabriel Arias otra vez había salido muy mal a cortar un centro, en lo que marca una preocupante tendencia del arquero, quien ante Peñarol pagó con el gol aurinegro un flojo cálculo de salida.

Lo mejor del partido

Costas, que había sido expulsado cuando Herrera dio el penal que derivó en el 1-1 de Tigre, bramaba como los hinchas, que insultaron a Claudio Tapia, presidente de la AFA. En Racing interpretan, en la tribuna y también en parte de la interna, que la nueva dirigencia encabezada por Diego Milito “no tiene peso” en la Casa Madre de la pelota. Para coronar una noche tortuosa, Martínez desbordó por la izquierda, tiró un centro que vieron pasar Arias y los defensores y que Russo, de cabeza, mandó a la red.

Racing se fue preocupado por todo, por otro descontrol y por el bajo nivel. Justo en la antesala de un choque decisivo por la Libertadores.