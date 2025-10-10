Racing quiere refuerzos para jugar contra Flamengo: por qué Maravilla Martínez genera una alarma extra

“Tenemos que llegar a Lima como sea”. Así piensa y también plantea Gustavo Costas, a quien desvela el sueño de todo Racing: alcanzar la final de la Copa Libertadores. El “como sea” mencionado por el entrenador tras el empate con Independiente Rivadavia en el Cilindro, por la undécima fecha del torneo Clausura, puede adquirir una dimensión más notoria debido a las bajas que sufrió en ese partido: Elías Torres, uno de los delanteros que arribaron como suplentes de Adrián ‘Maravilla’ Martínez, sufrió una rotura del ligamento anterior de la rodilla derecha, y Franco Pardo tuvo un desgarro de grado 3 en el aductor izquierdo.

Torres, que había llegado de Aldosivi en el último mercado de pases, rompió en llanto al percatarse inmediatamente de la gravedad de su lesión. Su anhelo de convertir por primera vez con la camiseta de la Academia quedará en pausa hasta mediados del próximo año, cuando se cumpla el plazo estipulado para la recuperación. Debido a ese extenso tiempo que le llevará reaparecer al Pescador, y luego de hacer averiguaciones en la Asociación del Fútbol Argentino, Racing inició gestiones por un delantero más para el plantel.

Elías Torres, junto a Gustavo Costas y Tomás Conechny; el delantero padeció una rotura del ligamento anterior de la rodilla derecha y no volverá a actuar hasta mediados de 2026. Prensa Racing

Los requisitos que debe cumplir el club para una potencial contratación son dos: que se trate de un jugador del medio local y que no sea extranjero, ya que tiene cinco plazas ocupadas por los uruguayos Gastón Martirena, Martín Barrios y Adrián Balboa, el colombiano Duván Vergara y el paraguayo Richard Sánchez. Por esa limitación, en la mitad celeste y blanca de Avellaneda descartaron al paraguayo Ronaldo Martínez, goleador de Platense y del Clausura (7 conquistas), cuyos despliegue por todo el frente de ataque y gran cabezazo generaban una buena impresión.

Ronaldo Martínez, goleador de Platense, cumple los requisitos futbolísticos para Racing pero no uno administrativo para AFA: es paraguayo, y la Academia tiene cubierto el cupo de extranjeros.

Ante una consulta para LA NACION, distintas fuentes de Racing reconocieron que los apuntados que quedaban en carpeta eran dos. En ambos casos, con pasado en el club: Enzo Copetti y Alexis Cuello, de Rosario Central y San Lorenzo, respectivamente. “Se llamó a Central y a San Lorenzo, pero ambos clubes manifestaron que no están dispuestos a negociarlos ahora. La situación se presenta prácticamente imposible”, coincidieron los consultados.

“Copetti bocón, hacete cargo c...”, fue el duro mensaje que le dedicaron en 2022 al atacante que ahora milita en el equipo canalla. ¿El motivo? El ex jugador de Rafaela no quiso patear el penal que podría haberle dado a Racing la consagración en la Liga Profesional de aquel año, frente a River, en la última fecha. Pese a que consiguió 21 goles en 45 encuentros oficiales durante esa temporada, Copetti quedó en la mira por no haber afrontado esa ejecución, que terminó siendo de Jonathan Galván y contenida por Franco Armani.

El delantero, que no sentía confianza porque había fallado remates ante Boca e Independiente, se defendió con un mensaje en las redes sociales: “Hice mil cosas bien y nadie dijo nada; hice una cosa mal y ya soy la peor persona del mundo”. Ahora, al futbolista lo ilusionaba el desafío de recalar en Racing para la semifinal contra Flamengo, pero Central no tiene en los planes deshacerse de él.

A Copetti le gustaría retornara a Avellaneda, pero no está en los planes de Rosario Central deshacerse de él. Marcelo Manera - LA NACION

‘Chucky’ Cuello, que anotó un golazo contra Racing el año pasado en el Nuevo Gasómetro, se formó en la Academia y jugó un partido amistoso en el verano de 2019 cuando Eduardo Coudet lo puso en el comienzo en una derrota a manos de Gimnasia. Con características diferentes a las de Copetti, ya que puede desplazarse por lo ancho del frente del ataque, el punta de 25 años no sumó minutos oficiales con la camiseta celeste y blanca. No obstante, Damián Ayude, el director técnico azulgrana, lo considera una pieza muy importante en su formación titular.

“Hoy Cuello está enchufado en lo que está haciendo. Es una de las cartas del triunfo de este plantel”, había respondido públicamente Ulises Morales, presidente de la asamblea de San Lorenzo, sobre la valía de ‘Chucky’ para el Ciclón, club en el que este jueves volvió a quedar como presidente Marcelo Moretti. El club de Boedo pagó U$S 1.000.000 por 60 por ciento del pase; el resto de la ficha pertenece a Almagro.

Alexis Cuello pasó por Racing y no se consolidó, pero volvió a interesar a la dirigencia; San Lorenzo se propone retenerlo. Fotobaires

Además de a ‘Maravilla’ Martínez, autor de 50 goles y figura clave en las aspiraciones racinguistas, Costas tiene como alternativa para la semifinal ante Flamengo a ‘Rocky’ Balboa. El atacante, cuya potencia mostrada en Unión había cautivado al entrenador académico, no logró rendimientos que lo convirtieran en una opción que otorgara certezas. Su mejor desempeño fue el de la revancha contra Peñarol, en la que Racing, bajo un diluvio, revirtió el 0-1 de la ida y pasó a los cuartos de final de la Libertadores. Pero sus actuaciones ya despiertan murmullos entre los hinchas.

“No vamos a traer por traer”, enfatizaron desde Racing para LA NACION, a la vez que diversas fuentes consideraron que hay un integrante del plantel por recuperar para el cruce copero, a menos de dos semanas de visitar el Maracanã: Luciano Vietto. El delantero cordobés tiene una muy baja participación en el semestre; sumó apenas 100 minutos en cuatro partidos. Fue titular solamente contra Huracán (62 minutos), e ingresó frente a Unión (21), Argentinos Juniors (16) y Peñarol (1, para los penales que finalmente no fueron necesarios).

Luciano Vietto sufre un dolor muy intenso en la espalda y necesita un tratamiento especial, de inyecciones; "si está bien, ahí tenemos al jugador que puede darnos un plus”, piensan directivos de la Academia. LUIS ROBAYO - AFP

Una lesión lumbar tuvo a maltraer al formado en el predio Tita Mattiussi, que recibió el visto bueno (con el respaldo de documentos médicos) para exponerse a un tratamiento especial de inyecciones para bloquear un dolor por momentos insoportable en la espalda. “Si Luciano está bien, ahí tenemos al jugador que puede darnos un plus”, sostienen desde las entrañas del club. Pero las características del cordobés son diferentes a las de Martínez y Balboa.

Con las alternativas reducidas, otra situación genera preocupación en la Academia: ‘Maravilla’ está a una amonestación de quedar suspendido. Si recibiera una tarjeta amarilla en la ida ante Flamengo, no podrá jugar la revancha. Y si supera el primer duelo sin ser amonestado, una amarilla en Avellaneda lo excluiría de la hipotética final.

Adrián 'Maravilla' Martínez, que zafó de ser expulsado frente a River por Copa Argentina, está a una amonestación de ser suspendido por Copa Libertadores; está en riesgo para el desquite de la semifinal contra Flamengo y eventualmente para la final de Lima. Marcos Brindicci

El complejo contexto celeste y blanco se completa con la baja confirmada de Franco Pardo para ambos duelos de semis. Y si Racing superara al poderoso Flamengo, el ex futbolista de Unión puede quedarse al margen también del partido decisivo, el que se desarrollará en Perú el sábado 29 de noviembre. El desgarro de grado 3 del aductor conlleva una rotura completa en la inserción, por lo que el plazo de recuperación no es, en general, menor a dos meses.

El Racing dirigido por Costas batalló para llegar hasta las semifanales de la Copa. Para la próxima contienda, en el mítico Maracanã, contará con menos soldados.