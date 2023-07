Racing: Tomás Avilés, otra promesa del fútbol argentino será compañero de Lionel Messi en Inter Miami

escuchar

Tomás Avilés tiene 19 años y será compañero de Lionel Messi en Inter Miami. El pase terminó de resolverse este jueves entre el club norteamericano y Víctor Blanco, presidente de Racing. La entidad de Avellaneda recibirá 9.000.000 de dólares por el 80% del defensor que también puede jugar como mediocampista central.

Avilés tiene apenas 20 partidos en la primera de la Academia, hizo su debut el 27 de febrero de este año en la victoria de Racing ante Lanús por 2-1. Hace tiempo que está bien considerado por Fernando Gago, quien en el actual certamen lo puso en 15 partidos.

Tomás Aviles, jugador de Racing que seguirá su carrera en Inter Miami, de la MLS Instagram

En la última fecha, en el triunfo de Racing sobre Central Córdoba de Santiago del Estero por 3-1, por la 26° fecha de la Liga Profesional, ya se marcaba la particularidad de la cantidad de jóvenes que utilizaba el entrenador Gago. Y Avilés fue protagonista. En la última jugada del primer tiempo, Agustín Ojeda, autor del 2-0 parcial, arrancó con campo libre hacia el arco de Matías Mansilla por cuarta vez en el partido. El rosarino recibió el pase de Tomás Avilés y encaró a toda velocidad hacia el gol. Esta vez, le ganó el duelo al arquero Matías Mansilla. Luego corrió unos metros y se dejó vencer por la emoción del primer gol en Primera. Lo festejó tirado en el césped, en soledad; la mayoría de sus compañeros se acercaron a abrazar a Avilés, el asistidor, después de una semana especial por la oferta que ya había llegado el lunes desde el Inter de Miami. El pase terminó de cerrarse este jueves de la siguiente manera: 7 millones de dólares por el 80% de la transferencia, más 2 millones de la moneda norteamericana por cumplir objetivos.

Entre las partes, quedaron en hacer un partido amistoso entre Inter Miami y Racing y también la posibilidad de que la Academia haga una pretemporada en los Estados Unidos, pero eso no quedó firmado, será tema de conversación para terminar de definir en los próximos días.

Los chicos dicen presente en la Academia. Además de Avilés y Ojeda, Gago también había ubicado ante Central Córdoba como titulares a Tobias Rubio y Santiago Quirós, otros de los 14 futbolistas surgidos del Tita que hizo debutar Gago en su ciclo en la Academia. En la segunda mitad ante el equipo de Madelón se sumaron Tomás Pérez y Baltasar Rodríguez.

La mayoría de estos estrenos se dieron entre mayo y junio de este 2023. Una decisión más empujada por la necesidad del contexto que por una planificación. Después de que los habituales recambios del plantel no rindieran en el nivel esperado, el técnico se convenció de que cada hueco que apareciera en el equipo titular iba a ser rellenado con un juvenil. Los nombres de Avilés, Quirós, Ojeda, Rodríguez y Pérez fueron ganándole lugar a los de Edwin Cardona, Paolo Guerrero, Jonathan Galván y Emiliano Insúa, por citar unos casos.

Gago utilizó a Avilés como defensor central en línea de cuatro; también en línea de tres y como volante central, en esa función en donde puede terminar cumpliendo el rol de líbero por delante. El defensor, a pesar de haber jugado por Chile para el Sudamericano Sub 20 de 2023, prefirió representar al equipo de Argentina que jugó el Mundial de la categoría en mayo pasado.

Hace menos de una semana, en plena negociación entre los clubes, se había afirmado que Atlético de Madrid, dirigido por Diego Simeone, iba a ser parte de la triangulación. Que el club español iba a comprar al defensor y lo iba a ceder a Inter Miami. Finalmente, por lo que se supo en Racing, esto no ocurrió y la transferencia fue directa entre la Academia y la MLS.

Farías, de Colón a la MLS

La primera joya que emigró a la MLS para ser compañero de Lionel Messi fue Facundo Farías (20 años), “La joya”, el delantero de Colón que saltó a la consideración de los hinchas hace apenas cuatro años (debutó el 2/11/2019) e integró el plantel del equipo que llenó de historia el álbum del sabalero, cuando el 4 de junio de 2021 se coronó campeón –por primera vez– del fútbol argentino, se despidió este martes de su gente, de aquellos hinchas, dirigentes y compañeros que lo vieron crecer. En el curso de esta semana su destino será Miami.

Facundo Farías, la joya de Colón, se sumará como jugador a Inter Miami de Leo Messi.

“No voy a negar que estoy contento pero a la vez muy ansioso por llegar y entrenar. Los profes del equipo me enviaron una rutina para trabajar aquí, pero voy confiado, pensando que estoy frente a una gran oportunidad que no debo desaprovechar”, dijo Farías ante los periodistas al finalizar el cotejo. El jugador, que estuvo en el banco de suplentes frente a Tigre, pero no jugó, explicó que todo le llegó “más rápido de lo previsto”. “Intenté no estar pegado a la negociación; eso quedó en manos del presidente del club y mi representante. Ahora solo pienso en viajar e incorporarme al equipo y comenzar esta nueva etapa.¿Qué espero de Messi?. Aprender lo mucho que sabe y nos dio a los argentinos. Voy a disfrutarlo al máximo“, aseguró.

Pero ya habían argentinos en Inter Miami. O sea: Messi, Farías y Avilés no serán los únicos argentinos con al camiseta rosa. Uno es Nicolás Stefanelli, que podría compartir la delantera con Leo desde su rol de jugador que se mueve por cualquier sector del ataque. Nacido en Quilmes hace 28 años, sus inicios en el profesionalismo fueron en Defensa y Justicia e integró el plantel que logró el ascenso a Primera División en 2014

Messi arrancó con todo en la MLS, con tres goles para Inter Miami en los primeros dos partidos

Otra pieza ofensiva, aunque desde el mediocampo, es Benjamín Cremaschi, de apenas 18 años y titular en el debut de Martino, el sábado pasado. Surgido de las divisiones menores de la franquicia, debutó en primera en febrero pasado y pronto comenzó a tener mucha participación. Acumula 22 encuentros, de los cuales 14 fueron desde el inicio, marcó su único tanto, un golazo, al abrir el marcador en el 2-2 en la visita a DC United por la fecha 24 de la MLS y dio tres asistencias.

El otro es Franco Negri, que deberá esperar para dar sus primeros pasos al lado de Messi. El ex Godoy Cruz era el lateral izquierdo indiscutido del equipo y uno de los futbolistas con más minutos en el primer semestre. Participó en la mayoría de los encuentros, convirtió dos goles y dio dos asistencias, pero en la caída por 4-1 ante Philadelphia el 25 de junio pasado sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y debió ser operado.

