Racing vs. Peñarol, en vivo, por la Copa Libertadores

Los dos clubes saben lo que es ganar la Copa Libertadores. Racing levantó el trofeo únicamente en 1967, año en el que venció a la final a Nacional, de Uruguay, por 2 a 1 en el desempate de la final, en Chile, tras sendos 0 a 0 en la Argentina y Uruguay. Peñarol se consagró cinco veces, lo que lo consolida como el tercero entre los máximos ganadores, detrás de Boca (6) e Independiente (7). Gritó campeón en 1960, 1961, 1966, 1982 y 1987.