Racing vs. Peñarol, en vivo, por la Copa Libertadores
En el Cilindro, la Academia se enfrenta con el gigante uruguayo
Termina el primer tiempo
En un muy buen partido, Racing y Peñarol empatan 1 a 1. Los dos equipos tuvieron posibilidades de elevar el marcador. Rojo marcó un tanto, anulado vía VAR: empujó al zaguero antes de dar el cabezazo.
Gol de Racing (anulado)
Cabezazo demoledor de Rojo, que se besa el escudo y lo grita con alma y vida. Sin embargo, la acción es revisada por el VAR, por un empujón previo a Méndez.
¡¡¡NO CUENTA EL GOL DE MARCOS R. PARA RACING ANTE PEÑAROL POR UNA INFRACCIÓN PREVIA!!! ¿Qué te parece?— SportsCenter (@SC_ESPN) August 20, 2025
📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/TVc5uVwARs
Máxima tensión
El partido entra en un pozo de máxima tensión: se pelea mucho, se juega poco. Sobre todo, después de un comienzo demoledor.
Gol de Peñarol
Racing no sabe aprovechar su momento. Al rato de abrir el marcador, sufre una pelota parada. Córner de Trindade, cabezazo de Herrera. Van 1-1.
LOCURA MANYA: Herrera convirtió el 1-1 (2-1 global) de Peñarol ante Racing.— SportsCenter (@SC_ESPN) August 20, 2025
📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/5oJ9jub36c
Gol de Racing
De arremetida, Maravilla abre el marcador y le da un impulso tremendo a la Academia. La acción toma vuelo con un cabezazo de Rojo, en el área rival.
¡¡¡GOL DE RACING!!! Marcos R. la bajó de cabeza y Maravilla puso el 1-0 (1-1 global) ante Peñarol.— SportsCenter (@SC_ESPN) August 20, 2025
📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/jqwq0Kznxw
Con el control
Racing maneja los tiempos y tiene la pelota. Por el momento, sin mayor profundidad. Un remate de Almendra pasa cerca.
Empieza el partido
Racing y Peñarol juegan en Avellaneda, en busca de los cuartos de final.
Peñarol, confirmado
Diego Aguirre dispone esta alineación: Cortés; Gularte, Méndez, Herrera y Olivera; Sosa, Remedi y Trindade; Cabrera, Terans y Silvera.
Así juega #Peñarol frente a Racing 🇦🇷, por los Octavos de Final de la Copa CONMEBOL @Libertadores. pic.twitter.com/yu7s1t4Fmg— PEÑAROL (@OficialCAP) August 19, 2025
Racing, confirmado
Gustavo Costas elige esta formación: Arias; Pardo, Sosa y Rojo; Martirena, Nardoni, Almendra y Rojas; Solari, Maravilla y Balboa.
¡LOS 11 DE LA ACADEMIA PARA ESTA NOCHE! pic.twitter.com/uXPm6YDu89— Racing Club (@RacingClub) August 19, 2025
Fuegos artificiales
En la madrugada, un grupo de hinchas de la Academia lanzó fuegos artificiales y bombas de estruendo en las cercanías del hotel donde se aloja Peñarol. El objetivo fue alterar el descanso de los futbolistas visitantes.
🫡 EL DECANO DEL FÚTBOL URUGUAYO EN AVELLANEDA #VamosCarbonero @Libertadores pic.twitter.com/3z6bIrwrSa— PEÑAROL (@OficialCAP) August 19, 2025
La seguridad
El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, indicó que el dispositivo de seguridad para con los simpatizantes aurinegros va a ser similar al instrumentado en Uruguay para los de Racing. El mandatario sostuvo en declaraciones radiales: “El sistema de seguridad va a ser el mismo que en Uruguay; aunque haya que esperar mucho, es el menor de los males”.
El mal clima
Varias inundaciones se registraron a causa de las intensas tormentas que afectan al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), mientras persiste la alerta naranja, emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El partido no fue suspendido, pero generó revuelo y dudas entre los hinchas. “¿Se juega, al final?“, se preguntan. No hay novedades desde la organización en ese sentido.
La historia
Los dos clubes saben lo que es ganar la Copa Libertadores. Racing levantó el trofeo únicamente en 1967, año en el que venció a la final a Nacional, de Uruguay, por 2 a 1 en el desempate de la final, en Chile, tras sendos 0 a 0 en la Argentina y Uruguay. Peñarol se consagró cinco veces, lo que lo consolida como el tercero entre los máximos ganadores, detrás de Boca (6) e Independiente (7). Gritó campeón en 1960, 1961, 1966, 1982 y 1987.
El primer encuentro
En el estadio Campeón del Siglo, de Montevideo, Uruguay, el Manya se quedó con la victoria por 1-0 gracias a un gol de David Terans. La Academia intentará revertir el resultado adverso para avanzar de ronda y quedar entre los ocho mejores.
Bienvenidos al partido en vivo
Desde las 21.30, Racing y Peñarol se enfrentarán en el desquite de la serie de octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El encuentro, que contará con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán, se desarrollará en el Cilindro de Avellaneda y será transmitido por TV a través de Fox Sports, como así también por streaming en la plataforma Disney+.
Más notas de Copa Libertadores
Seguí leyendo
"La libertad de hacer algo único". El descubridor de Franco Colapinto en la F.1 y su pasión secreta que lo hace ser "mejor jefe"
Sin salida. "Toman la medicina": el drama de los atletas que se dopan para ganarse la vida y cuál es la ciudad de las drogas
De Curuzú Cuatiá a Feroe. Juega en islas semivacías, casi se congela y dice que allá “es todo muy aburrido”, pero piensa quedarse
- 1
Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura 2025, tras la fecha 5
- 2
Garnacho fue colgado por Manchester United, las ofertas no llegan y ahora quedó fuera de la selección
- 3
Independiente vs. Universidad de Chile, por la Copa Sudamericana 2025: día, horario, TV y cómo ver online
- 4
Las críticas a Simeone por sus cambios en la derrota del Atlético ante el Espanyol y la enigmática frase del DT