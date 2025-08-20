LA NACION
Racing vs. Peñarol, en vivo, por la Copa Libertadores

En el Cilindro, la Academia se enfrenta con el gigante uruguayo

El grito furioso de Rojo, anulado por una infracción
El grito furioso de Rojo, anulado por una infracción

Termina el primer tiempo

En un muy buen partido, Racing y Peñarol empatan 1 a 1. Los dos equipos tuvieron posibilidades de elevar el marcador. Rojo marcó un tanto, anulado vía VAR: empujó al zaguero antes de dar el cabezazo.

Gol de Racing (anulado)

Cabezazo demoledor de Rojo, que se besa el escudo y lo grita con alma y vida. Sin embargo, la acción es revisada por el VAR, por un empujón previo a Méndez.

Máxima tensión

El partido entra en un pozo de máxima tensión: se pelea mucho, se juega poco. Sobre todo, después de un comienzo demoledor.

Gol de Peñarol

Racing no sabe aprovechar su momento. Al rato de abrir el marcador, sufre una pelota parada. Córner de Trindade, cabezazo de Herrera. Van 1-1.

Gol de Racing

De arremetida, Maravilla abre el marcador y le da un impulso tremendo a la Academia. La acción toma vuelo con un cabezazo de Rojo, en el área rival.

Con el control

Racing maneja los tiempos y tiene la pelota. Por el momento, sin mayor profundidad. Un remate de Almendra pasa cerca.

Empieza el partido

Racing y Peñarol juegan en Avellaneda, en busca de los cuartos de final.

Peñarol, confirmado

Diego Aguirre dispone esta alineación: Cortés; Gularte, Méndez, Herrera y Olivera; Sosa, Remedi y Trindade; Cabrera, Terans y Silvera.

Racing, confirmado

Gustavo Costas elige esta formación: Arias; Pardo, Sosa y Rojo; Martirena, Nardoni, Almendra y Rojas; Solari, Maravilla y Balboa.

Fuegos artificiales

En la madrugada, un grupo de hinchas de la Academia lanzó fuegos artificiales y bombas de estruendo en las cercanías del hotel donde se aloja Peñarol. El objetivo fue alterar el descanso de los futbolistas visitantes.

La seguridad

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, indicó que el dispositivo de seguridad para con los simpatizantes aurinegros va a ser similar al instrumentado en Uruguay para los de Racing. El mandatario sostuvo en declaraciones radiales: “El sistema de seguridad va a ser el mismo que en Uruguay; aunque haya que esperar mucho, es el menor de los males”.

El mal clima

Varias inundaciones se registraron a causa de las intensas tormentas que afectan al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), mientras persiste la alerta naranja, emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El partido no fue suspendido, pero generó revuelo y dudas entre los hinchas. “¿Se juega, al final?“, se preguntan. No hay novedades desde la organización en ese sentido.

La historia

Los dos clubes saben lo que es ganar la Copa Libertadores. Racing levantó el trofeo únicamente en 1967, año en el que venció a la final a Nacional, de Uruguay, por 2 a 1 en el desempate de la final, en Chile, tras sendos 0 a 0 en la Argentina y Uruguay. Peñarol se consagró cinco veces, lo que lo consolida como el tercero entre los máximos ganadores, detrás de Boca (6) e Independiente (7). Gritó campeón en 1960, 1961, 1966, 1982 y 1987.

El primer encuentro

En el estadio Campeón del Siglo, de Montevideo, Uruguay, el Manya se quedó con la victoria por 1-0 gracias a un gol de David Terans. La Academia intentará revertir el resultado adverso para avanzar de ronda y quedar entre los ocho mejores.

Bienvenidos al partido en vivo

Desde las 21.30, Racing y Peñarol se enfrentarán en el desquite de la serie de octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El encuentro, que contará con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán, se desarrollará en el Cilindro de Avellaneda y será transmitido por TV a través de Fox Sports, como así también por streaming en la plataforma Disney+.

Nazareno Colombo y Matías Arezo, en el duro choque en Montevideo, que fue un típico partido de Copa Libertadores; para esta noche se espera otro.
Nazareno Colombo y Matías Arezo, en el duro choque en Montevideo, que fue un típico partido de Copa Libertadores; para esta noche se espera otro.

