Racing vs. Vélez, en vivo, por los cuartos de final de la Copa Libertadores
En el Cilindro, se reencuentran dos equipos argentinos; en Liniers ganó la Academia por 1 a 0
Empieza el partido
Racing juega con Vélez, desde las 19.01, el desquite de los cuartos de final de la Copa Libertadores.
Una fiesta
Una multitud recibe a Racing, en el Cilindro, en un partido histórico. Cualquier cosa puede ocurrir.
Vélez, confirmado
Guillermo Barros Schelotto eligió a los siguientes jugadores para la formación inicial: Tomás Marchiori; Agustín Lagos, Emanuel Mammana, Aaron Quirós y Diego Gómez; Rodrigo Aliendro y Agustín Bouzat; Maher Carrizo, Tomás Galván e Imanol Machuca; Michael Santos.
Acá estamos 💪🏼— Vélez Sarsfield (@Velez) September 23, 2025
¡LO DAMOS VUELTA ENTRE TODOS! 💙 pic.twitter.com/rDNmDblpAG
Racing, confirmado
Gustavo Costas definió este equipo titular: Facundo Cambeses; Jerónimo Mura, Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo y Rojas; Santiago Solari, Juan Nardoni, Agustín Almendra y Tomás Conechny; Adrián Martínez.
¡ASÍ SALE LA ACADEMIA ESTA TARDE EN EL CILINDRO! 👊🏻 pic.twitter.com/xSF53vU5le— Racing Club (@RacingClub) September 23, 2025
Actualidad de Vélez
El Fortín, aunque no parte como uno de los grandes candidatos, se ilusiona con volver a levantar el trofeo, que consiguió por única vez hace más de 30 años, en 1994,cuando derrotó en la final a San Pablo, por penales, luego de un 1 a 1. El fin de semana pasado obtuvo una victoria en el plano local: 2 a 1 ante San Martín, de San Juan, como visitante, con tantos de Manuel Lanzini y Dilan Godoy.
Actualidad de Racing
La Academia atraviesa un buen presente en el nivel subcontinental y quiere seguir ganando trofeos internacionales, tras la obtención de la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025. Antes de este trascendental compromiso, por la fecha 9 del Torneo Clausura, derrotó por 2 a 0 a Huracán con goles de Duván Vergara y Matías Zaracho; llega con buen ánimo para mantener la ventaja en el resultado global.
Bienvenidos a la cobertura en vivo
Desde las 19, Racing y Vélez se enfrentarán en el desquite de su serie de cuartos de final de la Copa Libertadores. El encuentro, con el arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich, se desarrollará en el Cilindro de Avellaneda y se puede mirarlo por Fox Sports, como así también por streaming mediante la plataforma Disney+ Premium.
Más notas de Copa Libertadores
Seguí leyendo
Todo en tres años. El atleta que pasó de vender celulares a lograr el oro en los 110m con vallas en el Mundial
"Me enganché al instante". Gloria, cocaína, depresión y la lucha contra el cáncer: secretos y tormentos de un monstruo del tenis
"Aún tiene mucho por crecer". De aquella broma sobre el temible Harry Kane a ser uno de los pilares de Boca en sólo tres meses
- 1
En qué canal pasan la entrega del Balón de Oro 2025 hoy
- 2
Cuándo juega Racing vs. Vélez, por la Copa Libertadores 2025: día, hora y TV
- 3
Balón de Oro 2025: Ousmane Dembélé fue elegido el mejor futbolista de la temporada
- 4
El plan de Gallardo para que River dé vuelta la serie con Palmeiras en Brasil, por la Copa Libertadores