Racing vs. Vélez, en vivo, por los cuartos de final de la Copa Libertadores

En el Cilindro, se reencuentran dos equipos argentinos; en Liniers ganó la Academia por 1 a 0

Santiago Solari y Emanuel Mammana se reencuentran en el Cilindro de Avellaneda, después del 1-0 de Racing sobre Vélez en Liniers en la ida de la serie de cuartos de final por la Copa Libertadores.
JUAN MABROMATA - AFP

Empieza el partido

Racing juega con Vélez, desde las 19.01, el desquite de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Una fiesta

Una multitud recibe a Racing, en el Cilindro, en un partido histórico. Cualquier cosa puede ocurrir.

Vélez, confirmado

Guillermo Barros Schelotto eligió a los siguientes jugadores para la formación inicial: Tomás Marchiori; Agustín Lagos, Emanuel Mammana, Aaron Quirós y Diego Gómez; Rodrigo Aliendro y Agustín Bouzat; Maher Carrizo, Tomás Galván e Imanol Machuca; Michael Santos.

Racing, confirmado

Gustavo Costas definió este equipo titular: Facundo Cambeses; Jerónimo Mura, Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo y Rojas; Santiago Solari, Juan Nardoni, Agustín Almendra y Tomás Conechny; Adrián Martínez.

Actualidad de Vélez

El Fortín, aunque no parte como uno de los grandes candidatos, se ilusiona con volver a levantar el trofeo, que consiguió por única vez hace más de 30 años, en 1994,cuando derrotó en la final a San Pablo, por penales, luego de un 1 a 1. El fin de semana pasado obtuvo una victoria en el plano local: 2 a 1 ante San Martín, de San Juan, como visitante, con tantos de Manuel Lanzini y Dilan Godoy.

Actualidad de Racing

La Academia atraviesa un buen presente en el nivel subcontinental y quiere seguir ganando trofeos internacionales, tras la obtención de la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025. Antes de este trascendental compromiso, por la fecha 9 del Torneo Clausura, derrotó por 2 a 0 a Huracán con goles de Duván Vergara y Matías Zaracho; llega con buen ánimo para mantener la ventaja en el resultado global.

Bienvenidos a la cobertura en vivo

Desde las 19, Racing y Vélez se enfrentarán en el desquite de su serie de cuartos de final de la Copa Libertadores. El encuentro, con el arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich, se desarrollará en el Cilindro de Avellaneda y se puede mirarlo por Fox Sports, como así también por streaming mediante la plataforma Disney+ Premium.

Por Ariel Ruya
