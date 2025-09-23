Racing vs. Vélez, en vivo, por los cuartos de final de la Copa Libertadores

El Fortín, aunque no parte como uno de los grandes candidatos, se ilusiona con volver a levantar el trofeo, que consiguió por única vez hace más de 30 años, en 1994,cuando derrotó en la final a San Pablo, por penales, luego de un 1 a 1. El fin de semana pasado obtuvo una victoria en el plano local: 2 a 1 ante San Martín, de San Juan, como visitante, con tantos de Manuel Lanzini y Dilan Godoy.