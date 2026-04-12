Racing y Maravilla Martínez, con nueva camiseta para dar vuelta la página ante River: ¿Y hay chances de que Salas vuelva?

Adrián Martínez, el creyente goleador de Racing que comparte con sus compañeros la palabra de Dios, apeló a una referencia bíblica para explicar la noche infernal que protagonizó en la derrota en el clásico de Avellaneda, en el que mandó por encima del travesaño el penal que intentó picar. La jugada, impropia de su repertorio, despertó críticas, apoyos y todo tipo de repercusiones en el mundo del fútbol.

“No lo haría otra vez porque después entendí que por ahí uno humilla al rival o lo avergüenza. O uno quiere enaltecerse como diciendo ‘¡uh, la piqué!’. La verdad es que nunca quise cancherear. Dios respalda la humilidad y el que se enaltece, Dios lo humilla. No pensé en enaltecerme, pero terminé humillado. Se me ocurrió definir así en el momento. Es un aprendizaje de vida”, reflexionó el ídolo, quien rompió el silencio en Bolivia, donde pidió jugar en el debut de la Academia en la Copa Sudamericana (victoria 3-1 a Independiente Petrolero).

“Sean bondadosos y compasivos unos con otros, perdonándose mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo”, plantea un pasaje de Efesios, del Nuevo Testamento. Después de la derrota en la casa del Diablo, Adrián les había pedido disculpas a sus compañeros, con quienes tiene una relación muy especial. En más de una oportunidad, los jugadores contaron que el artillero les advirtió situaciones que ocurrirían en los partidos y que, más allá de lo futbolístico, comparte con ellos referencias religiosas.

Maravilla Martínez y un clásico para el olvido ante Independiente Manuel Cortina

“Con Adrián hablamos mucho y sabemos lo que es él para Racing, para nosotros. Nos dio muchísimo. Es humano, puede fallar. Se equivocó y pidió disculpas. Estamos a muerte con él”, remarcó Facundo Cambeses, arquero que llevó el brazalete de capitán en la victoria de la Academia por la Copa, cuando fue consultado sobre la situación protagonizada por Maravilla. Este domingo, en el clásico ante River, el equipo de Costas se reencontrará en el Cilindro con su público, tras el golpe que significó el traspié en el derbi.

Cuando atravesaba una racha de 10 partidos sin convertir, Maravilla vivió un momento muy especial en Avellaneda, donde los hinchas lo ovacionaron ante Tigre, en los cuartos de final del Clausura, en un contexto muy particular: aquella noche, el 9 había fallado varias situaciones muy propicias para anotar. En la definición por penales, cuando marcó, Martínez observó a los hinchas y se besó el escudo. “El único escudo que beso”, amplió luego con un mensaje en las redes sociales, agradecido por el apoyo popular.

“Maravilla falló la ejecución, no la idea. Era el contexto justo para picar la pelota. Si la pelota iba suave y al medio, el arquero no hubiera tenido posibilidad de recomponerse”, enfatizó Sebastián Abreu, quien había elegido picar la pelota en la recordada clasificación de Uruguay a las semifinales del Mundial 2010.

Un campeón del mundo, Héctor Enrique, salió a bancar a Maravilla: “Maravilla Martínez, toda mi admiración por vos. El otro día (el penal) salió mal; pero si salía bien todos estarían hablando de tu jugada, tu viveza y de los huevos. Huevos es lo que te sobra, hermano. Cada vez que te toca jugar y cada vez que miro a Racing, corrés, metés y lo das todo. Toda mi admiración y respeto por vos”.

En el clásico con River, Racing y Maravilla buscarán cambiar la página. El Millonario es el único grande al que todavía Martínez no le pudo convertir desde que está en la Academia. En 2025, en los cuartos de final de la Copa Argentina, el goleador no pudo aprovechar algunas acciones muy claras y, para colmo, se fue expulsado por una agresión durante el complemento. Cuando jugaba en Atlanta, sí anotó contra el club de Núñez, en los octavos de la Copa Argentina 2017.

Maravilla volverá a abrazarse con Maximiliano Salas, el ex compañero de ataque con quien forjó una amistad durante un año y medio como socios de ataque en Racing. El correntino que se marchó a mediados del año pasado perdió terreno en River, que pagó por él unos 10.000.000 de dólares para ejecutar la cláusula de salida de la Academia. LA NACION consultó a distintas fuentes albicelestes sobre si existen posibilidades de intentar que Salas regrese a Avellaneda.

Maxi Salas ya le convirtió a Racing con la camiseta de River: ¿podría volver a la Academia? MIGUEL SCHINCARIOL - AFP

Más allá de que ninguna de las partes lo descartó, coincidieron en que “sería difícil” por cómo se dio la partida del atacante, quien estaba entre los más queridos por la parcialidad académica. Cuando Salas fue al Cilindro como jugador de River, en los octavos de final del Clausura 2025, recibió silbidos y fue tildado como “traidor” con un cántico. Eduardo Coudet, quien dejó un muy buen recuerdo como técnico de Racing (fue campeón en 2019) y ahora volverá al Cilindro en el banco visitante, no priorizaría a Salas para el segundo semestre.

El que sueña con estar en los planes y afirmarse en la primera de la Academia es Gonzalo Sosa. El juvenil de 21 años que debutó en Primera a fines de marzo, en la Copa Argentina ante San Martín de Formosa, fue una de las figuras del equipo de Costas en el debut por la Sudamericana: hizo un gol, dio una asistencia y mostró cosas muy interesantes cada vez que entró en contacto con la pelota.

📹 ¡El primer gol en primera de Gonzalo Sosa con la camiseta de La Academia! pic.twitter.com/hqcSNuH2ai — Racing Club (@RacingClub) April 7, 2026

“Si pelean en el fútbol de progresar en el fútbol, lo van a conseguir”, había dicho durante enero Hugo Donato, quien desde este año asumió como coordinador general formativo de la Academia, mientras que Miguel Gomis quedó en el rol de coordinador estratégico deportivo. “La política es mirar siempre primero qué tenemos en el club”, coincidieron distintas fuentes consultadas sobre el interés de abastecer a la Primera con futbolistas formados en el predio Tita Mattiussi.

En ese sentido, que Racing no haya incorporado luego de la transferencia de Juan Nardoni y de la rotura de ligamentos de Valentín Carboni generó críticas. “Vamos a quedarnos con lo que tenemos”, había explicado Costas sobre una determinación que desde el club consideran necesario para “hacer lugar” a los valores propios. “Había chances de traer más mediocampistas, pero la intención era darle espacio a nuestros juveniles”, argumentaron desde el club ante la consulta de LA NACION.

El festejo de Gonzalo Sosa ante Independiente Petrolero, por la Copa Sudamericana X.com

Además de Gonzalo Sosa, que es considerado como mediocampista o extremo izquierdo, el pibe Ezequiel Pérez fue promovido y se ganó un lugar en el plantel. Con 17 años, el extremo derecho ya firmó su primer contrato profesional y asoma como uno de los jugadores prometedores del club. “Lo que necesita cualquier juvenil para potenciarse es jugar”, coincidieron distintas personas del club respecto a un aspecto decisivo en el inicio del camino en la máxima categoría.

Otros jugadores surgidos de la cantera fueron cedidos a Uruguay, como Gonzalo Reyna (a Boston River) y Ramiro Degregorio (Liverpool), o Paraguay, como Patricio Tanda (Guaraní). “Cambió la política de cesiones: se dependía de la oferta que trajeran los representantes o de equipos del ascenso argentino en su mayoría. Hoy el club es el que se encarga de esas salidas”, expresaron desde Racing sobre la intención de que los futbolistas tengan continuidad cuando salen de la institución.

“No hay (tanta) plata” es una bajada de línea que impera en distintas áreas del club, incluida la que está orientada a las contrataciones. Adrián Fernández, quien después de la salida de Agustín Almendra comenzó a tener más minutos, fue fichado por 800.000 dólares, mientras que Alan Forneris llegó a cambio de 1.200.000 de la moneda estadounidense. El ex Colón, titular en la Sudamericana, tiene menos continuidad, pero en el club apuestan a que progresivamente se convierta en el mediocampista central.

Santiago Sosa, un referente de Racing que podría emigrar en junio Rodrigo Valle - Getty Images South America

En ese lugar hoy está Santiago Sosa, cuyo pedido de una mejora contractual no tuvo una respuesta afirmativa hasta el momento. El vínculo de uno de los capitanes del plantel es hasta diciembre de 2028, aunque según pudo saber LA NACION no descarta buscar una salida en junio de este año. Frente a ese potencial escenario, una de las decisiones sensibles que deberán tomar desde Racing es determinar si buscará un reemplazo y de qué calibre, o si el devenir de los partidos le dará más lugar a imaginar allí a Forneris.

En el lateral izquierdo, debido a la lesión de Gabriel Rojas, Costas debe optar por Agustín García Basso (central) o Ignacio Rodríguez, el mediocampista que llegó el año pasado y no logró afirmarse como alternativa. Jeremías Arias, el 3 que tuvo una destacadísima actuación en el Mundial Sub 18 del que Racing fue subcampeón el año pasado, en España, emerge como el jugador del futuro para ese puesto. Sin embargo, en Racing coinciden en que es clave “no adelantar” los procesos de los más chicos.

Matias Zaracho festeja un gol por la Sudamericana 2025; no tuvo la continuidad esperada Silvia Izquierdo - AP

Matías Zaracho, quien se formó en el club y volvió en 2025, no logró escaparle a las permanentes lesiones y hasta ahora su retorno no implicó un salto de calidad para el mediocampo. En esa zona de la cancha, además, la contratación de Richard Sánchez también constituyó un fracaso: el ex América de México, ahora cedido a Olimpia de Paraguay, conjugó recurrentes problemas físicos con flojas actuaciones y problemas personales sensibles.

Mientras en Racing desean que broten nuevas semillas del predio Tita, el campo de juego del Cilindro dejó imágenes espantosas durante esta temporada. El calamitoso estado de la cancha en varios encuentros del Apertura llevó a que se hiciera un cambio de encargado del mismo: salió Walter Aciar y se contrató a nuevo personal para esa tarea. El canchero saliente publicó, en clave de despedida, imágenes que muestran una mejoría de cara al duelo con River.

Gustavo Costas, un DT que muchas veces debe hacer equilibrio entre el plantel y la dirigencia Fotobaires / JUAN MANUEL BAEZ

Frente al Millonario habrá estreno de indumentaria: Racing reiniciará su relación con Nike, marca que había vestido al club en las temporadas 2006, 07 y 08. El vínculo con la firma estadounidense implicará un ingreso de 6.000.000 de dólares por año “en todo concepto” para la Academia, que estará ligada a la marca de la pipa hasta fines de 2028.

El stock inicial de indumentaria será de 150.000 prendas, una cifra que expertos del rubro textil deportivo proyectan “insuficiente” para los primeros días, en los que se aguarda una gran demanda de camisetas. La casaca en versión “hincha” costará 150.000 pesos (aproximadamente), mientras que la de jugador (calidad premium) rondará los 220.000. Más allá del hermetismo interno que hubo en el club sobre el modelo, las imágenes de la camiseta titular se filtraron durante la semana en las redes sociales.

La locura que nos une se vive primero en casa @LocademiaRacing



Nike x Racing - 12 de abril 🩵🤍 pic.twitter.com/Os2awBicWu — Racing Club (@RacingClub) April 11, 2026

En las tribunas, que estarán repletas, no estarán cinco miembros de la barrabrava: Leandro Paredes, Horacio Raúl Gutiérrez, Román Fernando Aimin, Ariel Maneyro Damaso y Leandro Nahuel Sartori, a quienes se les aplicó el derecho de admisión por decisión de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe).

La determinación surgió por una golpiza que recibió Walter Alagastino, ex integrante de La Guardia Imperial, quien denunció el hecho acontecido dentro de la platea C del estadio durante el empate con Independiente Rivadavia, durante este certamen. Además, el organismo de seguridad provincial advirtió a la Academia que durante tres partidos no podrá contar con banderas o instrumentos” en sus tribunas y que, en caso de no acatar la medida, sufrirá una reducción de aforo en los siguientes partidos del Apertura.

Adentro de la cancha, luego del revés en el clásico y de la victoria necesaria por la Sudamericana, el Racing de Costas buscará mostrar el temple que lo caracterizó durante todo el ciclo y, con Maravilla Martínez a la cabeza, mostrar una reacción importante en el clásico con River.