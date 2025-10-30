Flamengo llevó los memes contra Racing a las calles de Buenos Aires

Flamengo no perdió el tiempo. Apenas finalizado el partido con Racing, cuyo empate 0 a 0 en Avellaneda y la victoria por un tanto obtenida una semana atrás en Brasil lo depositaron en la final de la Copa Libertadores, la institución explotó las redes sociales con memes dedicados al plantel de la “Academia”, inclusive al DT Gustavo Costas.

“¿A esta?”, escribió en inglés el flamante vencedor en su cuenta de X junto a una foto de la estación Lima del subte C. Es que días atrás, el técnico de Racing, esperanzado, había asegurado que lograrían ganar y disputar la final del torneo internacional que se disputará en la ciudad peruana de Lima.

No fue la única ironía que hizo Flamengo contra Racing. “También podemos nombrar las calles”, agregó el “Mengão” en su cuenta de X. En el posteo se ve de fondo la cancha de la Academia y un cartel identificatorio de calles con el nombre “Flamengo”.

We can name streets too. pic.twitter.com/Ad7vp52F98 — Flamengo (@Flamengo_en) October 30, 2025

Quienes se sumaron a las bromas contra Racing fueron los jugadores uruguayos Giorgian De Arrascaeta, Nicolás De la Cruz y Guillermo Varela. Los tres deportistas se fotografiaron haciendo el gesto como si se fueran a dormir al terminar el partido que se disputó en el Cilindro de Avellaneda.

El gesto de los deportistas de Flamengo no pasó desapercibido porque, en octavos de final de la Copa Libertadores, el lateral derecho Gastón Martirena, también nacido en Uruguay y confeso hincha de Nacional, había posado de manera similar cuando Racing eliminó a Peñarol.

“Defraudé a mi gente”

El entrenador de Racing, Costas, afrontó la conferencia de prensa con mucho pesar tras la eliminación de la Academia en semifinales de la Copa Libertadores. “Defraudé a mi gente”, dijo.

Con una profunda tristeza por la eliminación de sus dirigidos, el DT admitió que no tenía “muchas ganas de hablar”, comentó que quería “llegar a casa” para intentar pasar el mal momento y destacó que estuvieron “a un paso, muy cerca, pero no lo logramos”.

Además, confeso hincha del conjunto albiceleste de Avellaneda, el entrenador campeón de la Copa Sudamericana afirmó que estaban “muy ilusionados”, valoró la cantidad de veces que sus jugadores entrenaron o jugaron con dolencias y soportando lesiones y dijo que “parecía que lo lográbamos”, aunque no consiguieron dar vuelta el resultado adverso sufrido en el partido de ida.

Por último, Costas agradeció a la hinchada por el apoyo demostrado esta noche y durante la semana, y se quedó con que “fue una semana hermosa, hace años que Racing no estaba tan unido como lo estuvo”, resaltando que deben “seguir por este camino”.