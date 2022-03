Gabriel Hauche: Racing tiene un Demonio que sabe darles pelea a los Diablos

Si al cambió que mostró el equipo de Fernando Gago en las últimas fechas habría que resumirlo a una sola palabra, se podría sintetizar en confianza. Si a la notoria mejora que mostró Racing en este nuevo año habría que resumirlo a un nombre, ese sería el de Gabriel Hauche. Con 35 años, tras siete temporadas lejos de la mitad celeste y blanca de Avellaneda, el delantero llegó en silencio desde Aldosivi de Mar del Plata, sin el cartel que le daban los más de 150 partidos de experiencia con la camiseta de la Academia. Así es el surgido de Temperley: elige hablar en la cancha. Jugó los seis partidos de este torneo como titular, marcó dos goles y repartió cuatro asistencias. Se erigió como el jugador más importante del equipo. Ahora, en el horizonte aparece nada menos que el clásico de Avellaneda, una cita que a Hauche lo marcó a fuego durante sus dos primeros ciclos en el club.

Contando los cruces con Aldosivi y Argentinos, enfrentó a Independiente unas 17 veces en toda su carrera, con seis triunfos, cinco empates y seis derrotas. Marcó cuatro goles y entregó tres asistencias. Su historial con la camiseta de Racing no es favorable: en siete cruces suma dos victorias, un empate y cuatro derrotas. En su primer clásico en el Libertadores de América, incluso, se fue expulsado. Pero en sus dos primeros derbis en el Cilindro marcó goles: abrió la victoria por 2 a 0 en el Clausura 2011, que cortó una racha de seis años sin triunfos para la Academia, y también en el 1-1 del Apertura de ese mismo año. En una época desfavorable para Racing en los clásicos, el delantero tuvo sus momentos de gloria.

Gabriel Hauche quedó marcado a fuego en los clásicos frente a Independiente; a Racing volvió con juego, goles y un liderazgo de bajo perfil Prensa Racing Club

Lejos de las estadísticas oficiales, el mayor recuerdo que flota en el aire cuando se habla de los cruces con Independiente que protagonizó Hauche en los cuatro años que estuvo en Racing tiene que ver con los clásicos de verano. En enero de 2014, cuando apenas iban 45 segundos de partido, dibujó una chilena espectacular para abrir el marcador, que luego terminó 3 a 0 para los entonces dirigidos por Reinaldo Merlo. Acaso esa pirueta en un partido amistoso grafique una sensación que quedó entre los hinchas, de que Hauche es un futbolista que da un plus en este tipo de partidos.

Gabriel Hauche y el gol de chilena a Independiente

“La gente se acuerda y valora lo que uno hace en los clásicos. Lo principal es dar un plus para sacar el partido adelante. El gol contra Los Andes jugando para Temperley fue uno de los mejores de mi carrera, los goles contra Independiente con la camiseta de Racing también”, recordó en 2015 en una entrevista con el programa partidario Esto es Racing. El sábado, en el Libertadores de América, Hauche empezará a escribir su segunda temporada en los clásicos de Avellaneda. Más allá de la goleada del último lunes, en el vestuario eligieron la mesura. “Los clásicos son partidos aparte. Juegan mucho las emociones -dijo el entrenador Fernando Gago-, lo que se habla en la semana. Nosotros no tenemos que corrernos del crecimiento constante que venimos mostrando”.

Aunque regresó sin hacer demasiado ruido, Hauche sabía que le esperaba una tarea difícil: le tocaba ser una de las caras visibles de un plantel que debía restaurar su vínculo con los hinchas, después de un año con malos resultados deportivos y la salida de dos ídolos como Diego Milito y Lisandro López. Más allá de ser un bicho raro dentro del ambiente, sin tatuajes, cadenas, ni botines estridentes, el delantero entiende a la perfección cómo funciona el mundo del fútbol. “Un líder positivo es cuando te pones más viejo. Uno puede ser líder siendo chico y no con 32 años. Desde la acción, el comportamiento, el compromiso. Eso me enseñaron desde chico, a pesar de haber empezado en Temperley en la Primera B”, dijo en una entrevista al diario Tiempo Argentino en 2019. Eso hizo en estos dos meses que lleva desde que volvió a Racing. Es, al cabo, su manera de ser, la del pibe que se crió en las mismas calles de la zona sur del conurbano bonaerense en las que aún vive. Cuando ya había marcado tres goles con la camiseta de la Selección, cuando había usado la 10 de Racing, cursó con orgullo las prácticas en la Escuela Nº 6 de Adrogué para recibirse de profesor de educación. En cambio, le da vergüenza que una hincha de Racing se haya tatuado en su antebrazo derecho un autógrafo que le hizo hace ya más de ocho años.

Gabriel Hauche, tras la goleada de Racing, con la mirada en Independiente

Desde que partió al Xolos de Tijuana en diciembre de 2014 hasta este retorno en 2022, Hauche no había vuelto a pisar el Cilindro. No le tocó visitarlo como jugador con Argentinos Juniors ni de Aldosivi. Y tampoco quiso acercarse como invitado, aunque sería bien tratado. No es su estilo. Prefiere huir de la exposición: “Entendí que una palabra de más, un punto, una coma o un gesto cuando se forma parte de clubes significan mucho. Hay que tener cuidado y responsabilidad, porque no sólo se expone uno mismo, sino también al plantel, a los directivos y a la institución”. Aún en este regreso esperado, elige la mesura.

En estos años, el retorno de Hauche al club fue un rumor que circuló en diversas ocasiones. En 2022 no dio tiempo siquiera a eso: el teléfono sonó por primera vez un viernes a la noche y el lunes ya estaba todo definido. “Se dio todo como muchas veces lo deseé desde el momento en que me había ido. Fue además la ocasión en que más rápido y de manera más sencilla cambié de club y, a su vez, la que más deseaba. A veces el destino también te regala esos momentos”, contó en una entrevista con la página oficial del club. La novela del retorno arrancó muy bien en estos primeros seis capítulos. El séptimo, el del Clásico de Avellaneda, puede ser un episodio decisivo. Y Hauche lo sabe.